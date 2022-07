Así será el recorrido de la etapa 10 Tour de Francia

El colombiano Nairo Quintana, en la etapa del Tour de Francia disputada el domingo. EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO/Archivo

Tras una jornada de descanso, este martes 12 de julio regresa el Tour de Francia con todas las emociones que traerá la etapa 10, luego de la victoria en la última competencia del pedalista nacido en Luxemburgo, Bob Jungels de la escuadra AG2R Citroën Team. El líder en la general sigue siendo el esloveno y vigente campeón, Tadej Pogačar del UAE Team Emirates.

El recorrido de la décima etapa es de media montaña, cuenta con 148 kilómetros de longitud y su punto de partida será desde Morzine les Portes du Soleil y tendrá un final en subida ante de la línea de meta en Montée de l’altiport de Megève. En el primer tramo los competidores tendrán un descenso de 16 kilómetros a 539 metros al nivel del mar, allí deberán tomar aire para encarar el asenso al primer puerto de cuarta categoría en Cote de Chevenoz que tiene un desnivel de 2,9 por ciento.

Luego de un sube y baja exigente, los ciclistas llegarán al segundo puerto de tercera categoría de la carrera en Col de Jambaz en el kilómetro 69 a 1028 metros al nivel del mar con desnivel de 3,8 metros para llegar al penúltimo puerto de cuarta categoría ubicado en Cote de Chatillon-sur-Cluses a 48 kilómetros de la meta.

No obstante, en PASSY-Marlioz los corredores se encontrarán con el primer y único esprint de la etapa 10 para luego encarrilarse a la gloria en el puerto de segunda categoría en Montée de I’altiport de Megeve que comprende un recorrido de 19,2 kilómetros.

La décima etapa tiene un recorrido de 148 kilómetros.

En la clasificación general del Tour de Francia 2022, el esloveno Tadej Pogačar del UAE Team Emirates, es seguido por danés del Team Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard Rasmussen, a 39 segundos, mientras que en la tercera posición aparece pedalista británico Geraint Howell Thomas del INEOS Grenadiers a 1:17 y el top cinco lo completan su compatriota y compañero de equipo Adam Yates a 1:15 y el francés David Gaudu del Groupama-FDJ que está con un tiempo de 1:38.

El colombiano mejor clasificado en la general es el nacido en Combina, Boyacá, Nairo Quintana, al servicio del Arkéa Samsic en la posición 10 a 2:13 minutos del líder. Por su parte, el paisa Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost) está ubicado en el puesto 22 a más de nueve minutos y Daniel Martínez del INEOS Grenadiers está en la posición 30 a 17 minutos.

En declaraciones recogidas por la Agencia EFE, Nairo Quintana hizo un balance de los que ha sido su participación en el Tour de Francia, que es una de sus asignaturas pendientes y que espera no le siga siendo esquivo.

“He tenido buenos tours. En 2013 tenía otras ambiciones y terminé muy bien (segundo). En 2015 también (segundo). En 2016 tuve problemas de alergia (tercero). En 2017 vine del Giro muy cansado y no pude hacer buena general. En 2018 y 2019 había una combinación de líderes en el equipo (Movistar) que no nos permitió definir. Además, tuve caídas. No fueron mis mejores años. Pero es verdad que este está siendo un Tour bonito para mí”.

Clasificación General del Tour de Francia

1. Tadej Pogacar - UAE Team Emirates: 33:43:44

2. Jonas Vingegaard - Jumbo-Visma: 0:39

3. Geraint Thomas - INEOS Grenadiers: 1:17

4. Adam Yates - INEOS Grenadiers: 1:25

5. David Gaudu - Groupama - FDJ: 1:38

6. Romain Bardet - Team DSM: 1:39

7. Thomas Pidcock - NEOS Grenadiers: 1:46

8. Enric Mas Nicolau - Movistar Team: 01:50

9. Neilson Powless - EF Education-EasyPost: 1:55

10. Nairo Quintana - Team Arkéa Samsic: 2:13

22. Rigoberto Urán - EF Education-EasyPost: 9:41

30. Daniel Felipe Martínez - INEOS Grenadiers: 17:12

