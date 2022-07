Camilo Diaz “CuloTauro”, el comediante ‘Pa las que sea’: “La comedia es que está mutando, esta cambiando”

Camilo Díaz 'CuloTauro', imágenes tomadas de su Instagram.

El Stand Up es un formato de comedia donde una persona a partir de un monólogo con situaciones reales o ficticias hace reír a los espectadores. Por lo general, lo más talentosos humoristas son los que se ven frescos y tranquilos sin ningún tipo de inconveniente, por lo general.

Pero en este formato norteamericano que se expandió a nivel mundial hay un exponente nacional que se caracteriza por su particular forma de entregar el material. Mientras espectadores desean ver en total control de la escena a los diferentes comediantes, Camilo Díaz más conocido en el mundo artístico como CuloTauro, es el humorista que a partir de su incomodidad crea maravillas para el público.

Proveniente de un fenómeno digital conocido como Con Animo de Ofender (CADO), que permitió mostrar una camada de nuevos comediantes, CuloTauro ha sobresalido por su gran diversidad de recursos frente al público que combinan elementos del clown, teatro e improvisación. “Yo soy un niño en el escenario, no sé sí fue porque de niño no tuve esa esa libertad, pero cuando estoy frente a la gente me permito ser, tener la seguridad y jugar sin pensar”, dijo Camilo Díaz al equipo periodístico de Infobae.

Tan solo en su cuenta de Instagram tiene más de 190 mil seguidores, sin contar su canal de YouTube llamado ‘Sancocho Trifásico’ del cual recibió hace poco un premio de la gigantesca plataforma digital, pero sin importar los reconocimientos y fanáticos CuloTauro, el comediante bogotano desea continuar en su avasallador ascenso y llegar a la élite de los humoristas mundiales, es por esta razón que no cree que haya llegado a su límite por lo que se sigue preparando.

“Tal vez suene un poco tortuoso lo que voy a decir, lamentablemente para mí muy pocas funciones ha pasado que yo digo ‘es que esa función me soyé', me tiré al piso fui al público, fui libre, por eso todavía creo que no la he logrado, diría que he hecho amigos, que he aprendido de ellos y que he creado una línea artística que me gusta”.

Actualmente no solo hace apariciones en los diferentes escenarios que se presenta semanalmente. Camilo Díaz junto a Duván Gómez han desarrollado otra serie de contenidos digitales que cada vez suma más seguidores en el internet.

‘Sancocho Trifásico’ ‘Pa las que sea’ y ‘Por la Ventana Podcast’, son tres programas que involucran diferentes comediantes de CADO, principalmente a CuloTauro y Duván. A pesar de compartir personajes comunes el contenido digital de ellos es muy diferente al del recordado Con Animo de Ofender.

Sobre ‘Sancocho Trifásico’ nombre homónimo del canal, señaló Camilo que se originó en el desarrollo de la pandemia al percatarse que Gabriel Murillo, otro de los comediantes de CADO, había iniciado su programa ‘Comedia Barata’. Allí fue donde inició la gestación del formato que pone a los comediantes a pensar, escribir, construir y probar un chiste en tiempo limite ‘Sancocho Trifásico’.

Sobre la primera vez que se hizo el formato comentó CuloTauro: “Recuerdo que hace mucho no estaba tan nervioso de ese rigor de ‘que es esto parce, comí la de mierda’ y después vernos y sufrir mucho, porque era una lucha con el ego. Pero después de eso me di cuenta de esa reacción de la tragedia que viene del clown, me gusta, me la soyo ... le creamos una estética todos los que participamos en el programa”.

Camilo Díaz, el hombre que se sube al escenario sin dudar, con la plena seguridad que algo va a pasar, algo irrepetible e increíble no es así de arrollador en su día a día. El humorista habló de las constantes inseguridades que lo abordan en su vida normal. “En el escenario uno es algo y abajo es otro, yo abajo de escenario quisiera tener la tranquilidad de CuloTauro, porque yo arriba puedo hacer todo, pero en la vida real de cierta manera es raro por la ansiedad del día”.

Para Camilo Díaz, CuloTauro o como algunos comediantes del circuito local llaman ‘El Robin Williams colombiano’, la comedia en el país está avanzando, modificando y eliminando antiguos códigos de humor como el hombre que se viste de mujer para hacer reír o los chistes regionalistas para ir más allá.

“La estética tiende a desaparecer, así como sucedió con Sábados Felices y va a pasar con CADO; llegará otra gente con otra idea y que ojalá sea mejor, porque finalmente como artistas es la labor, no quedarnos en lo mismo o si no seríamos parte de la escenografía. Lo que veo con la comedia es que está mutando, esta cambiando y logrando muchas cosas, como sustentar a una persona con el arte, eso es una bendición o sacar contenidos frecuentes en YouTube, esa es parte del camino”.

Por lo pronto Camilo Díaz, continua entrenando, formando su cuerpo y mente para dar el 100% cada vez que se suba en una tarima. Y bajo de ella continuará en la eterna búsqueda de la paz y tranquilidad que solo puede dar el inmortal momento producido por una carcajada.

