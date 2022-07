Juan Guillermo Cuadrado habría anunciado fecha para su retiro de la selección Colombia

Sao Paulo. Junio 28 de 2019. En el estadio Arena Corinthians, la Selección Colombia empató 0 (4)-0 (5) con la selección de Chile por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019. En la foto: Juan Guillermo Cuadrado. (Colprensa - Diego Pineda)

No cabe duda de que Juan Guillermo Cuadrado, a sus 34 años de edad, es uno de los jugadores más influyentes del fútbol colombiano. Su trabajo al interior de la selección lo ha hecho merecedor de esta reputación, y ni hablar de lo que ha logrado a nivel de clubes, vistiendo las camisetas de Deportivo Independiente Medellín, en Colombia, Chelsea, en Inglaterra, Lecce, Fiorentina y Juventus, en Italia.

Con el conjunto de Turín ha conseguido ubicarse como uno de los jugadores más determinantes del fútbol italiano en las temporadas más recientes. Es una pieza importante para el funcionamiento de su equipo y uno de los futbolistas con mayor influencia en la cancha. En las dos más recientes temporadas, Cuadrado registró un total de 23 asistencias y 7 goles.

Desde que se unió al equipo, en la temporada 2015-2016, el colombiano ha disputado 267 partidos, sumando todas las competiciones. Además, ha anotado 24 goles y asistido en 58 ocasiones. Registra un total de once títulos con la Vecchia Signora.

En una entrevista reciente del jugador, concedida a Caracol Radio, Cuadrado habló sobre el proceso de reestructuración que vive la selección Colombia y su momento actual en el fútbol italiano.

“Contento y agradecido con Dios primero, ser parte de este gran club por tanto tiempo es una bendición y estoy muy feliz por eso. Sé que viene tiempo de recambios, de jugadores relevantes que se han ido, pero obviamente está ahí la dirigencia para poder hacerlo bien con la ayuda de Dios y que sea lo mejor para la Juve”, señaló.

Cuadrado es uno de los capitanes y referentes de la Tricolor, más allá de que para muchos su juego no es el mismo con la selección que con su club y ya piden, incluso, su renuncia al equipo nacional. En promedio, los jugadores de su edad ya no compiten a nivel de selección. Al respecto, comentó: “Con la ayuda de Dios (...) trabajo para eso, para mí es un orgullo representar siempre a la Selección. Pero más allá de lo que diga la gente, creo que está en mí, yo me siento bien y voy a trabajar, entrenar y dar el 100 % para ganarme un puesto. Siempre van a salir nuevos jugadores que tienen esa hambre y esas ganas de estar en la Selección, pero mientras yo tenga las fuerzas voy a seguir compitiendo y tratando con la ayuda de Dios estar ahí”.

Juan Guillermo Cuadrado, en un partido por eliminatorias sudamericanas. (Photo by Guillermo Legaria/Getty Images)

Lo cierto es que de aquí al próximo Mundial, lo más probable es que Cuadrado ya no se encuentre activo como jugador profesional. Tendría unos 38 años. En el papel, su carrera habría acabado, por lo menos, en la élite del fútbol mundial, pero casos recientes podrían respaldar su respuesta. Si se mantiene, hasta podría liderar como primer capitán al equipo cafetero.

Asimismo, el jugador habló sobre la llegada del entrenador Néstor Lorenzo al equipo y dio su opinión sobre el momento que viven algunos jugadores que pueden aportar a la selección en los próximos compromisos.

“Hay que tener paciencia porque siempre los cambios no son fáciles, pero creo que el profe tiene la experiencia para hacerlo bien, nosotros tener la mejor disposición para hacerlo bien, no solo nosotros, sino toda la gente, poder darle esa confianza, tener esa actitud positiva y confianza en Dios de que va a dar lo mejor para Colombia, ya lo ha hecho por mucho tiempo y tiene las capacidades para poder hacerlo nuevamente”.

Se refirió a Luis Díaz, Sinisterra y Santos Borré, como los jugadores que lideran el relevo generacional del equipo y exaltó su influencia. “Hay grandísimos jugadores, Luchito está en un gran nivel, le fue muy bien con el Liverpool, Sinisterra, Borré, que con la ayuda de Dios puedan seguir y que cuando tengan el llamado a la selección, que todos podamos aportar nuestro granito de arena para volver al gran objetivo, un Mundial y lo más cercano que tengamos, Copa América. Pero tenemos grandes jugadores para seguir soñando”.

La Juventus se prepara para el inicio de la próxima temporada en el fútbol europeo. Cuadrado hace parte de la nómina, más allá de uno que otro rumor respecto a su futuro. A su lado, el francés Paul Pogba, que regresó al club después de haber vestido la camiseta de Manchester United, será uno de los jugadores distintos en la próxima edición de la Serie A, pues sin Paulo Dybala, que suena para reforzar a los dos equipos de Milán, en ellos recae la misión de liderar el juego del equipo.

