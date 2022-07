Entre lágrimas, Yina Calderón se refirió a sus problemas personales con algunos influenciadores: “Es una escoria”

Foto: captura de pantalla Instagram

Luego de haber sido noticia por la inmovilización de su camioneta en Medellín, donde uniformados de la Policía Nacional la encontraron portando un arma de fuego, Yina Calderón apareció en redes sociales bastante alterada y, al parecer, con unos tragos de más.

Fue por medio de una transmisión en vivo que, además de intentar explicar toda la situación, la exparticipante de ‘Protagonistas de nuestra tele’ se despachó en contra de quienes opinan sobre sus problemas, aun cuando advirtió que mientras más hablen de ella mayores sus ingresos económicos.

“Con cada cosa que ustedes dicen mis bolsillos se llenan todavía más, pero a mí ya no me interesa eso”, aseguró en un principio.

Posteriormente, Yina Calderón se refirió a algunos de los influenciadores o figuras públicas con quienes ha tenido problemas y peleas, entre estos Epa Colombia, La Liendra, Lina Tejeiro y Andrea Valdiri.

“Ustedes son unos hijos de p*ta bobos que ni siquiera los conocen, ¡es la verdad! Si me preguntan por La Liendra, (digo que) es una escoria hija de p*ta y es un creído; de Dani Duke no les puedo decir nada porque no la conozco, así como a Andrea Valdiri, que tampoco la conozco, aunque ella me nombra y me nombra. Y a Epa sí la conozco, pero ella se me cayó porque ni una foto le da a los niños, que son lo más importante (...) De Lina Tejeiro no voy a hablar porque siento que ya hicimos las pases”, concluyó.

Las reacciones a estas inesperadas declaraciones no se hicieron esperar y, como es costumbre, detractores y seguidores se hicieron presentes en la sección de los comentarios, con mensajes como: “Ella no necesita más cirugías plásticas, necesita acudir a un psicólogo o psiquiatra”, “sabemos que pasas por momentos difíciles y estamos contigo”, “esta mujer no se cansa de ser tema de burla” y “ustedes crearon ese monstruo, ahora se lo tienen que aguantar”.

Sin embargo, los internautas no han sido los únicos en alertar al resto de la comunidad sobre los problemas de salud mental que, aparentemente, tiene Yina Calderón. Fue justamente la creadora de contenido conocida como Luisa Fernanda W que, luego de verla arrepentida llorando por sus tatuajes en el rostro, envió la advertencia.

“Yo no sé cómo hay gente que se burla ¡Qué tristeza! Nadie sabe lo de nadie y, realmente, le deseo lo mejor, de verdad ¡Parece que necesita ayuda y urgente!”, aseveró la antioqueña en una opinión que fue apoyada por muchos, quienes piden una orientación psicológica para Yina antes de que su desenlace sea fatal.

Es clave recordar que en aquella ocasión, Calderón también pidió perdón a quienes la siguen y se preocupan por ella, pues asegura que con su comportamiento y actuaciones solo ha logado defraudarlos.

Además, mencionó que tiene pensado irse a vivir a los Estados Unidos para darle un giro total a su vida y alejarse de las que, según ella, son las malas influencias que la llevan por el camino de los excesos. Algo con lo cual concuerda Merly Ome, su madre, quien advierte que su hija es manipulada por terceros.

“Una vez llegué y le dije: ‘Ya, párela’. Ella me decía que era su apartamento, pero a mi no me importaba. Y es que la gente es abusiva, le cogen las tarjetas y salen en el carro a comprar más licor. Un día llegué y las chicas se estaban poniendo la ropa de ella”, aseveró en una reciente entrevista con ‘La red’, por medio de la cual dejó saber también que la ha llegado a encontrar inconsciente por el alto consumo de alcohol.