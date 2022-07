Las declaraciones en defensa del ‘Arriero’ Herrera por las que Gio Moreno no seguirá en Nacional

Atlético Nacional ganó la apelación presentada ante la Dimayor y consiguió que se suspendiera la sanción disciplinaria interpuesta a Giovanni Moreno. Imagen: Dimayor.

Luego de conseguir el título de la Liga BetPlay en el primer semestre del 2022, Atlético Nacional ya planifica lo que será la segunda parte de la temporada en donde debutará contra Cortuluá. En una rueda de prensa a la que asistieron el presidente de la institución ‘verdolaga’, Emilio Gutiérrez, y Hernán Darío ‘el Arriero’ Herrera, confirmado como entrenador en propiedad del equipo.

En este encuentro con los medios de comunicación se confirmó la salida de uno de los referentes de Atlético Nacional, Giovanni Moreno. La decisión se tomó a partir de las declaraciones del jugador en donde criticaba el salario que le pagaban a Herrera. Pues bien, estas no fueron bien recibidas por la organización Ardila Lule, dueña del equipo antioqueño, por lo que se gestó su salida, según explicó Emilio Gutiérrez:

“El impase que se presentó en la última rueda de prensa no estuvo alineado con la institucionalidad. Aunque fue un error sin mala intención, se falló, en el fondo y en las formas. Las declaraciones generaron incomodidad en la organización y eso llevó a la toma de decisiones. El caso fue estudiado conjuntamente por la administración y la junta directiva, y se decidió su no continuidad en Nacional”.

El volante tendría opción de ir al fútbol mexicano, específicamente al Necaxa, equipo que ya habría hecho una oferta al jugador. Sin embargo, Envigado FC, equipo en donde debutó Moreno, le abrió las puertas al jugador para que permanezca en el fútbol colombiano. El ‘flaco’ había manifestado en su regreso a país que su sueño era retirarse siendo campeón con Atlético Nacional, luego de lograr la hazaña expresó su deseo de jugar la Copa Libertadores, pero ahora su futuro será una incógnita.

Entre tanto Hernán Dario Herrera fue presentado como entrenador en propiedad del equipo masculino de primera división. Su contrato será por seis meses, es decir hasta finales del 2022, pues la dirección deportiva del club buscaría un nuevo entrenador para el reto de volver a figurar en la Copa Libertadores del 2023, a la que ya clasificó como Colombia 1 al ser el primer campeón del fútbol colombiano.

El contrato para el director técnico antioqueño no es ningún problema, pues su mente se enfoca principalmente en volver a disputar el título con el equipo del que es hincha: “Gracias al presidente Emilio (Gutiérrez), a toda la organización y a la junta directiva de Atlético Nacional por esta oportunidad que me brindan de continuar al mando del equipo en propiedad. Nosotros como entrenadores vivimos el día a día. A mí no me interesa por cuánto tiempo arreglé. Yo quiero trabajar en la institución, quiero seguir adelante, quiero seguir triunfando. Tengo con qué triunfar. Ahora con lo que nos pasó, estamos más fuertes y vamos a pelear esos dos títulos que siguen. El equipo está tranquilo después del título obtenido, que fue sufrido, pero bien trabajado. Hay que agradecerle mucho a mucha gente”.

Sobre la salida de Giovanni Moreno, provocada por defensa a su labor como entrenador, el ‘arriero’ prefirió no ahondar y dejó la responsabilidad a los dirigentes, “el presidente Emilio fue muy claro en sus declaraciones. Lo de Gio, como a todos, me duele. Para mí es un grandioso jugador, un gran líder y es una gran persona, pero nosotros no podemos interferir en una institución tan grande como Atlético Nacional”.

