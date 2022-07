Lina Tejeiro respondió si es una “quitamaridos”

Más allá de sus proyectos actorales, Lina Tejeiro suena constantemente entre los medios de comunicación por múltiples temas de su vida privada, principalmente aquellos relacionados con su aspecto sentimental: Parejas, rupturas, reconciliaciones con Andy Rivera y, durante el último tiempo, por su supuesto romance con Juan Duque.

De todo se ha dicho sobre esta aparente relación que tiene con el cantante urbano, la cual no ha estado ajena a la polémica, ¿por qué razón? Pues bien, Sofía Tabares -la exnovia más reciente del intérprete de ‘Chimbita’- ha publicado desde sus redes sociales varios comentarios con referencia a su expareja y la actriz llanera, por ejemplo, mencionó que fue cambiada por Tejeiro al poner en Twitter:

“Mi familia like: - A ver, brindemos por la que cambiaron por Lina Tejeiro-, y después me preguntan que yo dónde forjé el carácter (risas)”, fue el comentario entre muchos otros que ha hecho sobre la aparente nueva pareja.

Sofía Tabares hace broma en Twitter sobre relación de su exnovio con Lina Tejeiro

Pero, ¿cuándo terminaron Juan Duque y Sofía Tabares?, ¿realmente Duque cambió a su expareja por la actriz?, ¿el reguetonero y la llanera ya son novios?, para empezar, desde antes ya se había comentado entre los medios que la historia sentimental entre Sofía Tabares (creadora de contenido) y el cantante urbano habría desembocado en un punto final en marzo y, respecto de si Duque ya está en una relación sentimental con Tejeiro, recientemente la actriz trató el tema en términos de “estamos saliendo”.

Entonces, en un encuentro con Maikol Arias (creador de contenido), éste dijo con humor -y desde su famoso personaje- sobre Lina: “Me dicen ya dónde está la quitamaridos de Lina Tejeiro, ¿donde está?... me quitó el marido”. Posteriormente, la llanera apareció en cámara y le respondió: “¿Cuál marido?, él me dijo que no tenía novia, que desde marzo habían terminado”.

Tras un intercambio de frases, Maikol le dirigió una pregunta a su público: “Digan, la mechoneo o no la mechoneo”; pero Lina Tejeiro pidió que no lo hicieran: “No... porque hasta ahora estamos saliendo... de pronto puedes ahí dañar las cosas”.

A su vez, sobre las imágenes Arias etiquetó a Juan Duque. De este modo, casi que entre chiste y chanza -como se dice coloquialmente- la actriz reveló estos detalles sobre su aparente nuevo romance.

Lina Tejeiro respondió si es una “quitamaridos”

Vale mencionar que, entre las relaciones sentimentales que públicamente se le han conocido a Lina Tejeiro, la más mediática ha sido la que sostuvo con Andy Rivera (reguetonero pereirano) en vista de sus rupturas y reconciliaciones. Aunque pese a sus intentos, las cosas no funcionaron para ambos, la actriz tiene en muy buen concepto al cantante urbano. De hecho, en junio pasado dijo sobre él en un video publicado en su canal de YouTube.

“Yo a él solo tengo que darle las gracias... por el papel que asumió en esta novela... Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme, por lo que vino a mostrarme, porque fue un gran maestro. Lo voy a querer por el resto de mi vida, va a ser una persona muy importante en mi vida, pero es una página que ya hay que pasar... hay que soltar... le agradezco por todo lo que ha hecho, por todo lo que fuimos...”.

