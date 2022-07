Marbelle pidió un plazo para asistir a la conciliación con Francia Márquez

Francia Márquez volvió a referirse de Marbelle en redes sociales. Foto: Colprensa / Instagram @marbelle.oficial

La vicepresidenta electa, Francia Márquez recurrió a la Fiscalía General de la Nación para determinar si seis personas la habían injuriado durante la campaña presidencial a través de redes sociales, entre esas personas se encuentra el congresista Miguel Polo Polo, el periodista Gustavo Rugeles, Julián Quintana y la cantante de música popular Marbelle.

Belky Ramírez, también conocida como Marbelle, pidió disculpas al ente acusador y solicitó un plazo para acudir a la audiencia de conciliación con la vicepresidenta Francia Márquez.

Además, la Fiscalía General de la Nación no recibió documentación por parte de Miguel Polo Polo o el periodista Gustavo Rugeles, director del portal El Expediente por su inasistencia.

Por otra parte, el exdirector del CTI, Julián Quintana,quién en el pasado afirmó que la entonces candidata presidencial tenía nexos con una guerrilla, mostró su disgusto a través de redes sociales, donde mostró su molestia hacia Francia Márquez y la Fiscalía por la audiencia de conciliación.

“Como le molesta la oposición a Francia Márquez... quiere restringir libre opinión con denuncias sin fundamento”, escribió en Twitter el pasado sábado.

Mientras tanto, Ornella Cabezas, quien -durante la campaña presidencial- afirmó que era hija de la ahora vicepresidenta Francia Márquez, logró un acuerdo de conciliación y se disculpó públicamente por estas afirmaciones.

“Mi nombre es Ornella Cabezas, el mes anterior hice un video refiriéndome a la señora Francia Márquez, de lo cual me retracto de dicho video; no soy la hija de Francia Márquez y me retracto de todo lo dicho en ese video. Cabe aclarar que este video lo hago en cumplimiento dentro de la audiencia de conciliación de la investigación penal iniciada por dichas publicaciones”, señaló la mujer.

Marbelle no asistió a la audiencia de conciliación, pero sí al cumpleaños de Uribe

A la cantante de música popular se le vio en el cumpleaños del exmandatario colombiano y líder natural del Centro Democrático (CD), Álvaro Uribe Vélez. Además de asistir al evento, la mujer no desaprovechó la reunión para cantante al expresidente.

La reunión fue una sorpresa de la bancada del CD en el Hotel Hilton Garden Inn de Bogotá, donde no solo le partieron la torta al expresidente colombiano, sino fue la oportunidad perfecta para que la cantante interpretara un tema para Uribe, quien cumplió recientemente 70 años el pasado 4 de julio.

El expresidente no se quedó de manos cruzadas y le leyó a Marbelle un poema de Pablo Neruda y Pedro Guerra: “Si yo muero, tú no mueres, si tú mueres, yo no muero. No demos al dolor más territorio. No hay estación como esta que vivimos. Polvo en el trigo, arena en las arenas, el agua errante, el vago viento nos llevó como gran caminante navegante, y pudimos no encontrarnos en el tiempo. Esta parcela en que vivimos, hoy finito devolvemos, pero este amor, amor, así como no tuvo nacimiento, no tuvo fin, es como un largo río, que solo cambia de besos y de orillas”.

La reunión se dio a conocer gracias a una publicación en Instagram de la senadora María Fernanda Cabal, quien fue criticada recientemente por parte de simpatizantes y militantes del Centro Democrático tras un trino de su hijo (Juan José Lafaurie) en el que se planteó un partido de extrema derecha sin la el acompañamiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

