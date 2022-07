Cuando Alejandro Gaviria tildaba de “estupideces” las afirmaciones de Carolina Corcho: ahora serán gobierno juntos

a confrontación entre Alejandro Gaviria y la ministra Carolina Corcho por el sistema de salud. Fotos: Colprensa.

A un mes exacto de que inicie el nuevo gobierno liderado por Gustavo Petro, en redes sociales no ha pasado desapercibida la pelea que se gesta desde hace meses entre dos de los recién designados ministros: Carolina Corcho, de Salud y Alejandro Gaviria, de Educación.

Esta semana, el presidente electo los nombró para dirigir esas carteras en lo que será el primer gobierno de izquierda en Colombia. Sin embargo, los cibernautas, que rara vez dejan pasar los descaches de los políticos, viralizaron el cruce de opiniones que Corcho y Gaviria protagonizaron en mayo del 2021.

Resulta que hace un año, quien sucederá a Fernando Ruiz en el MinSalud, lanzó duras críticas contra el sistema de salud que se pretendía reformar mediante el Proyecto de Ley 010 que sigue en trámite al interior del Congreso de la República. Corcho atribuyó al sistema de salud la cifra total de muertes evitables y denunció una campaña de desprestigio en su contra desde esa cartera.

“En Colombia han fallecido por mortalidad evitable un millón trescientos mil colombianos entre 1998 y 2010″, señaló Corcho en aquel entonces.

La también psiquiatra desató toda una polémica por sus comentarios, lo que causó la reacción de múltiples personalidades del país como quien será su antecesor Fernando Ruiz y hasta de Alejandro Gaviria, que no solo será su compañero en el gobierno Petro, sino que también posee amplia experiencia en temas salubristas debido a que fue ministro de Salud en el mandato de Juan Manuel Santos durante seis de los ocho años que el expresidente estuvo en el poder.

Gaviria, que también es exrector de la Universidad de Los Andes, le hizo un vehemente reparo y hasta tildó de “estupideces” las afirmaciones que sería la también exvicepresidenta de la Federación Médica Colombiana (FMC), comentario que no dejaron pasar ahora que ambos ayudarán a Petro en su misión de dirigir a la nación en los próximos cuatro años.

“Resulta increíble las estupideces que se dicen en los debates sobre el sistema de salud. La falta de cualquier intención de honradez intelectual es inquietante. La mentira como principio”, cuestionó Gaviria.

Luego de ese cuestionamiento, Corcho no dudó en responderle e intentar desestimar el argumento del exrprecandidato de la Coalición Centro Esperanza, que no llegó ni a primera vuelta luego de que fuera Sergio Fajardo quien obtuviera el aval para competir con esa alianza política: “La cifra de mortalidad evitable de 1,3 millones de 1998 a 2000 son cifras oficiales del INS. Entiendo que a usted no le guste que esto se diga públicamente, porque estuvo usted durante seis años al frente de un Gobierno en la cartera de salud. Es más fácil descalificar”, expresó en ese entonces la ministra designada.

Como ya se mencionó, el mismo Fernando Ruiz se metió en la polémica y también desvirtuó la polémica frase de quien fue designada por Gustavo Petro para dirigir los temas de salud de los colombianos entre el 2022-2026. “Como autoridad sanitaria me toca rectificar: mortalidad general en Colombia es de 550 por 100.000, evitable por causas tratables 97 (atribuibles al sistema) muy cerca a promedio OECD. En comparación de causas prevenibles con países desarrollados ocupamos puesto 29 entre 38″, aclaró el ministro de Iván Duque, Fernando Ruiz, a través de su cuenta de Twitter.

Por ahora, ni Corcho ni Gaviria se han referido a la pelea que desataron y cómo la manejarán ahora que serán compañeros de Gobierno. Es más, resulta curioso que cuando Petro designó a Gaviria en el MinEduación, Corcho no lo felicitó, como sí lo hizo con el nombramiento de Cecilia López en la cartera de Agricultura y de Patricia Ariza en la de Cultura.

Cabe recordar que Carolina Corcho, que también es médica psiquiatra, ha causado polémicas por otras afirmaciones como el querer acabar las EPS y desvirtuar lo ocurrido en la pandemia de covid-19 en Colombia.

