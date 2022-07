El ‘Cucho’ Hernández aún sueña con ponerse la amarilla de la selección Colombia

Juan Camilo Hernández.

Luego de confirmarse el fichaje de Juan Camilo Hernández por el Columbus Crew surgieron diversas preguntas sobre el debut del delantero y su presencia en la Major League Soccer (MLS). En este caso, el jugador se pronunció ante los medios y dio a conocer sus expectativas de cara el resto de la temporada, de igual forma, demostró que aún posee una fuerte esperanza en relación a su futura convocatoria a la selección nacional.

A pesar de que Hernández ha sumado minutos en España e Inglaterra, no fue tenido en cuenta de manera constante en las convocatorias de la selección Colombia, pues ni Carlos Queiroz, ni Reinaldo Rueda, consideraron que el futbolista risaraldense podría ser fundamental para la construcción del equipo. No obstante, con su llegada a la MLS espera retomar nivel y ser llamado para conformar la zona de ataque que dirigirá Néstor Lorenzo en el combinado patrio.

También puede leer: Sin muchos ataques y con varias caídas, terminó la segunda etapa del Tour de Francia

En conferencia de prensa, el jugador mencionó:

“El sueño de la selección sigue intacto, sé que con el buen trabajo del equipo y con el aporte que yo haga puedo estar en la selección y cumplir el sueño de estar ahí cada vez que me llamen”.

Es importante tener en cuenta que el ‘Cucho’ ha sido resaltado por ser el fichaje más caro en la historia del club, además de cotizar su ficha como una de las más altas en toda la liga norteamericana. En su llegada a Ohio fue recibido por parte de la colonia latina, hecho que lo ha motivado y promete responder a la altura de la exigencia de ‘La Pandilla’.

“Claramente me motiva el proyecto; saber que había interés sobre a mí y el saber que era el fichaje más caro me hizo tomar la decisión de venir, estoy muy feliz porque me siento muy valorado y espero recompensar todo lo que han hecho por mí, dentro del campo”, expresó el goleador cafetero.

También puede leer: Presidente Duque se refiere a la muerte de Iván Márquez: “Estaba en Venezuela protegido por Nicolás Maduro”

Versiones que lo señalan

A Juan Camilo Hernández lo han criticado por su llegada a Estados Unidos, pues esta liga ha sido catalogada como “inferior”, pues aún está en crecimiento, respecto al tema, Hernández confesó que no consideraba como un retroceso el llegar a la Major, pues según él, es una liga competitiva y la infraestructura del club está a la altura.

Destacando su deuda con la afición, expuso:

“Creo que no es un retroceso, la MLS está creciendo mucho, los estadios, los centros deportivos, los jugadores que están vendiendo ahora son top y creo que es una liga muy competitiva, y nada, quiero venir a hacer el mejor trabajo y marcar muchos goles que es lo que espera la gente”.

Cabe resaltar que hace algún tiempo, el ‘Cucho’ cuestionó su no convocatoria, argumentando que estaba jugando en Europa, mientras que los técnicos preferían llevar jugadores que estuvieran presentes en Norteamérica. “Yo no sé, porque al final si tú miras a la lógica, yo estoy en Europa, en España hace 4 años y jugando en primera división y no sé; llamar tal vez a otro jugador que está en Estados Unidos, en México, aquí en Colombia, no es por nada pero son modelos diferentes. Entonces no sé qué hacer para poder estar ahí, pero bueno, yo seguiré trabajando”, afirmó a Diario La 10.

SEGUIR LEYENDO: