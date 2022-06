Hernán Darío Herrera se refirió a la polémica por su sueldo: “Gane mucho o poco ya es problema personal mío”

El técnico de Atlético Nacional aseguró que está feliz en el club y que la situación del dinero es un problema de él. Foto: Atlético Nacional.

Atlético Nacional se impuso sobre el Deportes Tolima en la gran final de la Liga BetPlay I-2022 y obtuvo su estrella 17. De esta manera la temporada se dio por terminada en Colombia, sin embargo, el título que consolidó el equipo verdolaga, que puso fin a una racha de cinco años sin ganar el campeonato, sigue generando toda clase de comentarios y reacciones al respecto. Una de las grandes figuras fue su técnico, Hernán Darío Herrera, quien se ganó la confianza de la plantilla, hinchada y directivas.

Tras haber conquistado la estrella 17, ahora la plantilla tendrá unos merecidos días de descanso antes de retomar la pretemporada y de esta manera estar listos para el inicio de la Liga BetPlay II-2022. El entrenador y las directivas ya están analizando los posibles cambios en el equipo y los refuerzos que podrían llegar para poder defender el título. De acuerdo con la Dimayor, el campeonato comenzará este domingo 3 de julio, acortando fechas debido a que deberán culminar en el mes de noviembre, cuando empiece el Mundial de Fútbol.

El técnico Hernán Darío Herrera, llegó al mando de la plantilla profesional del Atlético Nacional como entrenador interino tras el mal momento del Alejandro Restrepo, quien dejó el puesto debido a los resultados negativos. Sin embargo, con el pasar de los días se fue consolidando y el grupo se adaptó a sus ideas tácticas y fue por esta razón que las directivas tomaron la decisión de ratificarlo como timonel del grupo.

También puede leer: “Atlético Nacional es el más grande de Colombia, es mi club”: Martín Liberman

Una de las polémicas que ha surgido en las últimas semanas se dio debido a que se filtró el supuesto salario que recibe Herrera en el club ‘Verdolaga’. Una suma que ronda los cinco millones de pesos, algo que es bastante bajo en comparación a los pagos que se han realizado a otros entrenadores del club. Incluso Giovanni Moreno, una de las grandes figuras del equipo se refirió a esto tras haber ganado el título.

Hernán Darío Herrera habló con ESPN sobre esta situación y destacó que se siente “tranquilo en Nacional”. Espera reunirse con las directivas del club en los próximos días para tocar varios aspectos del futuro del club, entre ellos su actual situación laboral y su contrato con el equipo.

“Yo estoy feliz, estoy tranquilo en Nacional, ya lo de la parte económica no es que yo quiera ganar mucha plata o que estoy en Nacional por plata. Los que hemos estado en Nacional queremos mucho al equipo. Yo sigo perteneciendo a la nómina del club, gane mucho o poco ya es problema personal mío. Reitero que estoy tranquilo”, aseguró el entrenador.

Esto le puede interesar: Deportes Tolima presentaría una nueva denuncia en contra de Atlético Nacional

Además el técnico aseguró que “no me la creía cuando me llamó el presidente Emilio Gutiérrez y me dijo que iba de interino en la profesional. Yo asumo esa responsabilidad buena, fue un reto más allá del dinero y me llevo el título en tres meses. Estoy muy feliz por eso, tengo un grupo de trabajo muy bueno y acá vamos”.

y agregó, “en este momento soy y hago parte de Nacional en las menores, mi contrato es con las menores. Tengo que sentarme a hablar con el Presidente para saber qué sigue, qué viene quiénes salen, quiénes vienen. No hay que ensillar antes el caballo. Esperemos qué sucede”.

SEGUIR LEYENDO: