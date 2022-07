A La Liendra le dijeron que era más lindo en persona y esta fue su reacción: “Si me veo feo debe ser por Instagram”

La Liendra aseguró que sus seguidoras le dicen que se ve más lindo en persona que en redes sociales. Foto tomada de Instagram @La_Liendraa

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, estaba bastante alejado de las redes sociales en los últimos días, sin embargo, este viernes apareció por medio de sus ‘InstaStories’ donde contó que estaba acompañando a su novia, Dani Duke, en la Feria Expobelleza en la que expone su marca de maquillaje.

Según contó, el encuentro que tuvo con varias de las seguidoras de la influenciadora le indicaron que se veía mucho mejor en persona que en las fotografías que comparte en su cuenta oficial de Instagram.

“Liendritas muchas personas me decían que ayer en Expobelleza que yo era más lindo en persona que en Instagram. Si me veo feo debe ser por ahí, porque yo en la vida real soy más lindo de lo que usted me está viendo acá”, aseguró el cafetero a través de sus historias de Instagram.

Posteriormente a estas afirmaciones, el paisa aseguró que en persona, algunas imperfecciones que se le ven en la vida real, no las pueden apreciar igual en las redes sociales y viceversa, haciendo énfasis en el tamaño de su nariz al igual que ocurre con sus orejas.

“Instagram no muestra ni un 50 % de mi verdadera belleza… en la vida real soy más lindo, lo que pasa es que Instagram no me deja de verdad ser yo”, concluyó el cafetero.

Las reacciones a la publicación del paisa no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Chismes Hoy Col’ fue el encargado de replicar el contenido que ya supera las 34.000 reproducciones con más de 510 ‘me gusta’. Algunos usuarios han expresado los comentarios respecto a las afirmaciones de La Liendra, generando algunas burlas en redes.

Algunos de los más destacados son: “Payaso”; “bobote que no es ni agradable”; “este payaso tan iluso, lo hará bonito la plata”; “eso, sígase teniendo fe”; “ni los filtros le ayudan”; “solo se lo debe creer usted, esa es la actitud Liendra”; “ayyy cuidado, cómo le decimos, Brad Pitt”; “ni Yina Calderón se atrevió a tanto”, entre otros.

Aquí puede ver el contenido completo de La Liendra:

El influenciador así lo dio a conocer en una publicación a través de sus historias de Instagram

Sorprendió con la venta de sus bóxeres usados

La conversación en torno al quindiano no solo se genera por sus videos cómicos, su relación sentimental con Dani Duke o las múltiples veces en que le cerraron su cuenta de Instagram con seis millones de seguidores, sino que también es centro de atención por sus ocurrencias, en esta ocasión, por decir que venderá sus bóxeres usados.

De este modo, desde sus Historias en Instagram comentó: “Bueno liendritas y no solamente estamos vendiendo la finca, se venden estos bóxeres recién utilizados... este sí me lo pueden pagar a cuotas... vienen con olor incluido y que tales. Así que escucho ofertas, están melos, bonitos... no tienen manchas... solamente tienen como diez puestas”.

De hecho, el influenciador mostró la prenda en cuestión justo después de que se la quitó. Empero, se desconoce si, en efecto, su bóxer realmente está a la venta o si solo publicó dichas InstaStories a modo broma.

