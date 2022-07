Epa Colombia perdió por tercera vez la cuenta de Instagram de su empresa

Epa Colombia perdió la cuenta de su empresa por tercera vez. Fotografía tomada de Instagram @epa_colombia

El éxito para Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, llegó con una gran cantidad de problemas que ha debido enfrentar conforme suben las estadísticas en ventas en su empresa. Entre los que más destacan son los malos manejos de dinero y el más reciente, la pérdida de la cuenta de Instagram de su negocio de keratinas, que movía una buena cantidad de seguidores.

Esto ocurre mientras la empresaria disfruta de sus vacaciones en Cancún, junto a Karol Samantha, con quien se unió días después de haber puesto punto final a su relación con Diana Celis.

La información fue dada a conocer por el portal de entretenimiento ‘Rechismes’, que se encarga de seguirle los pasos a las celebridades en sus redes sociales y se percató de un cambio en el nombre de usuario de la cuenta de Instagram, en la que eliminaron contenido que la empresaria compartía sobre los resultados de sus productos en el cabello de las consumidoras.

Cabe recordar que la cuenta contaba con más de 2.3 millones de seguidores y se desconoce si fue hackeada o vendida por la propia joven, quien no se ha pronunciado al respecto. En vista de lo ocurrido, las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer, pues algunos han señalado que puede comprar otra o simplemente, verificar si fue víctima de hackeo para tratar de recuperarla.

Algunos de los más destacados son: “mejor que compre otra, no”; “la gente que aún le cree a los influenciadores que les cerraron la cuenta”; “eso es una nueva estrategia de marketing”; “todos cuando están atravesando problemas pierden sus cuentas y después salen diciendo que ya la recuperaron”; “no sabe qué hacer para seguir llamando la atención”; “yo creo que debió venderla”, entre otros.

Epa Colombia perdió por tercera vez la cuenta de su empresa, seguidores no creen que sea cierto y se trate de una estrategia. Tomada de Instagram @rechismes

Pero esta no es la primera vez que la empresaria es objeto de este tipo de ataques en las redes sociales de su empresa, pues en noviembre de 2021 y febrero del año en curso, la empresaria confirmó que las había recuperado gracias a la ayuda de Yeferson Cossio, quien ha ayudado a otros influenciadores con temas similares a lo que le ocurrió a la bogotana.

Le puede interesar: Aumento del dólar: qué artículos fundamentales para los colombianos podrían subir en los próximos días

“Ya mandé el código, la cédula, mi pasaporte, entonces estamos esperando. Voy a ser juiciosa recuperando la cuenta, voy a ser juiciosa en mi empresa y nada amiga no pensé que me iban a hacer eso con la cuenta, porque allá muestro mi emprendimiento, allá muestro lo que hago a diario, no estoy mostrando cosas que no tengo que mostrar, tú me enseñaste a ser prudente y yo he cambiado”, señaló la empresaria.

El consumo de drogas que casi la aleja del éxito

Luego de su participación en la Feria Expobelleza, la empresaria decidió tomarse un descanso y hablar sobre cómo era su vida en el pasado cuando no vivía con lujos mencionando cómo esto ha cambiado a la Epa Colombia que sus seguidores conocieron en el pasado, gracias a la buena aceptación que ha tenido entre sus fanáticos.

“Amigas, en este momento voy para la iglesia y te quería decir que me siento muy agradecida con Dios, es que siento que Dios me cambió. ¿Sabes por qué siento que Dios me cambió? Amiga mira, yo antes consumía drogas y sentí que nunca las iba a poder dejar. Luego, llegaron a mi vida malas amistades que me dijeron: daña al TransMilenio. Y luego otras que dijeron: ven te robo”, agregando que por esta situación, hoy en día no tiene amistades más que Koral Costa y La Jesuu.

Y agregó: “pero, realmente, a uno no le quedan amigos. Me hubiera encantado que todos mis amigos me hubieran acompañado aquí en mi carro, por lo menos a hacer mis vueltas”, confesó Daneidy, quien mencionó que aunque no le cae bien a buena parte de sus seguidores, está de acuerdo que con su crecimiento profesional se va sintiendo más sola.

SEGUIR LEYENDO: