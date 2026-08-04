Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Capturan en Rionegro a mexicano buscado con circular roja de Interpol por tentativa de feminicidio

Las autoridades mexicanas lo investigan por presuntos episodios reiterados de violencia física y psicológica contra una mujer, cuya vida habría sido salvada por la intervención oportuna de su madre

Carlos Alfonso Villa Gil es requerido por las autoridades del Estado de México por el delito de tentativa de feminicidio. - crédito Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Carlos Alfonso Villa Gil es requerido por las autoridades del Estado de México por el delito de tentativa de feminicidio. - crédito Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Guardar

Un ciudadano mexicano identificado como Carlos Alfonso Villa Gil, requerido por las autoridades del Estado de México por el delito de tentativa de feminicidio, fue capturado en el aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), durante un operativo realizado por la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), Migración Colombia y la Alcaldía de Medellín.

De acuerdo con El Tiempo, la captura se produjo luego de que las autoridades verificaran que el ciudadano registraba una circular roja de Interpol, emitida como parte del requerimiento internacional solicitado por las autoridades judiciales mexicanas dentro del proceso penal que se adelanta en su contra.

PUBLICIDAD

El proceso que enfrenta en México

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades del país requirente, Carlos Alfonso Villa Gil es investigado por presuntamente someter a la víctima a reiterados episodios de violencia física y psicológica, además de proferir amenazas de muerte y realizar conductas que habrían puesto en grave riesgo su vida e integridad.

La información oficial también señala que los hechos investigados corresponden a un caso de tentativa de feminicidio, por el cual las autoridades del Estado de México solicitaron la emisión de una circular roja de Interpol para facilitar su localización y detención.

Dentro de los elementos recopilados por las autoridades mexicanas, se establece que la intervención de la madre de la víctima permitió detener la agresión y proteger su integridad, evitando que el caso tuviera un desenlace diferente. Ese hecho hace parte de la investigación que sustenta el requerimiento internacional.

PUBLICIDAD

La investigación señala que la víctima habría sido sometida a reiterados episodios de violencia física y psicológica. - crédito Colprensa
La investigación señala que la víctima habría sido sometida a reiterados episodios de violencia física y psicológica. - crédito Colprensa

El procedimiento en el aeropuerto José María Córdova

La retención del ciudadano mexicano se realizó durante los controles efectuados por las autoridades en el aeropuerto Internacional José María Córdova, terminal aérea ubicada en Rionegro y que presta servicio al área metropolitana de Medellín.

Según informaron las autoridades, la identificación del requerido fue posible gracias a la verificación de información en las plataformas internacionales y al trabajo coordinado entre las instituciones colombianas y mexicanas.

La Alcaldía de Medellín indicó que el procedimiento se desarrolló con el apoyo de las bases de datos de Interpol y mediante el intercambio de información entre las autoridades de ambos países, lo que permitió confirmar el requerimiento judicial vigente contra el ciudadano extranjero.

Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, Antioquia. (Colprensa- Ministerio de Transporte)
La captura se realizó en el aeropuerto Internacional José María Córdova, durante controles migratorios en Rionegro (Antioquia). - crédito Colprensa

Autoridades se pronunciaron sobre la captura

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Enry Bello Cubides, afirmó que este resultado hace parte de las acciones adelantadas para impedir que personas requeridas por delitos de alto impacto utilicen el tránsito entre países para evadir la acción de la justicia.

“De acuerdo con las autoridades solicitantes, este ciudadano extranjero es señalado de haber ejercido de manera reiterada actos de violencia física y psicológica contra la víctima, además de proferir amenazas de muerte y desplegar conductas delictivas que habrían puesto en inminente riesgo su vida y su integridad”, manifestó el oficial según Blu Radio.

El comandante agregó que la actuación fue posible gracias a la coordinación entre las autoridades colombianas y las entidades encargadas de la cooperación internacional, que permitieron hacer efectiva la orden de captura emitida por las autoridades del Estado de México.

Esposas-Colombia-20-05-2021
El ciudadano mexicano fue retenido durante un operativo conjunto de la Policía, la Dijín, Interpol y Migración Colombia. - crédito Colprensa-Sergio Acero

Avanzan los trámites de cooperación judicial

Tras su captura, Carlos Alfonso Villa Gil quedó a disposición de la autoridad competente en Colombia, mientras avanzan los procedimientos de cooperación judicial internacional relacionados con el requerimiento emitido por las autoridades mexicanas.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el ciudadano permanecerá a disposición de las instancias correspondientes mientras se adelantan los trámites legales para su eventual extradición a México, donde deberá responder por el proceso penal que cursa en su contra.

La captura hizo parte de la estrategia ‘Feria Segura’

La Alcaldía de Medellín informó que este procedimiento fue realizado en el marco de los controles reforzados de la estrategia ‘Feria Segura’, implementada durante la temporada de eventos con el propósito de fortalecer las acciones de seguridad y los controles migratorios.

Sobre el procedimiento también se pronunció el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, quien destacó la articulación entre las autoridades nacionales e internacionales para ubicar personas requeridas por la justicia de otros países.

“Quien pretenda evadir la justicia internacional aquí en Medellín no va a encontrar un escondite. Nosotros vamos a seguir fortaleciendo la cooperación con las agencias internacionales para identificar, para ubicar y para capturar todos los criminales que sean perseguidos por la justicia de sus países. Medellín no es refugio de criminales”, señaló el funcionario según la emisora.

Temas Relacionados

Carlos Alfonso Villa Gilcaptura en Rionegrocircular roja de Interpoltentativa de feminicidioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno de De la Espriella recibe salud con deuda de $41,5 billones y EPS con 92,6 % en mora

El informe de empalme advierte patrimonio negativo en EPS, alta siniestralidad y riesgo fiscal de $3,55 billones en hospitales públicos

Gobierno de De la Espriella recibe salud con deuda de $41,5 billones y EPS con 92,6 % en mora

Briceño sigue bajo tensión: grupos armados atacaron a militares y hay 70 familias desplazadas

La Fuerza Pública adelanta operaciones en zona rural del municipio, mientras familias afectadas esperan garantías para regresar a sus viviendas

Briceño sigue bajo tensión: grupos armados atacaron a militares y hay 70 familias desplazadas

Madre de Laura Valentina Lozano reaccionó a la orden de captura contra su expareja: “He buscado pruebas para facilitarle a la Fiscalía”

Nancy Torres explicó las acciones que realizó durante los últimos meses para aportar información al proceso judicial y destacó el trabajo de la Fiscalía tras la decisión que reactivó la búsqueda de José David López Celis, investigado por la muerte de la joven

Madre de Laura Valentina Lozano reaccionó a la orden de captura contra su expareja: “He buscado pruebas para facilitarle a la Fiscalía”

Jhon Lucumí estaría cada vez más cerca de la Juventus: prensa italiana reveló contrato que tendría y salario que ganaría

El Bologna mantiene una exigencia de 25 millones de euros para autorizar la transferencia, mientras las conversaciones avanzan para un vínculo que se extendería hasta 2031 si las partes alcanzan un acuerdo

Jhon Lucumí estaría cada vez más cerca de la Juventus: prensa italiana reveló contrato que tendría y salario que ganaría

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este 4 de agosto

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este 4 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

ENTRETENIMIENTO

Así se vivió la gala de ‘Yo me llamo’ el 3 de agosto de 2026: Diomedes Díaz se emocionó hasta las lágrimas y Sarah Brightman arrasó en la tarima

Así se vivió la gala de ‘Yo me llamo’ el 3 de agosto de 2026: Diomedes Díaz se emocionó hasta las lágrimas y Sarah Brightman arrasó en la tarima

Presentadora de ‘Yo me llamo’ reveló que estuvo a punto de morir tras quedarse dormida manejando: “Dios me levantó”

Karol G compartió un video con un emotivo mensaje anunciando la llegada de su próximo trabajo discográfico: “Dejas de creer en ti mismo”

La fiesta de Juliana Calderón para revelar el sexo de su bebé terminó opacada por la reacción de su hermana: lloró, gritó y rompió la decoración

Entre lágrimas, Karol G se sinceró ante miles de seguidores durante su concierto en Washington: “Vivo una realidad diferente”

Deportes

Jhon Lucumí estaría cada vez más cerca de la Juventus: prensa italiana reveló contrato que tendría y salario que ganaría

Jhon Lucumí estaría cada vez más cerca de la Juventus: prensa italiana reveló contrato que tendría y salario que ganaría

Así quedó la tabla de reclasificación luego de los triunfos de Atlético Nacional y América: Santa Fe ‘se hunde’

Colombia sumó nuevas medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: jornada del martes 4 de agosto

Jhon Arias conquista a Palmeiras: recibió elogios en Brasil y tiene números que respaldan su gran momento

Julio Herrera dijo que le reclamó a Néstor Lorenzo por James Rodríguez y contó que el show de drones de Millonarios “parece ser que lo hackearon”