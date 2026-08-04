Julio Herrera dijo que le reclamó a Néstor Lorenzo por James Rodríguez y contó que el show de drones de Millonarios “parece ser que lo hackearon”

Julio César Herrera, actor colombiano y reconocido hincha de Millonarios, ha compartido con Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, y le ha preguntado por qué insiste en James Rodríguez - crédito Un Café con J/YouTube

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Julio César Herrera, actor colombiano de cine, teatro y televisión, reconocido por interpretar a Freddy Stewart Contreras en la telenovela Yo soy Betty, la fea, fue el más reciente invitado del podcast Un café con J, donde habló de una de sus grandes pasiones fuera de la actuación: el fútbol.

Ferviente hincha de Millonarios y miembro del grupo de amigos conocido como ‘El Club de los Ñoquis’, Herrera abordó las constantes críticas que recibe ese círculo por su cercanía con Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia. El grupo ha sido cuestionado en repetidas ocasiones por supuestamente no criticar las decisiones del entrenador argentino precisamente por la amistad que mantienen con él, un señalamiento que ha hecho públicamente, entre otros, el periodista de Win Sports, Carlos Antonio Vélez, a quien Herrera mencionó varias veces durante la conversación.

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Julio César Herrera es un actor colombiano muy famoso por interpretar a Freddy Stewart Contreras en la telenovela Yo soy Betty, la fea. También es muy fanático de la selección Colombia y de Millonarios - crédito EFE/AFP/Julio Herrera

¿Por qué Néstor Lorenzo insiste en la continuidad de James Rodríguez en la selección Colombia?

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la percepción de que los integrantes del llamado Club de los Ñoquis evitan hacerle preguntas incómodas al seleccionador nacional. Herrera rechazó esa idea y aseguró que, por el contrario, sí ha cuestionado directamente algunas de las decisiones de Lorenzo, especialmente la continuidad de James Rodríguez como uno de los referentes del combinado nacional.

“En el Club de los Ñoquis hablamos de todo y se le dice a Lorenzo de todo, pero nosotros le hacemos preguntas y no hay filtro. No hay filtro y contesta. ‘¿Por qué James, profe?’, le he preguntado. Yo no voy a salir a contar lo que me contestó, pero fue muy político con lo que me dijo”, afirmó Herrera durante su paso por Un café con J.

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Quien aparece en el extremo izquierdo de la foto es Julio César Herrera, el actor colombiano, y en el cuarto lugar, de izquierda a derecha, Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia - crédito Adrián Magnoli

Las críticas sobre la insistencia de Néstor Lorenzo con James Rodríguez responden principalmente al contraste entre la continuidad que el volante ha tenido en la selección Colombia y su escaso protagonismo a nivel de clubes durante los últimos meses.

Pese a su falta de regularidad y a los cuestionamientos por su estado físico y ritmo de competencia, el capitán ha mantenido la confianza del entrenador argentino, quien lo ha respaldado públicamente en varias oportunidades y ha defendido su aporte futbolístico por encima de las críticas.

Julio César Herrera y su amor para Millonarios

Además de referirse a la selección Colombia, Herrera compartió historias relacionadas con Millonarios, equipo del que es reconocido hincha. Una de ellas estuvo relacionada con la celebración de los 80 años del club, en el amistoso frente a Colo Colo, cuando el espectáculo con drones no salió como estaba previsto.

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“Hace unos días sufrí con Millonarios por la celebración contra Colo Colo con los berracos drones. Mi esposa estaba grabando y parece ser que los hackearon. Ese es el cuentazo que me echaron. Yo hago mis llamadas y conocí las ocho figuras que se iban a hacer”, explicó.

Incluso reveló algunos de los diseños que, según le contaron, estaban preparados para el espectáculo. “Estaba el escudo, estaban los 80 años, un jugador, creo que era Falcao, uno de sus movimientos, las estrellas y no me acuerdo de las otras”, agregó.

La cábala de Julio César Herrera para ver a Millonarios

Durante la conversación también habló de las cábalas que mantiene cada vez que juega Millonarios. Contó que siempre utiliza las mismas medias, unas que tienen estampada la imagen del recordado gol de Henry Rojas de media volea, una costumbre que conserva desde hace años.

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Asimismo, destacó el legado de David Mackalister Silva y aseguró que, dentro de los futbolistas de la época reciente del club, reúne todos los argumentos para ser considerado un ídolo de la institución.

Esta fue una parte del intento de show de drones que hizo Millonarios en el marco de la celebración de sus 80 años - crédito Impacto News

La molestia de Julio César Herrera con Juan Fernando Quintero y Faustino Asprilla

Aunque decidió mantener en reserva la respuesta que le dio el entrenador argentino, el actor explicó que esa inquietud está relacionada con una reflexión que tiene desde hace varios años sobre algunos futbolistas colombianos que, a su juicio, pudieron dar mucho más en sus carreras deportivas.

“A uno le da rabia cuando hablan de este tipo de jugador. Le da rabia como con el Tino Asprilla, el mismo Juan Fernando Quintero, que a veces nos hablamos por ahí. Le da rabia porque llega un momento en el que dicen: ‘Ah, no juego más’, teniéndolo todo”, comentó en esa entrevista con Jota Miranda, en Un Café con J.

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