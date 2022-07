No está vetada: Carolina Arias no juega con la selección Colombia por ‘violar’ los protocolos sanitarios

Carolina Arias tendría su acreditación como jugadora suspendida por violar los protocolos de covid-19. Imagen: Getty Images.

La selección Colombia Femenina, que se impuso ante su similar de Ecuador por 2-1 en la tercera fecha de la fase de grupos, disfruta de una buena seguidilla de resultados en esta Copa América y ante Chile espera cerrar la primera etapa del certamen con el puntaje perfecto y una buena diferencia de gol. Las dirigidas por Nelson Abadía ya preparan el encuentro y estudian a las australes, aunque una de las máximas referentes del equipo podría no estar presente dentro del campo.

Se trata de la defensora Carolina Arias, quien sorpresivamente no estuvo presente en el partido contra Ecuador, en el que incluso se esperaba que hiciera parte del once inicial. Al finalizar la contienda contra las ecuatorianas, en rueda de prensa, Abadía confirmó que la ausencia de la zaguera en el terreno de juego se debe a un tema administrativo con la Federación Colombiana de Fútbol, pero no ahondó en detalles:

“Lo de Carolina Arias es un tema administrativo que se está manejando, solamente les puedo decir que es un tema administrativo que está manejando la gente de federación”

Una vez el estratega comentó que la situación se trataba de un tema administrativo, los rumores comenzaron a resonar en la esfera futbolística argumentando que se podría tratar de un posible ‘veto’ a la jugadora. Cabe recordar que antes y durante su partido inaugural, las Chicas Superpoderosas habían realizado signos de protesta en contra de las directivas del fútbol colombiano y Arias, siendo una de las líderes del equipo, hizo parte de estos mensajes por lo que habrían tomado la decisión de ‘vetarla’ del equipo.

Sin embargo, este no sería el caso, sino que se trataría de una situación más delicada en la que incluso está involucrada la CONMEBOL, según lo mencionó el diario El Tiempo. Justo antes de su primer partido ante Paraguay, Carolina salió positiva para covid-19 por lo que se vio forzada a no hacer parte del plantel en este encuentro y mantener un aislamiento obligatorio de siete días, este último aspecto sería la razón por la cual la defensora no ha podido jugar con la Tricolor.

Le puede interesar: Errar el penal ante Nacional no fue el motivo por el que Daniel Cataño abandonó el Tolima

La prueba le fue realizada el 7 de julio, día en el que inició su aislamiento, cinco días después y con el resultado de una prueba negativa, el cuerpo médico de la selección habilitó a Carolina para que pudiese jugar contra Bolivia. No obstante, la CONMEBOL habría seguido de cerca su caso y por no haber cumplido con los siete días de aislamiento estipulados el protocolo sanitario de la institución, su acreditación habría sido suspendida y, por lo tanto, no podría jugar.

La FCF ya habría apelado la decisión del ente regulador del fútbol sudamericano, argumentando que la nueva prueba que le realizaron arrojó un resultado negativo, pero hasta el momento no han recibido respuesta alguna. Esperan contar con la autorización de la CONMEBOL antes de que disputen su partido contra La Roja.

Carolina Arias es una de las jugadoras más experimentadas de la actual generación de la selección Colombia. La central de 31 años de edad ha ganado dos medallas con la escuadra cafetera en los Juegos Bolivarianos y Panamericanos, estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y participó en la Copa Mundial de la FIFA Femenina Canadá 2015.

SEGUIR LEYENDO: