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Procuraduría suspende a director de Fenoge por contratos de paneles solares

El organismo ordenó una suspensión provisional de 90 días contra Brayan Giraldo Ruiz por presuntas irregularidades en contratación de sistemas solares fotovoltaicos

La Procuraduría examina si el comité evaluador de la Diran vulneró principios de transparencia, igualdad, publicidad, selección objetiva y debido proceso en la contratación pública - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Procuraduría General de la Nación - El organismo ordenó una suspensión provisional de 90 días contra Brayan Giraldo Ruiz por presuntas irregularidades en contratación de sistemas solares fotovoltaicos - crédito Catalina Olaya/Colprensa
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La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses, equivalentes a 90 días, al director ejecutivo del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de Energía, Fenoge, Brayan Giraldo Ruiz, en medio de una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades contractuales.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el caso está relacionado con la contratación para el mantenimiento, monitoreo y gestión de sistemas solares fotovoltaicos, uno de los proyectos asociados a la agenda de energías renovables impulsada durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La decisión del organismo de control busca apartar temporalmente del cargo al funcionario mientras avanza la investigación. La Procuraduría revisa si en el proceso contractual se vulneraron principios como transparencia, legalidad, moralidad administrativa y selección objetiva.

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Uno de los puntos que encendió las alertas fue la expedición de una adenda que habría modificado requisitos y criterios dentro de una invitación abierta. Según el ente de control, ese documento habría sido expedido de manera extemporánea, es decir, fuera del plazo permitido.

El caso está relacionado con la contratación para el mantenimiento, monitoreo y gestión de sistemas solares fotovoltaicos, uno de los proyectos asociados a la agenda de energías renovables impulsada durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. REUTERS/Alyssa Pointer
El caso está relacionado con la contratación para el mantenimiento, monitoreo y gestión de sistemas solares fotovoltaicos, uno de los proyectos asociados a la agenda de energías renovables impulsada durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. REUTERS/Alyssa Pointer

Hallazgo forense sobre una adenda

La Procuraduría apoyó parte de sus observaciones en un análisis forense realizado a los metadatos del archivo PDF de la adenda cuestionada. Según ese examen, el documento fue creado y modificado el 8 de julio, aunque aparecía fechado el 6 de julio.

Ese detalle resulta clave para la investigación, porque para el momento en que habría sido elaborado o modificado el archivo, el plazo legal ya habría expirado. Por eso, el organismo indaga si la adenda fue usada para cambiar las reglas del proceso cuando ya no correspondía hacerlo.

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El ente de control también cuestionó la inclusión de un “cupo de crédito aprobado” como criterio de evaluación para asignar puntaje a los oferentes. Para la Procuraduría, ese requisito debía funcionar como una condición habilitante de capacidad financiera, no como un factor para calificar propuestas.

La diferencia es relevante porque, según la lectura del organismo, usar ese criterio para otorgar puntaje podría generar ventajas indebidas, limitar la libre concurrencia de oferentes y abrir dudas sobre un posible direccionamiento del proceso.

La investigación disciplinaria deberá determinar si esas actuaciones fueron simples errores administrativos o si hubo decisiones orientadas a favorecer a determinados participantes. Por ahora, la suspensión es provisional y no implica una sanción definitiva contra Giraldo Ruiz.

También investigan presunto uso político de recursos

Además del caso contractual relacionado con sistemas solares, Brayan Giraldo Ruiz enfrenta señalamientos por el presunto desvío de $250 millones para financiar una manifestación política en favor de Andrés Camacho.

Según la información conocida, esos recursos habrían sido gestionados mediante un convenio entre Fenoge y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. En ese marco, se habrían registrado gastos asociados a marchas ordenadas por directivos del fondo.

Más de 101 expertos en normativa electoral y ética pública brindan atención ininterrumpida durante las elecciones legislativas - crédito Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación - La investigación disciplinaria deberá determinar si esas actuaciones fueron simples errores administrativos o si hubo decisiones orientadas a favorecer a determinados participantes | crédito Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría deberá establecer si hubo uso indebido de recursos públicos y si esos dineros terminaron vinculados a actividades políticas. Camacho ha sido relacionado con el sector de minas y energía y fue precandidato del Pacto Histórico, de acuerdo con el reporte.

El caso aumenta la presión sobre el manejo de recursos destinados a proyectos de transición energética. Fenoge tiene un papel estratégico en programas de energías no convencionales y eficiencia energética, por lo que cualquier irregularidad en contratación o ejecución puede afectar la confianza en ese tipo de iniciativas.

Mientras avanza la investigación, el organismo de control tendrá que revisar documentos, fechas, decisiones administrativas, criterios de evaluación y posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados. La suspensión de Giraldo Ruiz marca el primer efecto disciplinario visible de un expediente que combina presuntas fallas contractuales y dudas sobre el manejo político de recursos públicos.

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