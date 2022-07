“Gustavo Petro no es mi enemigo”: John Milton Rodríguez anunció una “oposición responsable” al nuevo Gobierno

John Milton Rodríguez, senador, excandidato y codirector del partido cristiano Colombia Justa Libres, anunció que le hará oposición a Gustavo Petro. Fotos: Colprensa.

Luego de ‘quemarse’, electoralmente hablando, en los pasados comicios presidenciales, el senador y pastor cristiano John Milton Rodríguez hizo una radiografía del primer gobierno de izquierda en Colombia. Dijo que no comparte ninguna idea con el entrante mandatario y aseguró que si los militantes del Centro Democrático demuestran “argumentos” para ser oposición, podría unírseles en los próximos cuatro años. Su entrevista con Infobae Colombia, a continuación:

Infobae: ¿Por qué Colombia Justa Libres no ha tomado decisión frente al gobierno de Gustavo Petro?

John Milton Rodríguez (J.M.R.): El partido no ha tomado la posición, la va a tomar en unos días. Mi posición personal es de una oposición constructiva, no una oposición incendiaria que no deje gobernar, que simplemente salimos a las calles a incendiar con odio, con rencor contra el gobierno, no. La nuestra es diferente. Es alrededor del debate, alrededor de los argumentos, alrededor de las propuestas que consideremos que son mejor para el país en un momento dado. Una oposición constructiva donde Colombia pueda levantarse en función de la generación de empleo y la superación de la pobreza. En esa dos líneas, que son para mí las líneas fundamentales, poder hacer una oposición muy seria, muy técnica y que inclusive le aporte al Gobierno nacional unos matices para mejorar las técnica que se toman

Infobae: ¿Y en esa línea no sería mejor declararse en independencia, senador?

J.M.R.: Yo creo que no. Mi planteamiento y programa de gobierno, cuando fui candidato presidencial, tenía muy pocas coincidencias con las de Gustavo Petro, entre otras, porque la visión del presidente electo gira alrededor de la intervención del Estado, que de brindar mayor libertad a la ciudadanía o al mismo mercado para desarrollar respuesta y solución a las problemáticas del país. Entonces no tenemos muchas coincidencias, tenemos varias diferencias y por lo tanto no tengo cómo ser independiente.

John Milton Rodríguez exhibe su voto en las Elecciones Presidenciales de Colombia en el 2022.

Infobae: Vimos que en las legislativas ustedes hicieron una coalición con el partido Mira, ¿la decisión que tome su partido frente al gobierno Petro también se va a tomar en unión?

J.M.R.: No, el Mira ya anunció una independencia propositiva. Colombia Justa Libres no ha tomado la decisión.

Infobae: ¿A qué sectores políticos invita a la oposición responsable al presidente electo Petro?

J.M.R.: Hay fuerzas políticas de bases conservadoras, del partido de la U, aún del partido Liberal, que no están de acuerdo con las posturas, en algunos casos extrañas o claras por parte de los líderes políticos del gobierno de Petro. Entonces, a esas bases, a esas reuniones sociales, empresariales, educativas, es la invitación para que podamos hacer una oposición no incendiaria, sino una oposición responsable.

Infobae: Vimos que ya varios políticos han acudido a ese llamado que ha hecho el presidente electo ¿Irá algún representante de Colombia Justa Libres a las reuniones con él?

J.M.R.: Seguramente, si él nos invita -iremos-. En mi caso yo estaría abierto a participar de los diálogos. Los diálogos es la manera como uno construye aún en medio de las diferencias. Gustavo Petro no es mi enemigo. De Gustavo Petro soy opositor de las propuestas que él tiene, pero yo no soy su enemigo ni reconozco enemigo alguno en Colombia.

Gustavo Petro, electo presidente de Colombia

Infobae: ¿O sea que Petro no ha invitado a los representantes de su partido a ese diálogo?

J.M.R. A mí no me ha invitado.

Infobae: ¿Y a sus copartidarios tampoco?

J.M.R.: Desconozco si lo haya hecho. No tengo esa información, pero a mí no me invitado.

