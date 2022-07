Marbelle le cantó con amor sincero a Uribe en su cumpleaños y el expresidente le respondió con un poema

Marbelle le cantó a Uribe. FOTO: ÁLVARO URIBE VÉLEZ

La cantante colombiana Marbelle sorprendió este lunes a los integrantes del Centro Democrático al aparecer en la reunión de la bancada en el Hotel Hilton Garden Inn de Bogotá y cantarle al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, que cumplió 70 años de edad el pasado 4 de julio.

Marbelle, reconocida seguidora de las ideas de Uribe y fiel opositora del presidente electo, Gustavo Petro, interpretó varias canciones, entre ellas “No renunciaré”, según un video publicado por la senadora María Fernanda Cabal en su cuenta de Instagram.

Otras de las canciones que interpretó la reina de la tecnocarrilera fue “Pa’ todo el año”, que originalmente es de Lucha Villa y José Alfredo Jiménez. “Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor”, fue una de las estrofas interpretadas por la cantante.

Pero eso no fue todo. También cantó “Amor eterno”, gran éxito de Juan Gabriel.

La respuesta de Uribe no se hizo esperar. Según Semana, este declamó un poema de Pablo Neruda y Pedro Guerra: “Si yo muero, tú no mueres, si tú mueres, yo no muero. No demos al dolor más territorio. No hay estación como esta que vivimos. Polvo en el trigo, arena en las arenas, el agua errante, el vago viento nos llevó como gran caminante navegante, y pudimos no encontrarnos en el tiempo. Esta parcela en que vivimos, hoy finito devolvemos, pero este amor, amor, así como no tuvo nacimiento, no tuvo fin, es como un largo río, que solo cambia de besos y de orillas”.

Por supuesto, Marbelle no se quedo callada y demostró su admiración nuevamente por el exmandatario. “Esto es un amor que uno le puede transmitir a alguien que uno no conoce, pero que lo siente como padre. Y a pesar del orgullo de tener el país que tengo, creo que parte del gran amor ha sido por usted, señor. Gracias, porque si pudiera de forma vitalicia darle mi apoyo, aquí estoy señor”, respondió.

Agregó: “aquí solamente está una colombiana que ha podido hacer su sueño realidad, en mi propio país, cayéndome y levantándome muchas veces. Y ese es el piso que tengo, pero como mujer puedo decir que me he caído y levantado muchas veces. Y ese es el piso que tengo para decir lo que no quiero para mi país, ojalá no tenga que abandonar mi país, pero si lo hago, lo haré con la fe de que usted va a estar ahí, y muchos de ustedes, no nos abandonen, que este es el momento en que más los necesitamos”.

Ante esto, Uribe volvió a dirigirse con otro poema, esta vez de Santiago Vélez Escobar: “Hace tiempo señor, que estoy queriendo con todo el corazón a una mujer, hace tiempo que en él está viviendo, y no me quiere pagar el alquiler. A la ingrata di mis ilusiones, a cambio de su amor se lo alquilé; la cuenta me negó mil ocasiones y hoy que ante ti la demandé”.

La torta de cumpleaños

Un detalle que no pasó desapercibido fue la torta de cumpleaños de Uribe. Esta fue hecha a modo de rollo de película con las fotos de los momentos más importantes de su vida. El exmandatario aparece en imágenes desde que era un bebé hasta los episodios más clave de su vida política.

