La colombiana Leonor Espinosa fue reconocida como la mejor chef del mundo

La chef cartagenera Leonor Espinosa fue seleccionada como la mejor chef del mundo entre las mujeres que se dedican a este oficio. El listado ‘The World Best 50 Restaurants’, que normalmente premia platos de la alta cocina en los cinco continentes, la resaltó a nivel mundial y el galardón le será entregado el próximo 18 de julio, en una ceremonia que será llevada a cabo en la ciudad de Londres.

Espinosa lleva más de 20 años trabajando como chef profesional, preparando platos, mezclando sabores y deleitando a los comensales más exigentes. Sin embargo, no siempre quiso dedicarse a este oficio. Empezó su vida profesional como artista plástica e incursionó en el mundo de la publicidad. A sus 35 años fue cuando se decidió a dedicarse a su pasión: la cocina. Para ella, cocinar es una actividad que forma parte de todas las esferas de la vida social. La cocina está en todo. Desde muy pequeña así lo aprendió, cuando su bisabuela preparaba los más deliciosos platillos en casa. Aquellos sabores caribeños fueron los primeros que acogió y perfeccionó en su restaurante, que ya ha sido reconocido entre los mejores del continente.

Uno de los motivos detrás de este nuevo premio que la chef recibe es el reconocimiento a su legado, que se ha encargado de rescatar el conocimiento culinario de la cocina ancestral colombiana, desarrollada en 87 comunidades rurales del territorio nacional, reconociendo así la amplia cultura gastronómica que tiene el país. Su misión como chef ha ido más allá de la mera aplicación de técnicas ancestrales a la alta cocina. “(...) utiliza la gastronomía como un impulso para el desarrollo social y económico de las comunidades indígenas y afrocolombianas, y su misión ahora está siendo más reconocida”, señaló el comunicado oficial de The World’s 50 Best.

A través de su fundación ‘Funleo’, la chef ha llevado su experiencia a otro nivel, educando y empoderando a agricultores que han estado marginados de alguna manera, poniendo sus productos al servicio de restaurantes como el de ‘leo’, de “fondo grande”, que utiliza en primer plano las hormigas santandereanas, las larvas amazónicas mojojoy y los peces del río pirarucú.

La chef le dijo a The World’s 50 Best que continúa trabajando con estas personas, provenientes de diferentes regiones del país y que no tiene tratos con intermediarios. Su objetivo es ampliar y estrechar lazos con las distintas comunidades, los afro, los indígenas y los campesinos.

“Alrededor de 90% de nuestros ingredientes provienen de regiones de difícil acceso, por lo que no se encuentran en los mercados y, en general, son poco conocidos por los consumidores. Leo usa estos ingredientes de manera responsable y sostenible para minimizar el desperdicio, con la mayoría de los productos no utilizados entregados a nuestro restaurante de comida reconfortante, El Casual, mientras que lo que no es útil se convierte en abono”, le indicó Espinosa a 50 Best.

En 2017, Leonor Espinosa fue reconocida como la mejor chef mujer de Latinoamérica. En ese entonces, resaltó la interdisciplinariedad de la gastronomía. Idea que, a día de hoy, sigue defendiendo. “Sin duda cocinar es un acto político que abraza la producción de alimentos, y más cuando factores como el cambio climático, la deforestación, la explotación indebida de los recursos naturales, la guerra y los monopolios, entre otros, afectan la soberanía y seguridad alimentaria y el consumo local. De esta manera, la gastronomía puede contribuir a reducir los conflictos económicos y sociales existentes”, comentó.

El concurso llenó de halagos, no solo a la chef, sino a Colombia, resaltando que es el segundo país en el mundo conn mayor biodiversidad de especies, lo que definiría su amplia y diversa cultura culinaria. “Colombia está labrando cada vez más un territorio en el atlas culinario internacional, y una mujer ha sido la fuerza definitoria detrás de ese fenómeno”, señalaron.

La vicepresidenta de la República de Colombia, Marta Lucía Ramírez, celebró el reconomiento a Espinosa, a través de su cuenta de Twitter: “¡Qué orgullo ser mujer y colombiana! Saber que tenemos a @Leoescocina como una de nosotras, que me representa como tantas que trabajan incansablemente por dignificar a la mujer y ocupar los espacios de liderazgo que contribuyen a lograr un país sostenible y que genere empleos”.

Con esta, varias son las felicitaciones que le llegan a la chef a través de las redes sociales. No hay duda de que la suya es una carrera que sirve de ejemplo, no solo para las mujeres, sino para todos en Colombia, se dediquen o no a la gastronomía.

¡Enhorabuena, Leonor Espinosa!





SEGUIR LEYENDO: