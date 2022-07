Iván Duque respondió a protesta de Gustavo Petro por junta de Ecopetrol: “El gobierno electo puede convocar a una asamblea extraordinaria”

Gustavo Petro e Iván Duque

Uno de los principales planes del presidente electo Gustavo Petro es hacer esfuerzos para acelerar la transición energética en el país con el objetivo de disminuir las fuentes de carbón y petróleo. Será clave el papel de Ecopetrol y por tanto quienes compongan la junta directiva, una puja que ya empezó con lo que podría dejar el actual gobierno y el margen de maniobra para el entrante.

En ese sentido, Petro envió un mensaje contundente a la directiva petrolera: “No nos reten”. A raíz de la aprobación de la Asamblea de Accionistas, según indicó el diario La República, para que la actual Junta extienda su periodo de dos a cuatro años y se mantenga hasta el 2025.

“El voto popular es mandato. Quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias El propietario público elige libremente sus miembros en las empresas que lo representen. Es la representación del pueblo”, sostuvo el mandatario electo.

La voz de la junta la tiene el gobierno Nacional porque es el mayor accionista con una participación en más del 88 % de la compañía estatal. Petro había dicho a la revista Cambio que esa era una decisión para atornillar a los funcionarios que se encuentran actualmente contra sus planes energéticos, pero el presidente Iván Duque salió al paso de los cuestionamientos y señaló que se aprobó para cumplir con estándares internacionales.

“Las modificaciones que hizo la junta adoptada, después de un proceso de consultoría, no fue que se sentó un día a tomar decisiones con respecto a la estructura de gobierno corporativo. Sino que se hizo una consultoría larga extensa y sugirió que la empresa diera ese paso, con los mejores estándares internacionales y así se hizo. Pero no para atornillar a alguien, porque, de nuevo, la empresa tiene la posibilidad de que el próximo gobierno como mayor accionista pueda convocar o una asamblea”, sostuvo el mandatario a la emisora La FM.

El presidente indicó que se trató de la adopción de prácticas generales en empresas listadas en la bolsa de Nueva York, que motivó su transformación estructural y corporativa, que le ha permitido alcanzar sus resultados financieros para inversiones estratégicas.

La junta actualmente es liderada por Luis Guillermo Echeverry, uno de los hombres más cercanos al presidente Duque desde que fue gerente de su campaña presidencial, así como su padre lo fue de las dos elecciones de Álvaro Uribe, contradictores del electo mandatario. Gracias a ese vínculo, fue nombrado funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donde conoció al ahora jefe de Estado.

Sin embargo, el presidente Duque sostuvo en la entrevista con la emisora de RCN, que “si hay algo que creo que no es político es la gestión de Ecopetrol”. Así como que la administración de la estatal no debía ser política, sino que debía mantenerse en personas de perfil técnico, por lo que dijo que no buscaba entrar en controversia con el presidente electo.

“Todo gobierno como accionista mayoritario de la empresa tiene la posibilidad de, si quisiera remover a todos los miembros de la junta, de hacer una convocatoria de una asamblea extraordinaria o esperarse a la asamblea ordinaria que es en marzo de 2023 y también hacer los cambios”, sostuvo el actual mandatario a La FM, respecto a que los directivos no se están atornillando en sus puestos.

Expertos explicaron al diario La República que la estructura de gobierno de Ecopetrol es compleja por la participación del gobierno y otros accionistas minoritarios. Si bien el jefe de Estado puede tener una gran influencia, hay un sistema de contrapesos para garantizar la participación de los demás en las decisiones, así como que debe regirse por los estándares internacionales para mantener la confianza inversionista.

