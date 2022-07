Ministerio de Comercio otorgó Medalla al Mérito Turístico a la chef Leonor Espinosa

Leonor Espinosa, chef colombiana. FOTO: Ministerio de Comercio

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entregó la Medalla al Mérito Turístico a Leonor Espinosa, un reconocimiento a la labor de esta chef, empresaria y escritora colombiana, que ha dedicado gran parte de su vida a la investigación de la gastronomía de las regiones en Colombia.

El reconomiento se hizo en el lanzamiento de la Guía Turística Gastronómica “Colombia a la Mesa” de las Plazas Distritales de Mercado La Concordia y La Perseverancia, una publicación que reúne la oferta de experiencias gastronómicas que existen en las dos plazas de mercado de la capital del país.

En este, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, destacó que “Leo ya es un ícono de la gastronomía nacional y mundial, y su legado trascenderá las diferentes generaciones por sus valiosas acciones y servicios prestados al desarrollo del turismo gastronómico del país”.

Aseguró que el aporte de Leo Espinosa a la construcción del turismo gastronómico colombiano, su talento en la aplicación de técnicas culinarias innovadoras en la cocina tradicional, la difusión y diseño de experiencias gastronómicas inspiradas a partir de la oferta de productos propios de las diferentes regiones de Colombia, es lo que la ha consolidado como una de las mejores chefs del mundo.

En ese sentido, se destacan los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera, entre ellos su elección como mejor chef de América Latina y ganadora del Basque Culinary World Prize, ambos en 2017.

Además, en mayo de este año fue seleccionada como la mejor chef del mundo según la organización The World´s 50 Best Restaurants, en la categoría femenina, y a través de su Restaurante Leo, ha figurado durante 6 años en la lista Latin America´s 50 Best Restaurants.

Entre las razones por las cuales el comité asesor de la Medalla al Mérito Turístico decidió otorgarle esta esta distinción están su propuesta culinaria del Ciclo-Bioma, basado en el estudio periódico de los diferentes biomas y ecosistemas de Colombia, buscando especies autóctonas que luego puedan ser incluidas en la culinaria, más los aportes mencionados a la construcción del producto turístico gastronómico colombiano.

Leonor Espinosa recibió Medalla al Mérito Turístico. FOTO: IDTBogotá

Sobre Colombia a la Mesa

El ministerio explicó que el desarrollo de esta guía surge de la estrategia Colombia a la Mesa para posicionar la gastronomía como producto turístico, lograr el reconocimiento y la apropiación de la oferta, así como la vinculación de la gastronomía colombiana con los productos, atractivos, planes y paquetes turísticos.

“Este es el resultado de un trabajo articulado entre un equipo del Viceministerio de Turismo y el Instituto para la Economía Social – IPES. El documento contiene la información de 71 establecimientos gastronómicos, para el fortalecimiento de la competitividad de estas dos plazas de mercado como atractivos turísticos” manifestó el viceministro de Turismo, Ricardo Galindo Bueno.

A su vez Alejandro Rivera, el director del Instituto para la Economía Social, invitó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a seguir trabajando articulados para ampliar este ejercicio piloto que hoy se presentó. “Para Bogotá es importante esta alianza interinstitucional, por eso, seguiremos animados para que ahora vinculemos a todas las plazas distritales de mercado y así promovamos la oferta turística y gastronómica de estos espacios patrimoniales de la capital”, dijo.

Esta iniciativa también contó con el apoyo del sector privado, a través de la empresa Vanti. Este tipo de acciones conjuntas generan el desarrollo del producto turístico gastronómico, promueven e incentivan la investigación y fortalecen acciones de promoción nacional e internacional del país como destino gastronómico.

Inicialmente, la guía estará dispuesta para descargar de manera digital a través de la lectura del código QR. Los turistas podrán visualizarla por medio de los dispositivos móviles, para tener de primera mano la oferta de platos, preparaciones y productos que ofrecen estos establecimientos, así como sus horarios, teléfonos y medios de contacto para reservas y mucha más información que garantiza la mejor experiencia.

