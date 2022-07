Ministra de Agricultura de Petro le respondió a María Fernanda Cabal, se mostró sorprendida de que una “senadora tan experimentada y leída” desconozca la legislación

Cecilia López ya enfrentó su primer cruce de críticas con María Fernanda Cabal. Fotos: Colprensa.

A menos de una semana de que Gustavo Petro designara a Cecilia López como ministra de Agricultura, esta ya recibió los primeros cuestionamientos de la senadora uribista María Fernanda Cabal, que no solo ha sido crítica del presidente electo, sino que, inclusive, a un mes de que se posesione ya anunció que le hará oposición.

Esta vez, Cabal cuestionó a López por cómo pondrá a trabajar a las tierras que no están generando frutos o que son improductivas. Eso sí, dejó claro que no expropiará a ningún ciudadano, incluidos los de las comunidades indígenas del país. La aclaración se da porque ha sido de los principales miedos que hay en el país con la llegada de Petro al poder.

Cecilia López contó que el gobierno Petro compraría aquellos terrenos que no se estén usando y sobre ellos se construirán los predios en beneficio de la comunidad. Además, dijo que también podría implementarse el llamado catastro multipropósito, que es cuando se le obliga a los dueños de esas tierras para que las vendan o les den utilidad.

El tema, claro, no pasó desapercibido por la congresista del Centro Democrático, quien pidió “igualdad” para los indígenas y aprovechó para lanzarle un sablazo a la encargada del afro en el entrante gobierno progresista del mandatario electo Petro.

“En Colombia, las comunidades indígenas tienen 33.442.597 hectáreas, ¿será que la ministra Cecilia les aplicará catastro multipropósito y les quitará las tierras improductivas? Ya que quieren igualdad, empecemos por ahí”, trinó María Fernanda Cabal.

La designada ministra de Agricultura no dejó pasar desapercibida la crítica de la congresista y la cuestionó por lanzar comentarios que, según ella, no harían personas tan sabías y estudiosas como ella. Cabal, por su parte, no le volvió a responder.

“Senadora Cabal: yo puedo entender que algunos ciudadanos no conozcan la ley, la constitución colombiana y tratados internacionales firmados, pero debo sorprenderme cuando una senadora tan experimentada y leída como usted abiertamente reconoce desconocer nuestras regulaciones”, contestó López en un trino.

En otros pronunciamientos, la entrante jefa de la cartera de Agricultura volvió a reiterar que el gobierno Petro no expropiará a nadie y le hizo varios reparos a quienes, como Cabal, buscan hacerlos quedar mal en la opinión pública: “La invito a conocer la ley al respecto: ”un resguardo indígena está amparado por la ley colombiana porque son inalienables, imprescriptibles e inembargables.” Zonas tituladas a esas comunidades están exentas de la norma fiscal de un territorio normal”, dijo.

Días atrás, López aseguró, en entrevista con el diario El País de Cali, que “este Ministerio será diferente” y se refirió a los cambios que planea para esta cartera. Además, afirmó que una vez inicie el próximo gobierno el 7 de agosto, empezará a tramitar una reforma agraria. Una de las banderas de Petro para su periodo presidencial.

“Adelantaremos la reforma agraria haciendo realidad y potenciando el Fondo de Tierras, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y otros instrumentos creados por el Acuerdo Final de Paz, con lo que se titularán millones de hectáreas”, se lee en el plan de gobierno del líder del Pacto Histórico.

En sus declaraciones, López se refirió al proyecto agrario proyectado por Gustavo Petro. “Va a haber reforma agraria, pero consiste en algo muy diferente a lo que aterroriza a la gente. La reforma agraria consiste en comprar tierras que no se están utilizando, el gobierno la compra y las distribuye a aquellos sectores que pueden producir inmediatamente. Aquí no se va a expropiar ni un ápice de tierra. Será un ministerio más transversal y con unas metas muy concretas”, puntualizó.