Infobae: ¿Qué opina de las mayorías que Petro podría tener en el Congreso luego de sus reuniones con el Conservador, Liberal, La U, etc.?

J.M.R.: Conociéndome el Congreso como me lo conozco, eso no es tan así. A no ser que se vuelva la metodología que utilizó Juan Manuel Santos, que su ministro del Interior y un presidente del Congreso eran hábiles para manejar temas de mermelada. Sería muy raro que el Partido Conservador y el Partido Cambio Radical, que no ha tomado una decisión de fondo, o el partido de la U, que tuvieron sus candidatos y pusieron a Federico Gutiérrez como gran opositor en la contienda electoral con Petro, ahora parece que comparten las propuestas de Petro. Es como una incoherencia total. Si son incoherentes es porque hay mermelada de por medio, pero si no son incoherentes seguramente no van a apoyar cosas que propusieron durante la campaña electoral.

John Milton Rodríguez. REUTERS/Luisa Gonzalez

Infobae: ¿Y esos diálogos no apuntarían, más bien, a la llamada era del diálogo en Colombia que busca Petro?

J.M.R.: Sí, pero siempre y cuando hagan públicos cuáles son los acuerdos. Por ejemplo, yo no puedo decir que hay un acuerdo cuando la propuesta de la candidatura presidencial no ha sido modificada en los recientes anuncios y siguen los mismos matices de políticas públicas propuestas de la campaña presidencial. Entonces, yo me pregunto: ¿a qué acuerdo llegaron,? porque no fue un acuerdo programático sino burocrático. No lo han hecho público. Esa falta de transparencia no da tranquilidad, no da claridad en un proceso de acuerdo nacional.

Infobae: Congresistas del Centro Democrático como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia ya anunciaron que sí le harán oposición al entrante gobierno. ¿Habrá una alianza de ellos con Colombia Justa Libres para hacerle oposición a Petro?

J.M.R.: Si el bien es el bien del país, obviamente todos están invitados a que construyamos una oposición desde esa línea. Si el interés es simple y llanamente ganar adeptos oponiéndose sin argumentos sólidos, no quiero ser parte de ese tipo de estrategias. Quiero una posición constructiva para Colombia.

María Fernanda Cabal dijo que la también senadora Paloma Valencia es la favorita del expresidente. Foto: Twitter, Luisa Gonzáles/ REUTERS

Infobae: Usted está cerca de terminar su legislatura. ¿A qué se va a dedicar estos cuatro años?

J.M.R.: Lo que viene ahora es el acompañamiento donde hay que construir coaliciones basadas en inteligencia y en valores de distintas fuerzas. Te aseguro que las bases de diferentes partidos están muy lastimadas frente a las decisiones incoherentes de sus líderes frente al gobierno electo. Hay mucho que recomponer, mucha gente que juntar y dedicarse a las alcaldías y gobernaciones. Es mucho el trabajo que tenemos que desarrollar. Obviamente yo sigo siendo un educador. Estaré muy atento al desarrollo de la universidad. Atento a todos los programas sociales de Misión Paz y mi trabajo pastoral obviamente sigue adelante y tampoco va a parar.

Infobae: ¿Qué mensaje le deja al presidente electo Gustavo Petro?

J.M.R.: Mi mensaje es de escuchar realmente que hay una necesidad de un acuerdo nacional de aperturar la parte de su programa de gobierno a las distintas iniciativas. Prácticamente el 47% del resto del país que no votó por él. Y creo que seguir siendo cerrado a una única propuesta, y sobre esa única propuesta, tratar de construir un acuerdo nacional, no va a durar mucho.

Se requiere realmente una inclusión de los otros programas, de las otras propuestas, que permita articular un gobierno sólido que le permita al país seguir adelante. Una perspectiva de reconciliación requiere no un diálogo superficial, sino en la profundidad de las propuestas. Le ofrezco mi respeto, le ofrezco mi oposición responsable y le ofrezco siempre la disposición al diálogo por el bien del país.

