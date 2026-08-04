Madre de Laura Valentina Lozano reaccionó a la orden de captura contra su expareja: “He buscado pruebas para facilitarle a la Fiscalía”

Laura Valentina Lozano Torres, joven de 22 años que falleció en febrero de 2026 en un apartamento del sector de Cedritos, en Bogotá. - crédito Laura Lozano / Facebook

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Seis meses después de la muerte de Laura Valentina Lozano Torres, el proceso judicial tuvo un nuevo avance luego de que un juez de control de garantías emitiera una nueva orden de captura contra José David López Celis, expareja sentimental de la joven e investigado por el delito de feminicidio agravado.

Ante esta decisión, Nancy Torres, madre de Laura Valentina, aseguró que durante los últimos meses ha recopilado información y entregado elementos que podrían contribuir al avance de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación.

En entrevista con Citytv, la madre de la víctima explicó las acciones que realizó durante el proceso judicial para aportar información a las autoridades.

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“He estado detrás de los medios, de la Fiscalía, con mi abogada... he buscado pruebas, recolectando información para facilitarle a la Fiscalía y que tenga argumentos de dónde pegarse para emitir esa orden de captura”, afirmó Nancy Torres.

Además, destacó el trabajo realizado por los investigadores y aseguró que algunos de los elementos que había entregado fueron tenidos en cuenta dentro del proceso.

“Le doy gracias al fiscal porque realmente se pusieron la camiseta y se dieron cuenta de que muchas de las cosas que yo había aportado eran así”, manifestó.

José David López Celis, expareja sentimental de Laura Valentina Lozano y principal señalado dentro de la investigación por su muerte. - crédito captura de video audiencia

Juez ordenó nuevamente la captura de José David López Celis

La decisión fue adoptada por el Juzgado 32 en Función de Control de Garantías, después de que la Fiscalía presentara nuevos elementos materiales probatorios relacionados con la investigación contra López Celis.

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De acuerdo con la información conocida del proceso, la orden de captura tiene como finalidad que el investigado comparezca ante las autoridades y cumpla la medida privativa de la libertad establecida por el despacho judicial.

Frente a esta determinación, Nancy Torres expresó que espera que el proceso continúe hasta que se establezca la responsabilidad correspondiente.

“Espero que realmente se lleve a cabo la captura, que se siga un juicio y que se imparta justicia. Espero que esta sea una lección. Él lo tiene que pagar”, señaló.

La nueva decisión judicial ocurre después de que López Celis hubiera sido capturado inicialmente y posteriormente recuperara su libertad en febrero de 2026, situación que generó cuestionamientos por parte de la familia de Laura Valentina.

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Las autoridades emitieron una nueva orden de captura contra el investigado por el presunto delito de feminicidio agravado. - crédito Colprensa-Sergio Acero

Investigación por la muerte de Laura Valentina Lozano

Laura Valentina Lozano Torres tenía 22 años, estudiaba Ciencias Políticas y se desempeñaba como patinadora artística. La joven falleció entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de febrero de 2026 en un apartamento ubicado en el sector de Cedritos, al norte de Bogotá.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía, la joven llegó al inmueble para recoger a su mascota y algunas pertenencias personales, después de haber terminado la relación sentimental con José David López Celis.

La reconstrucción de los hechos indica que Laura Valentina ingresó al apartamento luego de que, al parecer, se diera cuenta de que había dejado su celular dentro del lugar. Mientras tanto, un conductor de una plataforma de transporte permanecía esperándola en el exterior del edificio.

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De acuerdo con las autoridades, el conductor manifestó haber observado posteriormente a López Celis, quien presuntamente habría señalado que se iba a lanzar por la ventana del apartamento y que había asesinado a su compañera sentimental.

Cuando las autoridades ingresaron al inmueble encontraron el cuerpo de la joven. La investigación estableció inicialmente que la causa de muerte fue una asfixia mecánica.

La Fiscalía adelanta la investigación por la muerte de Laura Valentina Lozano y presentó nuevos elementos dentro del proceso judicial. - crédito Colprensa

Familia espera que el proceso avance en la justicia

La Fiscalía posteriormente modificó la investigación para enfocarla como un posible caso de feminicidio agravado y solicitó una nueva orden de captura contra López Celis.

La abogada María Fernanda Chica, representante de los intereses de la familia de Laura Valentina, aseguró ante El Tiempo que la decisión judicial representa un avance dentro del proceso.

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“Como representante de víctimas aplaudo la decisión judicial adoptada el día de hoy, pues teníamos la plena certeza que gracias a la ardua labor del Fiscal 40 Seccional de la Unidad de Vida se lograría la medida de aseguramiento en contra del presunto feminicida de Laura Valentina”, indicó al diario.

Por su parte, el abogado defensor Carlos Alberto Cantillo manifestó su oposición a la orden de captura y aseguró que su representado tendría disposición de presentarse ante las autoridades. También señaló que López Celis presenta afectaciones relacionadas con su salud mental.

Ahora, un juez de mayor jerarquía deberá resolver la apelación presentada por la defensa. Mientras tanto, la orden de captura continúa vigente y las autoridades mantienen la búsqueda del investigado.

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