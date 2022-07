Desafío ‘The Box’: Dani y Duván son los más recientes eliminados de la competencia

Dani y Duván, los eliminados de la competencia en el Desafío The Box. Tomada de Canal Caracol en vivo.

Luego de tres días en los que los espectadores del Desafío ‘The Box’ quedaron con la incertidumbre acerca del futuro que correría Tarzán en la competencia por cuenta que la lesión que sufrió. Esto ocurrió mientras los equipos Alpha y Beta se enfrentaron en la arena para conocer cuál sería el destino del cuarto chaleco de este ciclo y ad portas de dar inicio a una nueva fase en la que se unirán todos en un solo grupo.

En medio del enfrentamiento entre Criollo y el capitán de Alpha, el representante de los costeños debió salir en ambulancia acompañado de los equipos de paramédicos y de inmediato los integrantes de su equipo vieron en vilo su continuidad en el programa que define a los nuevos super humanos de Colombia.

Sin embargo, a pesar de la gravedad de la lesión que sufrió Andrés Alfonso Miranda, nombre de pila del capitán de Alpha, sus compañeros se llevaron una grata sorpresa cuando vieron entrar a su compañero a la casa nuevamente, por lo que las risas y la felicidad por su regreso no se hicieron esperar.

“Tarzán, ya sabes la recomendación médica: no hacer esfuerzo físico, no hablar ni esforzar la voz, sino únicamente lo necesario”, fue la recomendación médica que le entregaron al desafiante a su regreso a la casa morada.

Al momento de ingresar nuevamente a la competencia, el participante no tardó en expresarse sobre lo ocurrido durante el enfrentamiento con Criollo, y señaló que en los próximos combates no tendría piedad con su contendor.

Tarzán regresó sin problemas a la competencia y continúa su lucha por ser el nuevo súper humano en el Desafío The Box. Tomada de Canal Caracol en vivo

“Cuando me fui de aquí fue angustiante porque sentí que me estaba muriendo, me estaba ahogando… llegamos al hospital y me hicieron un tac, por fortuna no hubo fracturas, simplemente fue un golpe demasiado fuerte. A darla toda en el resto de pruebas, no podemos dejársela fácil a los Beta”, expresó el representante de los costeños.

Agregó que todo lo ocurrido fue una enseñanza para su equipo que deben jugar limpio en cada uno de los enfrentamientos y señaló: “no la van a tener fácil conmigo, no voy a tener compasión de ninguno de ellos”.

Y aunque los desafiantes se enfrentaron a un Desafío a Muerte, la noticia llegó para calmar un poco las aguas entre los equipos que estaban bastante preocupados por la salud de Tarzán, quien en caso de haber salido por problemas de salud ya estaban barajando su reemplazo y se trataría de Moisés, quien salió en extrañas circunstancias de la competencia.

Así se llevó a cabo el Desafío a Muerte

Los desafiantes iniciaron en una plataforma alta desde donde debieron trasladar unos troncos unidos por cadenas que usaron para bajar a tierra, después de esto sortearon unos obstáculos para cruzar un equilibrio formado por troncos y llegar a una estructura de jaulas.

Al final de este obstáculo, debieron desamarrar una cuerda para abrir la puerta que le dio acceso a la estructura, sacaron unos costales llenos de tierra y liberaron algunos amarres y tomaron una carreta con un cofre. Posteriormente, desenredaron los nudos de la celda, quitar los troncos y poder subir a la jaula de costales para guardar las 24 fichas dentro del baúl.

Hecho esto, regresaron al comienzo de la pista con las fichas al interior del cofre y sobre la carreta pasando por cada uno de los obstáculos, allí pusieron las fichas sobre el barril y ataron una cuerda a su cintura con la que hicieron girar un disco cada vez que los desafiantes se acercaron al barril a tomar una de las piezas y armar una torre de 8 pisos sobre este artefacto giratorio.

Los primeros con completar la prueba fueron Juan Pablo por la dupla de los hombres y dejó por fuera a Duván, quien resultó eliminado. Por las mujeres, la primera en completar la prueba fue Karina, que dejó por fuera a su compañera Dani. Con esto, Alpha se quedó sin dos fichas importantes para seguir avanzando como grupo.

