Colombia

Envían a la cárcel a presunto asesino del estudiante universitario Fredy Guzmán, apuñalado en medio de un robo en Transmilenio

El procesado fue identificado como Harold Figueroa Ballén, de 22 años. Enfrentará una investigación penal por los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa

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Harold Figueroa Ballén fue capturado en el barrio Garcés Navas de la localidad de Engativá - crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a Harold Figueroa Ballén, un sujeto de 22 años señalado de causar la muerte al estudiante universitario Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, de 19 años. Los hechos se presentaron el 15 de abril de 2026, en la estación de TransMilenio Minuto de Dios, ubicada en la Calle 80, al occidente de Bogotá.

El ente acuador imputó cargos contra Figueroa Ballén por los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa, ambas conductas agravadas; el procesado no aceptó los tipos penales que le fueron endilgados. De igual manera, solicitó que fuera cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario, petición que avaló el juez de control de garantías, lo que quiere decir que permanecerá privado de la libertad mientras se adelantan las investigaciones en su contra.

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El procesado fue capturado el 15 de mayo de 2026, en una vía pública del barrio Garcés Navas, en la localidad de Engativá, en una operación conjunta adelantada entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá.

Harold Figueroa Ballén, procesado por el asesinato de Fredy Guzmán, enfrenta los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa, ambas conductas agravadas - crédito Fiscalía General de la Nación
Harold Figueroa Ballén, procesado por el asesinato de Fredy Guzmán, enfrenta los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa, ambas conductas agravadas - crédito Fiscalía General de la Nación

Detalles del asesinato del estudiante

De acuerdo con la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, las investigaciones adelantadas, que incluyen registros de cámaras de seguridad y otro material probatorio, evidencian que Figueroa Ballén y otros dos individuos llegaron a la estación de TransMilenio e interceptaron a la víctima. Inmediatamente, la intimidaron con la intención de robar su celular.

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El joven estudiante se resistió al hurto y fue herido con un arma cortopunzante en el pecho, lo que provocó su fallecimiento minutos después, mientras era atendido en un centro asistencial.

En la audiencia de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento, la fiscal del caso entregó detalles sobre los hechos y el rol que cumplió el señalado asesino. De acuerdo con su relato, el atraco se registró entre las 9:30 p. m. y las 10:00 p. m. del 15 de abril, y, según lo que muestran las cámaras de seguridad, Figueroa Ballén fue el que atacó a la víctima.

El joven trabajaba de día y estudiaba de noche - crédito red social Facebook y Google Maps
El jovenfue herido con un arma blanca en el pecho - crédito red social Facebook y Google Maps

“Es usted uno de quienes participa en la ejecución de esta empresa criminal, que están divididos en diferentes tareas, pero con un mismo objetivo. Es usted quien aborda al joven Freddy Santiago Guzmán Cárdenas, lo amedrenta con arma blanca con el objetivo de hurtarle sus pertenencias. La víctima, al oponer resistencia a este asalto, usted lo lesiona, lo golpea en varias oportunidades”, detalló la fiscal delegada.

La lesión que le causó el presunto asesino afectó la región precordial del estudiante, lo que le causó la muerte. Tras herirlo, los criminales escaparon del sitio y el joven quedó abandonado en el lugar.

Luzmeri Guzmán, madre del universitario, se pronunció ante los medios de comunicación luego de que se confirmara la captura del presunto responsable del homicidio. Aseguró que espera que la justicia actúe en concordancia con la gravedad de los hechos y que se le imponga una sentencia condenatoria ejemplar.

El procesado es señalado de haber atacado con un arma cortopunzante al estudiante y de haberlo golpeado por resistirse a un robo - crédito Fiscalía General de la Nación

Indicó que, aunque en Colombia no está permitida la cadena perpetua, cree que es importante que desde el Legislativo se impulse una propuesta para implementar ese tipo de pena para los delitos graves.

Quiero que a esa persona se le caiga todo el peso encima. Yo sé que cadena perpetua en este país no hay, pero sí, todos los concejales, todos, por favor, a ver si aprueban esa ley (...). Una persona de esas mató así, a sangre fría. ¿Cuántos no han matado y cuántos más van a pasar por él? Entonces, justicia, justicia porque esa persona no puede vivir más”, dijo la ciudadana, en conversación con Blu Radio.

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