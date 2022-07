Marbelle respondió a burla de Daniel Samper: “Eras más chévere cuando rogabas por tus portadas de Soho”

La cantante respondió a los comentarios del periodista luego de su reunión con Uribe. Fotos: Instagram / Colprensa

Una enorme sorpresa se llevaron los asistentes al evento del Centro Democrático que se llevó a cabo en la capital colombiana, pues la cantante Marbelle llegó al lugar y le cantó al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su cumpleaños que fue el pasado 4 de julio. El exmandatario le respondió a la ‘Reina de la tecnocarrilera’ recitando un poema. Este encuentro generó toda clase de comentarios, incluyendo los de Daniel Samper Ospina, quien publicó una reacción a esto en sus redes sociales.

La cantante interpretó varias canciones como ‘No renunciaré', ‘Pa’ todo el año’ y ‘Amor eterno’, mientras que el expresidente respondió con un poema que recita, “si yo muero, tú no mueres, si tú mueres, yo no muero. No demos al dolor más territorio. No hay estación como esta que vivimos. Polvo en el trigo, arena en las arenas, el agua errante, el vago viento nos llevó como gran caminante navegante, y pudimos no encontrarnos en el tiempo. Esta parcela en que vivimos, hoy finito devolvemos, pero este amor, amor, así como no tuvo nacimiento, no tuvo fin, es como un largo río, que solo cambia de besos y de orillas”.

Marbelle no se quedó callada y tras esto le dijo a Álvaro Uribe Vélez que, “esto es un amor que uno le puede transmitir a alguien que uno no conoce, pero que lo siente como padre. Y a pesar del orgullo de tener el país que tengo, creo que parte del gran amor ha sido por usted, señor. Gracias, porque si pudiera de forma vitalicia darle mi apoyo, aquí estoy señor”,

Marbelle sorprendió a los integrantes del Centro Democrático al aparecer de sorpresa en la reunión de la bancada y cantarle al expresidente y exsenador, Álvaro Uribe Vélez, que cumplió años el pasado 4 de julio.

Entre aplausos y gritos, Marbelle y Álvaro Uribe se dieron un gran abrazo. La cantante colombiana también aprovechó para saludar a algunos miembros del partido político como es el caso de la senadora María Fernanda Cabal, quien aseguró tras su encuentro que, “Por fin me encontré con una de las mujeres más valiosas de Colombia, gran artista, orgullo nacional y la voz más hermosa. Siempre por la derecha, ¿cierto?”, escribió en sus redes sociales.

Sobre este encuentro, el escritor, periodista y youtuber, Daniel Samper Ospina, aseguró en un video publicado en sus redes sociales que, “A ver antes de dormir que hay en las redes, ¿esa es Marbelle?, ¿canta?, ‘¿No se había ido del país?. ¿y a quién le canta?, a Uribe y a ver qué le canta...,”, en ese momento en el video se reproduce la canción ‘usted es un mal hombre’. Luego agrega que, “pues bueno, muy bonita serenata, muy merecida”.

Este video no pasó desapercibido por Marbelle, quien le respondió en su cuenta de Twitter y señaló que, “pero era feliz cuando se emborrachaba pidiéndome que le cantara y luego que fuera su portada más importante… a la vez que compartía con sus amigos los desnudos que nos hacía a todas”, aseguró la cantante, refiriéndose al momento en el que Samper Ospina dirigía la revista Soho.

Sin embargo, la cosa no terminó ahí, pues Marbelle volvió a referirse al video hecho por el escritor y aseveró en otro trino que, “has cambiado mucho! Eras más chévere cuando rogabas por tus portadas de Soho… mañoso”. Sobre estos videos, el periodista no ha hecho ninguna otra declaración o publicación en sus redes sociales.

