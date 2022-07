Comandante de las Farc extraditado aseguró que Timochenko y las Farc lo traicionaron

Foto tomada de la JEP. El ex guerrillero extraditado considera que las FARC lo traicionaron.

Luis Eduardo Carvajal Pérez, alias “Gustavo Gonzales” o también conocido con el mote de “Rambo”, era comandante de la columna Daniel Aldana de las extintas Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común, Ejército del Pueblo, FARC - EP. Al ex guerrillero, al parecer, lo habrían encontrado delinquiendo una vez se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y el hoy partido político Comunes.

Las autoridades responsabilizan a alias “Rambo” como el

“principal articulador de acciones terroristas de gran impacto en Nariño; igualmente coordinó la planeación de la producción, tráfico y distribución de estupefacientes con asocio de redes narcotraficantes de la región”.

Las estimaciones señalan que anualmente esta columna lograba producir más de 90 toneladas de cocaína.

En el año 2018, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, autorizó que extraditaran a Luis Eduardo Carvajal, por pertenecer, presuntamente, de una red trasnacional de narcotráfico. Alias “Rambo”, quien perteneció al secretariado del extinto grupo guerrillero, fue solicitado por un tribunal de la Florida, que lo acusaba de coordinar el envío de cocaína a los Estados Unidos, luego de la firma de los acuerdos de paz.

En una filtración hecha por la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, se relata cual sería el mecanismo que usaba el subversivo para hacer el envío del estupefaciente:

“Ellos transportaban cargas de cocaína, en las cuales también invertían, de Colombia y Ecuador a Centroamérica y México. Las drogas después se vendían a los narcotraficantes, incluso organizaciones a gran escala, para su importación final a los Estados Unidos. Durante esta investigación, la organización despachó miles de kilogramos de cocaína con destino a Centroamérica o México, algunos de los cuales fueron interceptados por la Guardia Costera de los Estados Unidos”,

el audio publicado por W Radio revela también que el extraditado exigía la suma de 200 millones de pesos para incluir actores en las listas de desmovilizados de las FARC, la cual se entregaba a la oficina del Alto Comisionado para la Paz.

A estas acusaciones se suman los testimonios de Prado Álava, a quien lo conocen como el “Pablo Escobar de Ecuador”; este sujeto lo mencionó en unas audiencias que se le realizaron en Washington, donde reafirmarían las imputaciones en contra del ex guerrillero.

Pues por todo eso, alias “Gustavo Gonzales” considera que su proceso no contó con garantías jurídicas, razón por la que no apeló las decisiones. Pero, siente que su movimiento, las extintas FARC, no lo apoyaron; prácticamente lo dejaron “a su suerte”, a pesar que él ya había dado su versión ante la JEP, donde negó y “desmintió” varias de las acusaciones que se les imputaban.

En diálogo con Blu Radio, alias “Rambo” que entre los mismos miembros de las extintas FARC se declararon la guerra, pero, que se “ensañaron” con los comandantes guerrilleros por el líder de este grupo armado, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”.

De hecho, Luis Eduardo Carvajal Pérez asegura que por culpa del mismo “Timochenko” fue que terminaron sacándolo del proceso de paz, además, lo negaron ante la JEP, señalando que la intención era que él solo tuviera que afrontar su respectivo proceso judicial:

“Para mí ellos están y seguirán mintiendo, yo ya voy a ver cómo arreglo mi situación con los americanos y que el secretariado, en especial ‘Timochenko’, le digan la verdad al país y no sigan escondiendo las cosas, porque le están dando testimonios falsos sobre lo que sucedió en Nariño, especialmente quién o quiénes fueron los encargados de entregar la listas al Gobierno Nacional”.

Agregó que la Jurisdicción Especial para la Paz también lo traicionó, considerando que tiene parte de responsabilidad con el no cumplimiento de los acuerdos de paz, ya que a pesar de probar que no tiene culpa en la agregación de personas a las listas de desmovilizados, sus razones nunca fueron estimadas: “La JEP también nos traicionó, nos entrampó y tiene su parte de culpa por el no cumplimiento de lo acordado con las extintas Farc, pero sobre todo con las víctimas, la palabra se cumple, eso fue lo que aprendimos en las Farc”.

SEGUIR LEYENDO: