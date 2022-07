La Jesuu criticó la superficialidad de la sociedad: “Se ha encargado de crear estándares de belleza que sencillamente no existen”

La Jesuu, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @lajesuu

Durante el último tiempo el estado anímico y apariencia física de La Jesuu ha sido tema de conversación constante entre las redes sociales, principalmente entre los seguidores de la creadora de contenido caleña. Inicialmente, la influenciadora había resaltado que no estaba pasando por días fáciles, posteriormente, ahondó un poco más en su situación y habló de la depresión que ha padecido, tema que trajo a colación después de que un usuario le planteara el interrogante de: “¿Cuál es el motivo de tu tristeza?”; ahí fue cuando comentó:

“Mami, son demasiadas cosas. Yo siempre he sufrido de depresión, pero creo que esta etapa fue donde la depresión más me atacó. Uno a veces le toca como el payaso, reír por no llorar, pero no somos de hierro prima”.

Hasta el momento no había sido mucho lo que La Jesuu había revelado sobre su estado, aunque había prometido que publicaría un video con el cual lo explicaría todo; pasados unos días dicho video fue compartido en su perfil de Instagram bajo el título de: “¿Por qué la Jesuu está tan flaca?”.

Con este material, la influencer quiso hablar sobre varios de los difíciles momentos por los que estuvo atravesando, entre ellos, el estar rodeada de personas que aparentemente no le estaban haciendo mucho bien.

“... Para las personas que piensan que el amor propio solo se pierde estando en una relacion tóxica o nociva, no. A mí aparte de eso, me pasó que estuve mucho tiempo en un círculo social donde me estaba consumiendo minuciosamente olvidándome por completo de mi existencia por pensar en la de ellos... ¿y saben por qué me pasó? por querer llenar eso con cualquiera que dijera ser mi amigo, empecé a mendigar amistades, empecé a buscar refugio en corazones mucho más vacíos que el mío. Uno piensa que los familiares nunca van a estar en contra, nunca fallan... cuando sin darse cuenta se convierten en nuestro principal enemigo”.

Posteriormente, se refirió a su actual apariencia física. Al respecto, la creadora de contenido admitió que no ha comido muy bien durante el último tiempo y destacó que recibe muchos comentarios como: “Tienes que comer”, “desnutrida”, “estás muy flaca”, en comparación con aquellos que dicen: “¿Oye Vale, ya comiste?”, “¿Tienes comida en tu nevera?”, “¿Estás pasando por algún problema?”.

Al parecer, con interrogantes de este último estilo la caleña siente una preocupación más sincera y menos crítica.

En su video, Valentina Ruiz (nombre de pila de La Jesuu) también se refirió a los ataques que las mujeres se hacen entre sí, percibiendo al género femenino como el que más se juzga y critica.

“Lo que he notado bastante es que el género que más apoya todo este tipo de bullying y se burla es el femenino, cualquier cantidad de mujer criticando, riéndose... yo no más las veo y concluyo que algunas mujeres, no todas, algunas, viven en tan constante competencia interna que para sentirse seguras de ellas mismas tienen que criticar a otras... yo estoy tan agradecida con Dios porque tengo un escudo de seguridad inquebrantable donde no me permito a mí misma dejarme afectar por lo que la gente diga de mí”.

Por esta misma línea temática, La Jesuu subrayó su preocupación por la manera en que un mal comentario podría afectar a otras presonas, puesto que las redes sociales son usadas por todo el mundo, entre ellos niños y adolescentes. “Hay que tener cuidado porque en ocasiones no sabemos cómo mentalmente están esas personas”.

Y, como ya lo han hecho anteriormente otras figuras públicas, la creadora de contenido también puso sobre la mesa el tema de la falsa realidad que venden las redes sociales. Al respecto, resaltó que cada quien debería empezar a mostrarse como realmente es.

“La sociedad se ha encargado de crear unos estándares de belleza que sencillamente no existen porque todos somos perfectamente imperfectos.... deberíamos transformar las redes sociales a lo que somos: reales, con lagañas, con el cabello enredado, con la peluca despegada... el día que todo el mundo acepte esa realidad nos vamos a dar cuenta que lo tenemos todo, y tenerlo todo es algo que trasciende mucho más allá que el dinero”.

Vale mencionar que, La Jesuu -por ejemplo- nunca ha temido publicar fotografías de todos los estilos, tanto con el rostro sin una gota de maquillaje y con ropa casual, así como cuidadosamente peinada y maquillada.

