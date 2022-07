Refuerzan seguridad en Bayunca, Bolívar, para evitar realización de corralejas

Para controlar la situación de orden público en Bayunca, corregimiento adscrito a Cartagena (Bolívar), la alcaldía envió más de 150 policías, entre agentes y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Los uniformados tienen una misión especial: evitar que se realicen corralejas, pues están prohibidas.

“Hemos adecuado un dispositivo con nuestro Esmad y con la Policía de Vigilancia, 150 uniformados van a estar pendientes, por lo menos de que, de manera preventiva, no se hagan ese tipo de desórdenes (…)”, dijo el general Nicolás Zapata, comandante de la Policía de Cartagena.

Este primer fin de semana de julio en Bayunca se celebran las fiestas patronales, sin embargo, las autoridades ordenaron que se suspendieran las corralejas, uno de los eventos principales. Los ciudadanos no tomaron bien la restricción e incluso violaron la norma.

El sábado 2 de julio algunos ciudadanos se atrevieron a hacer una corraleja improvisada. Bajaron dos toros de un camión y los llevaron a una plaza de toreo que no cumple con los requisitos básicos. Esta acción puso en riesgo el bienestar de decenas de individuos, e incluso, dos personas terminaron heridas. Otros dos hombres también fueron capturados que serán judicializadas por violencia contra servidor público, fraude en resolución judicial o administrativa y por obstaculizar una vía pública.

A pesar de los posibles riesgos, los habitantes de Bayunca quieren que se realicen las corralejas, pues aseguran que la cancelación del evento les dejó pérdidas económicas. Se le pide a la Alcaldía de Cartagena que den opciones a los comerciantes que esperaban mejorar su situación financiera este fin de semana.

Las autoridades siguen llamando la atención para que se acate la norma y se recuerde que hay razones de peso para cancelar las corralejas.

“Hacemos un llamado a la comunidad para que acate las normas, para que respete y para que, sobre todo, evite intentar llevar a cabo una actividad que no ha sido autorizada”, pidió el general Zapata.

Hay que recordar que la Secretaría del Interior de Cartagena detalló que la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) realizó una visita al lugar donde se desarrollaría la corraleja y evidenció que la estructura no cumplía con ninguno de los requerimientos técnicos para su funcionamiento.

La OAGRD detalló que no tenía datos del montaje de la estructura, por lo que no había diseños que se pudieran vigilar. También se evidenció que ningún ingeniero estructural estaba acompañado el proceso, lo que genera sospechas. También se informó que la estructura no cumple con normatividad sismo resistente, no cuenta con un Plan de Manejo de Riesgos y adicional a eso, la zona en donde está construida presenta problemas de estabilidad del terreno.

La dependencia aseguró que contrató técnicos e ingenieros, quienes junto a Bomberos y Cruz Roja, verificaron las condiciones de la improvisada plaza de toros. Todos llegaron a la conclusión que “no se cumple con la normatividad mínima requerida”.

Las autoridades están aún más vigilantes de que se cumplan estos requisitos después de que el pasado 24 de junio se produjera la caída de varios palcos de la corraleja en El Espinal, Tolima. El hecho dejó más de 300 personas heridas y cuatro personas muertas.

Así las cosas, la Alcaldía de Cartagena se armó de argumentos para no permitir las corralejas en Bayunca. Se indicó que, “la comunidad podrá realizar las demás actividades que se tienen contempladas dentro de las fiestas patronales, unas actividades culturales y recreativas”.

