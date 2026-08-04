Capturan en Rionegro a mexicano buscado con circular roja de Interpol por tentativa de feminicidio

Carlos Alfonso Villa Gil es requerido por las autoridades del Estado de México por el delito de tentativa de feminicidio. - crédito Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

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Un ciudadano mexicano identificado como Carlos Alfonso Villa Gil, requerido por las autoridades del Estado de México por el delito de tentativa de feminicidio, fue capturado en el aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), durante un operativo realizado por la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), Migración Colombia y la Alcaldía de Medellín.

De acuerdo con El Tiempo, la captura se produjo luego de que las autoridades verificaran que el ciudadano registraba una circular roja de Interpol, emitida como parte del requerimiento internacional solicitado por las autoridades judiciales mexicanas dentro del proceso penal que se adelanta en su contra.

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El proceso que enfrenta en México

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades del país requirente, Carlos Alfonso Villa Gil es investigado por presuntamente someter a la víctima a reiterados episodios de violencia física y psicológica, además de proferir amenazas de muerte y realizar conductas que habrían puesto en grave riesgo su vida e integridad.

La información oficial también señala que los hechos investigados corresponden a un caso de tentativa de feminicidio, por el cual las autoridades del Estado de México solicitaron la emisión de una circular roja de Interpol para facilitar su localización y detención.

Dentro de los elementos recopilados por las autoridades mexicanas, se establece que la intervención de la madre de la víctima permitió detener la agresión y proteger su integridad, evitando que el caso tuviera un desenlace diferente. Ese hecho hace parte de la investigación que sustenta el requerimiento internacional.

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La investigación señala que la víctima habría sido sometida a reiterados episodios de violencia física y psicológica. - crédito Colprensa

El procedimiento en el aeropuerto José María Córdova

La retención del ciudadano mexicano se realizó durante los controles efectuados por las autoridades en el aeropuerto Internacional José María Córdova, terminal aérea ubicada en Rionegro y que presta servicio al área metropolitana de Medellín.

Según informaron las autoridades, la identificación del requerido fue posible gracias a la verificación de información en las plataformas internacionales y al trabajo coordinado entre las instituciones colombianas y mexicanas.

La Alcaldía de Medellín indicó que el procedimiento se desarrolló con el apoyo de las bases de datos de Interpol y mediante el intercambio de información entre las autoridades de ambos países, lo que permitió confirmar el requerimiento judicial vigente contra el ciudadano extranjero.

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La captura se realizó en el aeropuerto Internacional José María Córdova, durante controles migratorios en Rionegro (Antioquia). - crédito Colprensa

Autoridades se pronunciaron sobre la captura

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Enry Bello Cubides, afirmó que este resultado hace parte de las acciones adelantadas para impedir que personas requeridas por delitos de alto impacto utilicen el tránsito entre países para evadir la acción de la justicia.

“De acuerdo con las autoridades solicitantes, este ciudadano extranjero es señalado de haber ejercido de manera reiterada actos de violencia física y psicológica contra la víctima, además de proferir amenazas de muerte y desplegar conductas delictivas que habrían puesto en inminente riesgo su vida y su integridad”, manifestó el oficial según Blu Radio.

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El comandante agregó que la actuación fue posible gracias a la coordinación entre las autoridades colombianas y las entidades encargadas de la cooperación internacional, que permitieron hacer efectiva la orden de captura emitida por las autoridades del Estado de México.

El ciudadano mexicano fue retenido durante un operativo conjunto de la Policía, la Dijín, Interpol y Migración Colombia. - crédito Colprensa-Sergio Acero

Avanzan los trámites de cooperación judicial

Tras su captura, Carlos Alfonso Villa Gil quedó a disposición de la autoridad competente en Colombia, mientras avanzan los procedimientos de cooperación judicial internacional relacionados con el requerimiento emitido por las autoridades mexicanas.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el ciudadano permanecerá a disposición de las instancias correspondientes mientras se adelantan los trámites legales para su eventual extradición a México, donde deberá responder por el proceso penal que cursa en su contra.

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La captura hizo parte de la estrategia ‘Feria Segura’

La Alcaldía de Medellín informó que este procedimiento fue realizado en el marco de los controles reforzados de la estrategia ‘Feria Segura’, implementada durante la temporada de eventos con el propósito de fortalecer las acciones de seguridad y los controles migratorios.

Sobre el procedimiento también se pronunció el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, quien destacó la articulación entre las autoridades nacionales e internacionales para ubicar personas requeridas por la justicia de otros países.

“Quien pretenda evadir la justicia internacional aquí en Medellín no va a encontrar un escondite. Nosotros vamos a seguir fortaleciendo la cooperación con las agencias internacionales para identificar, para ubicar y para capturar todos los criminales que sean perseguidos por la justicia de sus países. Medellín no es refugio de criminales”, señaló el funcionario según la emisora.

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