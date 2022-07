“Se nos ha olvidado que la música esta hecha para acompañar a las personas”: ella es Vicca, la nueva promesa colombiana de género urbano

Valentina Patarroyo fue Miss Teenager Colombia 2017 -2018

Cada vez son más las mujeres que se destacan en la escena musical urbana; sin embargo, Valentina Patarroyo, conocida como Vicca, tiene una nueva propuesta para el contenido de las canciones. Esta colombiana de 19 años, radicada en Nueva York, descubrió su talento para cantar y escribir canciones desde muy pequeña, pero por cuestiones de la vida primero se dedicó al modelaje, la actuación y hasta fue reina de belleza. Ahora canta sobre sororidad.

En diálogo con Infobae Colombia confesó que con sus canciones canciones espera llegar a un público femenino y joven para que, además de disfrutar de la música, esta les deje algo más. “Desde los 10 años sé que tengo el talento de cantar y escribir canciones, pero era un juego para mí. La vida y el colegio me hicieron enfocarme en otras cosas, pero en la pandemia tuve mucho tiempo libre y me enfoqué en prepararme, porque no se trata solo de cantar bien, sino de ser una artista en todo el sentido de la palabra”, detalló la joven.

Su conocimiento en el medio del modelaje hizo que emprender una carrera musical no fuera tan complicado como en otros casos, pues ya las puertas estaban abiertas y ella se desenvuelve frente a las cámaras, hablar ante los micrófonos y manejar el ser una figura pública. Sin embargo, para ella había algo más importante y se trataba de lo que quería transmitir con sus letras.

“Hay que tener una idea de qué quieres cantar, por qué quieres hacerlo y quién es tu audiencia. En mi caso son mujeres, pero también niños entre 8 y 12 años ... se nos ha olvidado que la música esta hecha para acompañar a las personas en todo momento y hay letras actuales del género urbano que yo no pondría en una reunión familiar, por ejemplo”.

Para Valentina Patarroyo ser Miss Teenager Colombia 2017 - 2018 la hizo entrar en un estereotipo de belleza muy común en el mundo del entretenimiento, pero ahora “quiero que me vean de otra manera, ahora que tengo su atención quiero hablarles de cosas de mujeres que casi nunca se dicen”.

Vicca habla más de tres idiomas, lo que le permite llegar a más público con sus canciones

Precisamente, en su más reciente sencillo, ‘Diablitos’, Vicca toca un tema que, según ella, es común entre las mujeres pero del que no se habla mucho. “Se trata de una amiga que se enamora del novio de su mejor amiga y le baja el novio ... podemos conocer más de tres mujeres a las que les ha pasado”, expresó.

Sin embargo, al final del videoclip de la canción la artista colombiana quiso dar un ‘plot twist’ a la historia. Las amigas se apoyan entre ellas y descubren al infiel, es decir, la muejer prefiere decirle la verdad a su amiga y hacer caer al hombre infiel.

“La sororidad para mí es muy importante. Tuve figuras femeninas muy importantes a lo largo de mi vida y con mis amigas siempre hemos tenido una relación en la que nos contamos todo. El mensaje es básicamente que las mujeres siempre saben y siempre nos vamos a apoyar”, explicó.

A pesar de que este podría ser un sello propio, Vicca no espera ser la única artista femenina que traiga a la música urbana este tipo de temas, “más que importante debería ser un deber, tenemos la responsabilidad de mostrar que la vida no es solo de una manera y las mujeres se definen y enfrentan todo esto. Hay que tener un poco de moral para hacer música porque tal vez le estamos haciendo un daño a las próximas generaciones hablándoles de temas para los que no están preparados”.

Para sus próximas canciones Vicca le anticipó a Infobae que hablará sobre ‘amores imposibles’ e historias de vida propias y de otras personas que han llegado a ella. Actualmente, la joven que estudia desarrollo internacional y ciencias políticas, se encuentra haciendo giras por Estados Unidos, México y Colombia, los principales países en los que se escuchan sus canciones.

Sin embargo, también hay un público europeo importante para la artista colombiana que es políglota, pues habla inglés, español, francés, lee y escribe árabe y mandarín, los cuales combina en sus canciones. “Eso me conecta muy fácil con las personas, en Nueva York hay personas de todo el mundo y me gusta hablarle a las personas en su idioma”, detalló.

