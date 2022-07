Hernán Darío Herrera se refirió a la derrota del Nacional ante Junior, “Emocionalmente es duro”

El técnico de Atlético Nacional se refirió a la derrota de su equipo en Barranquilla. Foto: DImayor

Atlético Nacional no ha empezado de la mejor forma la temporada. El actual campeón del fútbol colombiano ha sumado un solo punto de seis posibles y la preocupación de los hinchas comienza a incrementarse, mientras que el inconformismo por parte de un sector de los aficionados sobre las directivas se mantiene latente. El momento del club ‘Verdolaga’ cierne dudas, sin embargo, el entrenador Hernán Darío Herrera dio un parte de tranquilidad y analizó el momento por el que están pasando.

El encuentro ante Junior de Barranquilla se llevó a cabo en el estadio metropolitano Roberto Meléndez y en los primeros minutos se presentó un duelo cerrado, en donde los clubes se cuidaron en salida, sin embargo el local comenzó a imponer el ritmo del partido y logró abrir el marcador a través de Luis Daniel ‘El Cariaco’ González quien probó desde fuera del área y venció al portero Mier. El ‘Verdolaga’ empató al 37′ con un gol de Jefferson Duque quien marcó con un potente cabezazo.

Con el empate en el marcador, el encuentro se perfilaba para irse al descanso así, sin embargo al 45+2′ el jugador Carlos Andrés Esparragoza marcó el segundo del partido para el cuadro barranquillero. Un certero golpe para Nacional que no se pudo recuperar, al 80′ su portero Kevin Mier fue expulsado y en el 90+1′ Edwuin Cetre anotó el tercero y definitivo a través de un cobro de penal. La próxima salida del club antioqueño será ante Millonarios el 16 de julio en Bogotá.

“Esto apenas está empezando”

En rueda de prensa, el técnico Hernán Darío Herrera analizó el partido, aseguró que su equipo no jugó bien y señaló que uno de los factores que más los ha afectado es que no han tenido tiempo para descansar, pues recientemente disputaron la gran final ante Deportes Tolima y los días de descanso fueron muy reducidos, así mismo su pretemporada fue corta. También destacó que el equipo rival aprovechó las oportunidades que generó.

“Nacional no jugó un buen partido, venimos de un título de un receso y con el poco tiempo de trabajo, nos costó mucho en la parte física. Esto apenas está empezando, debemos trabajar para recuperarnos y volver a competir. Junior aprovechó las oportunidades que tuvo, nosotros no logramos concretar. El resultado fue 3-1, hay que estar tranquilos, recuperar la parte física, recuperar el equipo y pensar en lo que viene”, afirmó el técnico de Atlético Nacional.

También señaló que, “emocionalmente es duro, porque no hemos celebrado el título. Tocó comenzar muy rápido, arrancamos el torneo con un equipo sub 20, luego fuimos a jugar con un equipo que no se había preparado. Esperamos pasar estos partidos, para tener días largos de trabajo y recuperar el equipo (...) estamos hablando de la parte física y anímica, todo pesa después del título y no tener mucho tiempo de trabajo. Hoy podría estar Jarlan (Barrera), todos, pero el equipo tampoco iba a responder”.

Sobre la polémica generada por algunas de las decisiones arbitrales y las jugadas discutidas en el VAR, el técnico aseguró que, “el árbitro lo tienen que evaluar los periodistas, nosotros dirigimos, ya ustedes se encargarán de lo que pasó. No voy a hablar de él. Estamos en Nacional, no nos podemos desconcentrar de un arbitraje. Estoy es preocupado porque caigan en eso”.

