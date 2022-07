Harold Rivera, el que pica en punta para reemplazar a Rafael Dudamel en el Deportivo Cali

Imagend e archivo del entrenador de Santa Fe Harold Rivera. EFE/Ricardo Maldonado /Archivo

En la noche del 6 de julio a las 7:30 p. m. hora colombiana en el Facundo Tello Figueroa de Arequipa, el Deportivo Cali se jugará su futuro en los octavos de final de la Conmebol Suramericana ante el Melgar del Perú, que es conducido por el nuevo entrenador de la selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo que dirigirá su último encuentro con el Domino para luego asumir la dirección técnica de la Tricolor.

El ambiente en las toldas Azucareras se encuentra enrarecido tras la salida intempestiva del técnico venezolano Rafael Dudamel, que tuvo algunos desacuerdos con las directivas caleñas debido a la llegada del jugador Ítalo Montaño, que el ex Universidad Chile aseguró jamás había pedido.

“No conozco a Ítalo, no ha sido un pedido mío. No ha sido un pedido del cuerpo técnico. No hay que discutir las condiciones del futbolista, porque no lo conozco. Son las formas las que terminan, desde el inicio, haciendo que la llegada de un futbolista no sea la más armónica. Pero bueno, son las cosas que pasan que muchas veces te invitan a reflexionar”.

Son varios los nombres que la dirigencia del Deportivo Cali tiene en carpeta para reemplazar a Rafael Dudamel, que logró de décima estrella a finales de 2021, pero en el primer semestre del presente año tuvo un pobre desempeño en la Liga BetPlay Dimayor al quedarse por fuera de los cuadrangulares finales sin chances de defender el título.

En las últimas horas tomó fuerza el rumor de que al banquillo del Deportivo Cali podría llegar el entrenador tolimense Harold Rivera, de 52 años, quien pica en punta para suceder a Dudamel de cara a la Liga BetPlay Dimayor II.

En diálogo con Antena 2 de Cali, Harold Rivera habló de la opción de tomar las riendas de la escuadra caleña tras un su último trabajo como timonel de Santa Fe, con el que fue subcampeón en 2020. “Esperar que se dé, sería una buena oportunidad y un gran reto, excelente institución”.

El extécnico de Patriotas es el favorito para llegar al Deportivo Cali por su amplio bagaje en el fútbol profesional colombiano, y su estilo de juego es del gusto de las directivas, por lo que en cualquier momento podría hacerse oficial el nombramiento del nuevo estratega.

Luego de colgar los guayos en 2005 con la camiseta del Deportes Tolima, Harold Rivera se embarcó en la dirección técnica e hizo sus primeros pinitos en la selección Colombia Sub 15 en 2008,. Posteriormente, asumió la batuta del combinado nacional Sub-17.

Hizo parte del cuerpo técnico del estratega Ricardo Rozo en la selección Colombia Femenina y dos años después desempeñó el mismo cargo en Patriotas Boyacá bajo las órdenes del uruguayo Julio Avelino Comesaña. Un año después fue confirmado como entrenador absoluto del cuadro Lancero de Tunja.

Luego de tres años en Patriotas, en el que dirigió un total de 140 partidos con un saldo de 54 encuentros ganados, 38 empates y 48 derrotas, cambió de aires para dirigir al Atlético Bucaramanga, en donde no tuvo buenos resultados. Su tercera experiencia como técnico fue en el Unión Magdalena, al que logró ascender en 2018 a la primera división del futbol colombiano.

Además de Harold Rivera, en el Cali también tienen las hojas de vida de los entrenadores Mayer Cándelo, Pedro Sarmiento, Giovanni Hernández, como también de los argentinos Cristián Nasuti y Ángel Guillermo Hoyos.

