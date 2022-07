Epa Colombia denunció que ubicaron su stand en un “sótano” de Expobelleza y ahora no sabe si volverá a presentarse

Epa Colombia respondió tras las denuncias de su excontadora. Foto: @epa_colombia

Durante este fin de semana se realizó en Medellín una nueva edición de ExpoBelleza, y al igual que en las últimas versiones, varias influenciadoras fueron el foco de atención, no solo por sus productos, sino por su presencia y las ocurrencias que cada una genera.

En la edición efectuada del pasado 7 al 10 de julio, Juliana Calderón y Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, fueron las protagonistas. Ambas estaban promocionando sus keratinas, productos insignia de las empresas que cada una maneja, y como era de esperarse, generaron polémica centrada en el evento, que también reúne cientos de emprendimientos locales y nacionales.

A través de su cuenta de Instagram, Epa Colombia denunció la mala gestión de Expobelleza, y aseguró que no la ubicaron en un sitio adecuado dada su influencia y las actividades que quería realizar con sus fanáticos, quienes por cierto, acudieron de manera masiva al sitio donde se encontraba la influenciadora.

En varias ‘InstaStories’ y en compañía de su amiga Koral Costa, la influenciadora se despachó contra los organizadores del evento: “¿Qué te cuento de ‘Expobelleza’? ‘Expobelleza’ este año no la dio, amigas. Les faltó más estrategia de marketing” y explicó que, año tras año, su emprendimiento hace un esfuerzo para hacer parte de la muestra de belleza.

En ese sentido, añadió que “a ‘Expobelleza’, amor, le faltó más organización, amiga. Cuando van este tipo de celebridades, que causan masas en redes sociales, hay que apartarlas. Hay que organizar esto cada vez mejor”; incluso, puso en duda su asistencia en una próxima edición del evento.

“Ay, amigas, yo no sé si volver el otro año. De verdad. Y no es porque me hayan dejado en un sótano, porque yo brillo donde sea”, y explicó que tuvo que acudir a varias maniobras para hacerse ver durante sus presentaciones; sin embargo, ello no fue impedimento para vender y regalar su producto insignia.

Durante las historias, Epa Colombia también habló de los obsequios que entrega: “Si yo regalo, ¿yo qué tengo la culpa de que te quiera regalar?, ¿tú tienes la culpa? Nadie tiene la culpa, amiga. Yo lo que te quiero decir es que este año ‘Expobelleza’ no la dio. Igual, quiero que sepas que siempre te voy a regalar keratinas”.

Otra incidencia que tuvo Barrera Rojas fue por cuenta de una queja que tuvo Juliana Calderón. En su perfil de Instagram, la también empresaria de keratinas dijo sentirse “muy triste, muy aburrida por una situación” que ella misma calificó después como “competencia desleal”. Acto seguido, se fue lanza en ristre contra Epa Colombia, y denunció que tuvo conductas indebidas en el marco de la feria de belleza.

“¿Cómo es posible que la señorita Epa Colombia mande a sus chicos a repartir volantes al frente de mi stand? O sea, eso no se hace”, expresó la hermana de la DJ y también empresaria Yina Calderón. Posteriormente, señaló que estos hechos no son dignos de de una empresaria. Y remató diciendo, “la verdad eso no se hace”, al tiempo que compartió el video del momento en que un miembro del staff de Epa Colombia reparte volantes justo en frente del cubículo donde Juliana estaba mostrando sus keratinas.

