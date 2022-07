Rodolfo Hernández busca constituir un partido político con la Liga de Gobernantes Anticorrupción

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández.

En la tarde de este 1 de julio Rodolfo Hernández confirmó que ya hizo la solicitud de conformar un partido político con su movimiento al Consejo Nacional Electoral (CNE) con base en la votación obtenida en segunda vuelta.

Así como la Colombia Humana obtuvo en su momento por vía legal su personería jurídica hace algunos años, aunque con la diferencia de que no tendrá que iniciar una pelea judicial para obtenerla, pues la sentencia de la Corte Constitucional sobre la Colombia Humana sentó un precedente para los segundos en votación y la oposición, la Corte Constitucional indicó que:

“Se hace imperativo que, en el marco de un Estado pluralista, el segundo en votación a las elecciones presidenciales a quien naturalmente corresponde ejercer oposición, acceda a las garantías y derechos derivados de la misma, incluyendo aquellas propias de la Ley Estatutaria 1909 de 2018″, indica la sentencia.

El excandidato presidencial declaró que que su Grupo Significativo de Ciudadanos y Ciudadanas, Liga de Gobernantes Anticorrupción, por el que aspiró, envió una solicitud al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se le reconozca la personería jurídica y convertirse en partido político.

Después de que el CNE proceda a favor de la solicitud de Hernández, se convocará a la asamblea nacional en Bucaramanga para redactar los estatutos, nombrar a los dirigentes y oficializarse como partido.

Rodolfo Hernández y su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, aceptaron la curul que otorga el Estatuto de la Oposición a la segunda votación, el movimiento cuenta con dos representantes a la Cámara por Santander, contando con una representación en el legislativo, con una bancada pequeña, pero que representa voz y votos en la toma de decisiones.

Liga de Gobernantes Anticorrupción

El Grupo Significativo de Ciudadanos y Ciudadanas está organizado de conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 130 de 1994.

“LIGA” fue el Grupo Significativo de Ciudadanos y Ciudadanas más grande de Colombia, el cual cumplió con todos los lineamientos previstos en la norma para representar los intereses del pueblo colombiano a través de la defensa de los recursos públicos, la protección del agua y el combate de la corrupción en todas sus expresiones promoviendo la participación activa e incluyente de toda la sociedad bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar, que, según indica el movimiento, en últimas son los elementos fundamentales para la gestión de un buen gobierno con la independencia y probidad que deben tener todos los colombianos.

El reconocimiento de LIGA para participar en los comicios electorales para Asamblea Departamental, Concejo Municipal, Concejo Distrital, Juntas Administradoras Locales, Alcaldes y Gobernadores, para el periodo de la vigencia 2020 – 2023, se hace efectiva mediante el acto administrativo que el ente Rector de la Registraduría Nacional, y/o departamental y/o Municipal se pronuncie en afirmativo por haberse previamente reconocido el cumplimiento válido del número de apoyos firmantes requeridos para cada circunscripción electoral.

LIGA estableció su sede nacional en la ciudad de Bucaramanga y podrá tener sedes departamentales, municipales e internacionales en los territorios donde resulten electos Candidatos por LIGA y/o donde la organización lo amerite.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció Personería Jurídica a Grupo Significativo de Ciudadanos Liga de Gobernantes Anticorrupción “LIGA”, de conformidad a lo establecido en la reforma Política de 2009, si alcanza una votación no inferior al 3 % de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en las elecciones a Congreso.

