Fernando Jaramillo, en desacuerdo con la protesta de las jugadoras de la selección Colombia

Bogotá. 19 de Noviembre de 2021. Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor. Bavaria en conjunto con la Dimayor, hacen lanzamiento de la iniciativa Menores sin Alcohol, la cual consiste en reemplazar los logos de marcas de bebidas alcohólicas por el nombre de la campaña. (Mariano Vimos - Colprensa)

El fútbol femenino ha tomado gran protagonismo en los últimos años en Colombia, sin embargo, aún carece de apoyo por parte del ente rector del fútbol nacional, que el pasado jueves confirmó que no habrá liga para el segundo semestre por falta de equipos participantes, lo cual generó polémica.

Además del malestar que causó esta decisión de la División Mayor de Fútbol Colombiano (Dimayor), para los hinchas es contradictorio que no se apoye el balompié femenino, siendo que actualmente se lleva a cabo la Copa América en la que el equipo de Nelson Abadía va con puntaje perfecto tras los triunfos ante Paraguay (4-2) y Bolivia (3-0).

Por esta razón, las jugadoras de la selección Colombia, durante los actos protocolarios en el juego ante las paraguayas, mostraron su desacuerdo por la falta de garantías laborales empuñando las manos mientras sonaba el himno nacional.

Asimismo, antes del pitazo inicial en el Pascual Guerrero, los 15 mil asistentes se unieron con un cántico al unísono pidiendo la realización de una torneo femenino para la segunda parte del año, lo cual dejó al descubierto el inconformismo que existe por este hecho que deja muy mal parados a los dirigentes del fútbol colombiano.

Le puede interesar: Colombia logra puntaje perfecto en la Copa América Femenina tras derrotar a Bolivia en el Pascual Guerrero

Sobre la protesta de las jugadoras de la selección Colombia, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, se refirió durante una entrevista para el programa Mañanas Blu de Bluradio en el que también habló de la Liga Femenina.

En primer lugar, Fernando Jaramillo se mostró en desacuerdo por lo hecho por las futbolistas en el juego ante Paraguay, que marcó el debut de la Copa América Femenina que por primera vez se realiza en Colombia.

“Todas las jugadoras han vivido un proceso dispendioso en el fútbol femenino y el apoyo que se le ha dado. No comparto la protesta, cómo la hicieron, el modo y el momento en que lo hicieron, pero entiendo cuál es la intención que tienen por no tener una liga en el segundo semestre”.

De igual manera, la cabeza de la Dimayor manifestó que se están analizando las alternativas para organizar un torneo que por la cantidad de clubes sería un campeonato de corta duración.

“Estamos trabajando en eso, hay toda la intención para una Liga Femenina, que tiene que ser corta, porque hay Copa Libertadores en octubre y ahora Copa América, comenzaría en agosto y terminaría en octubre; la idea es sí hacerla, pero necesitamos tener la voluntad de los clubes. Hasta ahora están confirmados solo cuatro: Millonarios, América, Cali y Cortuluá”.

Del mismo modo, Jaramillo añadió que la falta de recursos, como la poca asistencia a los estadios, ha sido una piedra en el camino para la realización de la liga femenina. “Hay que romper ese círculo vicioso de no apoyo el fútbol femenino, no exposición y no retorno de la inversión (…) Tampoco hay esa continuidad en el apoyo del público asistiendo en los estadios. Todo el mundo critica, pero a la hora de poner los recursos no son fácil para el fútbol femenino, es una corresponsabilidad de muchos en la que estamos trabajando”

SEGUIR LEYENDO: