Protestas de comunidades indígenas y afros generan bloqueos en la vía Panamericana

Desde la madrugada del viernes 8 de julio las comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizos iniciaron un paro indefinido en el corregimiento de Santa Cecilia, Pueblo Rico (Risaralda) debido a las continuas negligencias e irregularidades en el sector de la salud.

Los manifestantes indicaron que se evidencia una falta de personal en el hospital San Rafael y el puesto de salud del corregimiento de Santa Cecilia. Según mencionó ante medios de comunicación, el representante legal del Consejo Comunitario Afro de Pueblo Rico, Víctor Moreno, la negligencia médica habría causado el fallecimiento de varios menores, razón por la que se decidió bloquear la vía Panamericana.

“No tanto por los insumos, sino la calidez humana con la que atiende el personal médico. La gerente nunca se sentó a dialogar con nosotros, la atención es pésima, han fallecido aproximadamente tres o cuatro menores indígenas por mala atención, un menor mestizo y también un menor afro”, señaló Víctor Moreno.

Por su parte, la Gerente del Hospital San Rafael de Pueblo Rico, Luz Elena Vásquez, mencionó que ella ha estado siempre dispuesta a dialogar, pero que hay más personas interesadas en la confrontación y no han permitido el dialogo ni la argumentación. También resaltó que efectivamente en el municipio se evidencia una problemáticas en la salud debido a muchos factores.

“Me permito informar que se presenta una problemática muy álgida en materia de salud porque estamos ante gente muy enferma por problemas de desnutrición, malaria, enfermedades diarreicas agudas, accidentes con animales entre otros. Todo los cual tiene su origen en el hecho que estamos en una comunidad con pobreza extrema”, dino.

El representante legal del Consejo Comunitario Afro de Pueblo Rico Víctor Moren, indicó que debe haber celeridad en la resolución de lo que aqueja a las comunidades afros, indígenas y mestizas. “La falta de seguridad y protección para los líderes sociales, transferencia para proyectos productivos y puentes elevados sobre el rio San Juan, es que son muchas promesas incumplidas y son problemas que no dan espera”.

Julio Alberto Nayaza Restrepo gobernador del Cabildo Mayor Resguardo Unificado Embera Chami de Pueblo Rico indicó a RCN que no son exclusivamente ‘inconvenientes’ en el sector salud, sino que las comunidades ancestrales evidencian que las negligencias abundan en el sector. “Estamos cansados de todas las problemáticas que vivimos día a día, gente que se nos muere porque no hay puentes adecuados para que las comunidades puedan moverse por sus territorios y tienen que arriesgar sus vidas. Todo se nos juntó y no aguantamos más, necesitamos ayuda urgente”, comentó.

Y agregó: “Necesitamos que en este lugar haga presencia diferentes entidades, entre ellos la Secretaría de Salud de Risaralda, el alcalde de Pueblo Rico, las secretarías de Infraestructura, de Agricultura, de Educación, la Unidad Nacional de Víctimas, de Protección y el Ministerio del Interior”.

Acerca la situación de movilidad y seguridad, las autoridades no han registrado inconvenientes en grandes escalas, aunque se espera cómo se desarrolle el día de hoy el tránsito en la vía Panamericana a la altura de Risaralda.

