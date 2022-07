Aída Victoria Merlano explicó cuál fue el procedimiento que se hizo en los glúteos: no son biopolímeros

Foto: Instagram @aidavictoriam

Aída Victoria Merlano es una de las figuras públicas más reconocidas del país, pues además del escándalo de corrupción y la fuga que protagonizó su madre, el cual también terminó por salpicarla, se ha dedicado a crear un contenido para redes sociales bastante particular y ha sido protagonista de varias polémicas noticias sobre farándula.

Sin embargo, lejos de todos estos temas, la joven barranquillera ha sido tema de conversación en horas recientes, por cuenta de varios rumores que la señalan de haberse inyectado biopolímeros en sus glúteos, con la finalidad de aumentar el volumen de los mismos.

Fue tal la fuerza que tomaron estas versiones entre los curiosos internautas, que ella misma decidió salir a aclarar la situación y advirtió que sí se sometió a un proceso estético, pero nada que ver con la peligrosa sustancia por la cual tantas modelos en Colombia han padecido graves consecuencias.

“Yo me puse hilos que son de un material que se llama polidioxanona, que es lo mismo con lo que hacen cirugías de corazón abierto, eso ayuda a levantar el glúteo, pero no a aumentar, a diferencia de lo que dice una persona por ahí de que yo me puse biopolímeros, de hecho, mañana me voy a hacer una ecografía de tejidos blandos”, respondió Aida Victoria Merlano.

Posteriormente, ‘La Merlano’ reiteró que la polidioxanona es sutura absorbible sintética y monofilamento, el cual tiene un proceso de absorción mínimo después de 90 días de ser implantado, y el hilo se reabsorbe completamente dentro de los 6 meses posteriores a la implantación; mientras que los biopolímeros son algo totalmente diferente.

“Y repito, una agujita, con un hilito enchurcado (envuelto), entra la aguja, sale y queda un hilo de polydioxianona, los biopolímeros son sustancias inyectadas yo jamás he promocionado ni me he puesto, ni tengo biopolímeros”, detalló.

A pesar de la explicación, hubo varios detractores de Aída Victoria Merlano que se dedicaron a cuestionar sus palabras y advierten que, en efecto, la mujer se inyecto una sustancia no apta para el cuerpo humano. No obstante, quienes la siguen fielmente creen en que no fue así y por eso quedó abierto el debate en redes sociales.

¿Qué son los biopolímeros y por qué buscan prohibirlos en Colombia?

Aunque las víctimas de la implantación de biopolímeros en Colombia se calculan en decenas, la verdad es que no se tiene un registro exacto y apenas si son conocidos los casos de algunas famosas que han terminado por sufrir sus consecuencias.

Sin embargo, en el país se gesta actualmente un movimiento apoyado por modelos y políticos que pretende poner en cintura a quienes apliquen este tipo de sustancias sintéticas no aptas para personas, las cuales son utilizadas para rellenar ciertas áreas del cuerpo y son inyectadas, principalmente, en los glúteos.

“Los biopolímeros son sustancias como silicona líquida o derivados de la parafina y aceites no aptos para las personas, que se utilizan con el objetivo de rejuvenecer o embellecer, transformando en muchas ocasiones la obsesión por la belleza en una auténtica pesadilla. Se trata de sustancias que están prohibidas en algunos países pero que en otros, especialmente en Latinoamérica, se han utilizado durante años como rellenos estéticos bajo nombres como vitamina C, rellenos musculares o biogel, los cuales se han convertido en un gran atractivo dentro del mercado por el bajo coste del tratamiento”, dice el portal web de la Clínica Galena de España.

Así entonces y través de un proyecto de ley, se quiere penalizar con cárcel a quienes utilicen biopolímeros en procedimientos de belleza y estéticos. Mientras que otro de los objetivos será el de responsabilizar a las entidades distritales y departamentales de salud sobre el cumplimiento de las condiciones a las entidades prestadoras de salud y que correspondan a dicha sustancia.

Norma Hurtado, representante a la Cámara por el partido de La U y quien radicó el proyecto hace varios meses, indicó en Semana que el documento incluye imponer, además de la cárcel, “extinción de dominio al inmueble o establecimiento de comercio donde se apliquen dichas sustancias y la venta del inmueble será destinada a indemnizar a las víctimas”.

“Se proponen una serie de mandatos que llevan a las autoridades correspondientes a realizar campañas de prevención y promoción para alertar a los ciudadanos sobre las afectaciones dañinas acarreadas por la aplicación de sustancias modelantes no autorizadas sanitariamente, la fijación de avisos de advertencia de no aplicación de tales elementos al interior de establecimientos comerciales que han sido identificados recurrentemente como proveedores de este tipo de servicios, así como la instauración de canales de consulta y denuncia que surjan en relación al tema aquí tratado”, explicó Hurtado.