Video: Yina Calderón tendría problemas con la plataforma de YouTube para presentar su reality show

Tomada de Instagram @yinacalderonoficial

Han sido diferentes los inconvenientes que ha presentado la empresaria e influenciadora, Yina Calderón, con la presentación de su reality show: ‘Se armó la gorda’, el cual está enfocado en recibir personas de talla grande que se podrían llevar una suma de 50 millones de pesos de llegar a la final, superando algunas pruebas. Cabe destacar que además del requisito de tener sobrepeso, es necesario que quienes participen pierdan el pudor y dejen frente a las cámaras lo mejor de su personalidad.

Después de superar algunas críticas, como ocurrió el pasado 11 de junio, cuando fue duramente cuestionada por las primeras imágenes que se conocieron de su programa de telerrealidad, la DJ confesó que ha presentado dificultades a la hora de cargar el contenido en la plataforma de streaming.

“No he podido reproducir mi ‘reality’ en YouTube porque, como ustedes ya saben, YouTube pone problemas por algunos capítulos. Según ellos, ‘pasados de nivel’, pasados de pasados [risas], pasados de escandalosos. Pero ya solucionamos. Hoy, nuevamente, volvemos con capítulo a las 9 en punto de la noche. Y, muy juiciosos, nos vamos a ver los jueves y todos los domingos, a partir de hoy”.

Todo parece indicar que los problemas que ha presentado la empresaria para subir el contenido a YouTube se debe al material que este contiene, pues es bien sabido que las plataformas de streaming tienen ciertas políticas y restricciones cuando las escenas contienen desnudos, derechos de autor en canciones e incluso con la ingesta de bebidas alcohólicas.

Le puede interesar: Con más de 3.200 artistas regresa la Feria de las Flores totalmente presencial

“Ya solucionamos todos los problemas, todos los capítulos están al día. Hoy hay un capítulo ‘de ataque’. Se lo tiene que ver en su casa… Hoy tenemos eliminación y el capítulo es muy sorpresivo, porque la eliminación se da… Mejor dicho, no sé por qué siento que mañana va a ser noticia…”, concluyó Calderón en la publicación.

Aquí puede ver el contenido completo de Yina Calderón y los problemas con su reality:

La empresaria aseguró que tratará de cargarlo pronto para que no se pierdan un solo momento de lo que ha ocurrido detrás de cámaras

Pero esta no es la primera vez que la empresaria tiene problemas con la transmisión de su programa enfocado en personas de talla grande, pues en el pasado los seguidores de Calderón le aseguraron que el audio del primer episodio era bastante distorsionado.

“Bueno, les cuento. Realmente no sé qué pasó, de verdad que no es así, el sonido está bien y no sé por qué a la hora de reproducirlo en YouTube el audio se escucha así, pero ya en el segundo capítulo no vamos a tener eso”, expresó la empresaria sobre lo ocurrido con su primer capítulo.

Así reaccionó la DJ a las críticas por el primer episodio

Recientemente, la empresaria realizó una ronda de ‘preguntas y respuestas’ en la que resolvió varias inquietudes de sus seguidores con respecto a su vida personal y profesional, revelando que estaba en negociaciones para participar de un nuevo reality que estaría preparando el Canal RCN. Sin embargo, no fue la única consulta que le hicieron, pues algunos curiosos se quejaron por la calidad visual y en audio, a lo que inmediatamente reaccionó.

“Bebé si no quiere ver mi reality, pues no lo vea, pero yo no entiendo… que si las mujeres fueran flacas ahí si no se verían mal bailando y todo eso, pero como son gorditas, entonces que qué vergüenza, que como se ven de mal, no nenes, las gordas tienen a emborracharse, a bailar, a tocarse, lo que quieran…”, culminó su explicación la empresaria.

SEGUIR LEYENDO: