Yina Calderón anunció una nueva intervención quirúrgica y sus ‘haters’ estallaron en críticas

Yina Calderón se someterá a una nueva intervención quirúrgica en sus glúteos. Imagen tomada de redes sociales.

Sin lugar a dudas, Yina Calderón se ha convertido en una de las influenciadoras más controversiales de los últimos años. Y es que en cada una de sus apariciones en redes sociales sabe levantar polémica, cómo la más reciente que protagonizó con Andrea Valdiri, a quien le pidió no utilizar su nombre para figurar en los portales de entretenimiento.

“Me puse a pensar que ella fue la que arrancó nombrándome y si ella lo hizo, es porque ella sabe que nombrándome y aunque me triplique en seguidores, va a estar vigente… y algunos influencers necesitan de mi nombre para seguir sonando”, expresó la empresaria de fajas.

Sin embargo, su más reciente aparición tiene que ver con respecto a su apariencia física con la cual también ha despertado amores y odios entre sus seguidores, pues algunos no están de acuerdo con la cantidad de intervenciones a las que se ha sometido para dejar atrás la imagen que tuvo en su participación en Protagonistas de Novela.

En esta oportunidad, la empresaria reveló que se someterá a una nueva cirugía en sus glúteos y le implantarán unas almohadillas de silicona para tratar de aumentar el tamaño y corregir la apariencia de esta zona del cuerpo tras su última extracción de biopolímeros.

Le puede interesar: “Quiero hacer algo histórico en Medellín”: J Balvin asegura que le gustaría llenar tres veces seguidas el Atanasio Girardot

Cabe recordar que la DJ fue sometida a varias intervenciones para retirar la peligrosa sustancia que se había inyectado para aumentar el tamaño de las nalgas, lo que ocasionó innumerables reacciones como cambios en el aspecto de la piel en la espalda, adormecimiento de piernas, dolores lumbares, entre otros.

“Estoy acá en el consultorio del Doctor Amariles, miren las prótesis que me voy a colocar en la cola”, señaló la empresaria mientras señaló que su papá la estaba acompañando y le preguntó si él estaba de acuerdo con el tamaño que ella quería.

A lo que el progenitor de la DJ señaló que estaban bien, pero ella le recriminó que si hubiera sido otra la mujer que se las pusiera, las preferiría de un mayor tamaño.

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues portales de entretenimiento como ‘Chismes Hoy Col’ se encargaron de replicar el contenido y ya supera las 21.000 reproducciones y cerca de 400 likes. Algunos de los internautas también aprovecharon para expresar su opinión respecto a esta nueva intervención.

Algunos de los comentarios más destacados son: “ya sabemos que la tipa no está bien, pero ay Dios mío la clase de familia que se gasta”; “esta mujer ya no halla la manera de morir en el quirófano”; “ya se está pareciendo a Marbelle con tanto cuchillo”; “la verdad necesita ayuda psicológica, pobre mujer, su vanidad no tiene límites”; “¿Otra vez? Pero si así como estaba se veía bien”, entre otros.

Aquí puede ver el contenido completo de Yina Calderón anunciando su nueva cirugía plástica:

La empresaria también ha estado en el ojo del huracán tras afirmar que se sometería a una práctica conocida como rejuvenecimiento vaginal, con la cual afirmó, le daría un aspecto más fresco a su zona íntima.

“No es para quedar virgen de nuevo, es más para rejuvenecerla … Yo soy una loca y me encantan las cirugías, que hago”, expresó Yina Calderón en sus ‘InstaStories’.

SEGUIR LEYENDO: