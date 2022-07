El alcalde de Cali insta a que el Festival Petronio Álvarez esté en la agenda nacional

Jorge Iván Ospina pondera el Festival Petronio Álvarez. Foto: Colprensa

En Santiago de Cali ya se siente la vibra el Pacífico, pues falta poco para el inicio del festival de música Petronio Álvarez, evento que congregan los componentes culturales más importantes de esta región. Ante esto, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, afirmó en la Pre-Cumbre de Alcaldes del Pacífico que es necesario que el festival pase a resaltar en la agenda nacional por la coyuntura que este tiene, destacando que espera que el gobierno entrante lo pondere de manera prioritaria.

Ospina señaló que el proyecto general debe instalarse en la agenda nacional, pues se busca que todo el país comprenda la importancia de la región y que empiecen a evaluarse las problemáticas de orden social que la aquejan, destacando que dicho tópico genera una alta vulnerabilidad para la zona.

“Necesitamos un gran proyecto y queremos instalar este gran proyecto en la agenda nacional, que la agenda nacional entienda que el Pacífico colombiano necesita una mirada diferenciadora, necesita ser tratado de forma distinta y necesita ser interpretado de forma distinta, porque nuestros indicadores de orden sociológico son los más limitados de la República de Colombia”.

Asimismo, el mandatario vallecaucano extendió el llamado para el gobierno entrante del presidente electo Gustavo Petro y todos los alcaldes del Pacífico, y subrayó que, además de la realización del festival de música, busca que los dirigentes locales acudan a la capital del Valle del Cauca para establecer diálogos y se pueda analizar con profundidad el contexto del sector.

El alcalde de Cali sostuvo:

“Para este 2022 en el marco de esta nueva presidencia de la República, queremos que el festival se acompañe de una gran cumbre de alcaldes y alcaldesas de todo el Pacífico colombiano, queremos encontrarnos en el marco del Petronio para que podamos participar deliberar e identificar unos consensos mínimos sobre nuestros pueblos”.

Durante el transcurso del año, la región Pacífica ha sufrido diferentes situaciones que han afectado el espectro social de la misma, pues la presencia de grupos armados y el recrudecimiento de la violencia ha sido notorio gracias a diversas organizaciones que lo registran. “Sobre las dificultades que tenemos con relación a grupos armados, con relación a cultivos de uso ilícito, ante la ausencia del Estado, ante las dificultades de la minería arrasadora, ante las dificultades de coberturas de calidad; esto, en torno a la educación educación superior, al sector salud y demás”, añadió el mandatario.

El Festival

El Petronio se llevará a cabo desde el 10 al 15 de agosto en la ‘Sucursal del Cielo’, en donde los cununos y las marimbas se agitarán al son de la tradición del Pacífico. El alcalde explicó que en el festival no se venderán productos comunes, pues la idea es resaltar hasta el último detalle cultural de la región, incluyendo el aspecto gastronómico, reuniendo a más de 150.000 mil personas que se congregarán durante el certamen.

Ospina resaltó: “en el festival de música del Pacífico Petronio Álvarez no se vende pizza, no se vende hamburguesa, no se vende perro caliente, no se vende comida chatarra, se venden las comidas tradicionales de nuestro pueblo Pacífico. El festival de música del Pacífico Petronio Álvarez congrega cada noche 30.000 personas durante 5 días, 150.000 personas acuden al festival, un proyecto que le cuesta la Ciudad de Cali ocho mil millones de pesos, es un proyecto que hacemos con mucha bondad y amor, es nuestro gran festival”.

