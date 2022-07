Gio Moreno, sin pelos en la lengua contra las directivas de Atlético Nacional

Atlético Nacional ganó la apelación presentada ante la Dimayor y consiguió que se suspendiera la sanción disciplinaria interpuesta a Giovanni Moreno. Imagen: Dimayor.

Siguens las repercusiones por la salida de Giovanni Moreno de Atlético Nacional para la Liga BetPlay Dimayor II, en la que el cuadro Verdolaga empezó cediendo puntos en el Atanasio Girardot ante el Cortuluá con el que igualó a un tanto con anotaciones de Alexander Mejía para el Rey de Copas y Faiver Mercado para el equipo del Corazón de Valle.

A pesar del inconformismo de la hinchada que intervino para tratar de reversar la decisión de las directivas sin éxito alguno, el volante de 36 años no hará parte de la nómina que defenderá el título en el segundo semestre y ya tiene varios equipos interesados en Colombia y en el fútbol del exterior quieren contar con sus servicios.

Cabe recordar que el corte de la continuidad de Gio Moreno en Nacional fue consecuencia de las declaraciones en la rueda de prensa luego de alcanzar la estrella 17 al imponerse al Deportes Tolima en el Manuel Murillo de Ibagué. En dicho comentarios, el ex Racing de Avellaneda aseguró que el Arriero Herrera era de los entrenadores que menos ganaban en la liga.

Por esta razón, las directivas del conjunto paisa optaron por no renovar el contrato a Moreno, quien había mostrado intenciones de seguir en el actual campeón del fútbol colombiano y que arremetió contra la organización por forzar su salida de Nacional pese a su buen rendimiento en algunos compromisos.

Durante una entrevista vía streaming con Andrés Felipe Muñoz, líder de la barra Los Del Sur, Giovanni Moreno, habló por primera vez tras confirmarse su salida de Atlético Nacional. El jugador no se guardó nada y tampoco tuvo filtró a la hora de referirse al papel de los directivos del club de sus amores.

En primer lugar, Gio crítico el manejo interno que hacen del Atlético Nacional: “Yo no sé si allá hay que poner un manual de qué es lo que tenés que decir, porque es una empresa, porque no parece un equipo de fútbol. A mí me están tratando en Nacional como si fuera una empresa. Yo no estaba jugando en un equipo de fútbol, yo no estaba en el club más grande de Colombia. Yo estaba jugando era en una empresa”.

Del mismo modo, el ahora exjugador de Nacional no ocultó su desazón por la situación que está viviendo y reveló que le ha costado asimilarla. “Yo todavía no entiendo lo que pasó. A veces me levanto en la mañana y no creo que por eso no siga. Me cuestiono, en el sentido que te pasa eso por marica, por ponerme a decir esas cosas. Pero después digo, estaba haciendo lo correcto, no es un pensamiento mío, sino de todo el equipo, yo era el vocero”.

Uno de los clubes que tiene entre sus planes a Giovanni Moreno es el Junior de Barranquilla, que ya estableció contactos con el futbolista, lo que fue confirmado por el mismo Moreno. “Espero que si voy al Junior la gente no me crucifique porque saben lo que los quiero, lo que hice para volver, aunque muchos no los sepan, que entiendan que no lo estoy haciendo por demostrarles nada, sino porque sentía que podía seguir compitiendo”.

