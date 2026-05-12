Siete presuntos guerrilleros fueron abatidos en una operación militar en Catatumbo

El video muestra imágenes nocturnas con tinte verde a través de un dispositivo, revelando luces brillantes en la distancia. Este material documenta un operativo militar contra el ELN en la región del Catatumbo, Norte de Santander - crédito Fuerzas Militares

El reciente golpe de las Fuerzas Militares colombianas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Tibú, Norte de Santander, ha modificado el panorama de seguridad sobre el río Catatumbo. En una operación conjunta del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), con apoyo del CTI de la Fiscalía General de la Nación, se logró desarticular un núcleo clave del Frente Luis Enrique León Guerra, dirigido por alias Sucre.

La acción militar, según informes de inteligencia, resultó con la muerte de siete integrantes de la estructura del ELN, cuyos cuerpos fueron retirados por miembros de este grupo armado durante enfrentamientos y ataques con drones contra las tropas oficiales. Este dato marca uno de los golpes más intensos recientes en la zona.

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La comisión desmantelada jugaba un papel estratégico para el ELN, ya que aseguraba la protección de miembros del Comando Central y de la Dirección Nacional de la organización. Su labor incluía resguardar el paso de altos mandos desde territorio venezolano a Colombia para coordinar acciones criminales, además de mantener confrontaciones directas con el GAO-r Estructura 33.

Fuerzas Militares desarticulan núcleo de seguridad del Comando Central del ELN que delinquía sobre el río Catatumbo - crédito FF. MM.

Este núcleo de seguridad, ahora neutralizado, era responsable de garantizar rutas de movilidad ilegal y corredores criminales en la ribera del río Catatumbo, dificultando el avance de las fuerzas estatales hacia el norte del departamento.

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La operación permitió localizar dos áreas campamentarias con fortificaciones y material explosivo, incluido equipo para la fabricación de minas antipersonal y artefactos lanzados mediante drones.

La ofensiva respondió directamente a la amenaza que representaba esta comisión, encargada de frenar el despliegue militar y fortalecer la presencia del ELN en la región. Las autoridades destacaron que la maniobra incluyó el hallazgo de sistemas de defensa y recursos bélicos sofisticados, lo que revela el nivel de preparación y el alcance operativo del grupo insurgente.

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El objetivo central es debilitar las capacidades terroristas de los grupos armados organizados, proteger a la población civil y desmantelar las redes criminales que operan en zonas fronterizas. La continuidad de estas acciones busca impedir la consolidación de rutas ilegales y salvaguardar la seguridad en áreas históricamente afectadas por la violencia.

Despliegue masivo de fuerzas y desafíos persistentes

La operación militar en Catatumbo resultó en el abatimiento de 12 miembros clave del ELN, incluido el experto en drones, alias Yair - crédito prensa Fuerzas Militares

Actualmente, el Catatumbo cuenta con el despliegue de miles de uniformados de la fuerza pública en distintas zonas del territorio, según enfatizó el comandante López: “Tenemos 12.000 hombres allá sobre el sector, desplegados en todo el territorio, cumpliendo con la misión”.

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La operación incluyó bombardeos recientes sobre campamentos del ELN, cuya ubicación, según López, suele encontrarse dentro de viviendas y espacios integrados en la vida cotidiana de la población local, lo que complica las labores de intervención militar. El alto oficial calificó de “muy importantes” los dos bombardeos realizados contra el ELN en la zona, insistiendo en la magnitud del impacto que representa la reciente acción coordinada.

Aunque las autoridades recalcan los “avances” logrados tras la ofensiva, los informes militares subrayan la persistencia de retos derivados de la inserción de los grupos armados en las dinámicas sociales y geográficas del Catatumbo, región que permanece en el foco de la estrategia estatal debido a la complejidad de su conflicto armado y la presencia de estructuras ilegales fuertemente armadas.

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Más de 300 explosivos preparados para drones fueron incautados durante el operativo militar en Catatumbo, según informó el Ministro Pedro Sánchez - crédito @PedroSanchezCol / X

La reciente operación militar en Tibú evidenció la capacidad de respuesta coordinada de las fuerzas estatales frente a estructuras armadas consolidadas en el Catatumbo. La neutralización de un núcleo estratégico del ELN expone tanto la sofisticación operativa de estos grupos como la complejidad del entorno en el que se desarrollan los enfrentamientos.

Pese al despliegue masivo de efectivos y la obtención de resultados relevantes, la zona sigue presentando desafíos para la consolidación de la seguridad debido a la interacción de actores armados con la población y la persistencia de rutas ilícitas.

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