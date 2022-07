Fichajes no concretados entre Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali desataron la furia de Rafael Dudamel y Armando Osma

Polémicas por contrataciones desconocidas y jugadores que no quieren estar en Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali / (Colprensa)

Totalmente desarmado tras el final de la Liga BetPlay II 2021 quedó el Deportivo Cali, campeón del entrenador venezolano Rafael Dudamel, luego de que padeciera las bajas de jugadores como Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jhojam Valencia, Andrés Colorado y Hárold Preciado.

Luego del fracaso en el torneo apertura 2022, en la Copa BetPlay y en la Copa Libertadores, el club vallecaucano espera clasificar a los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana enfrentando la semana que viene a Melgar de Perú en Arequipa.

Sin embargo, no la pasa nada bien el entrenador a cargo de la plantilla verdiblanca por diferencias que al parecer estaría sosteniendo con la directiva de la asociación deportiva en materia de fichajes. Si bien Deportivo Cali incorporó a Germán Mera en la zaga defensiva, acaba de padecer las bajas de Andrés Balanta, Michael Ortega, Sebastián Leyton y Jhon Vásquez.

En busca de un delantero y goleador que supere las expectativas del fichaje argentino Agustín Vuletich (de quien Dudamel advirtió no usará en su proyecto 2022), la directiva azucarera fracasó en su intento por contratar al ariete tolimense Dayro Moreno, a quien el dueño de Atlético Bucaramanga pudo convencer de quedarse en el plantel leopardo con una extensión contractual y aumento salarial.

A raíz del fallido fracaso de Moreno al plantel verde vallecaucano, se desató un clima de inconformidad entre cuerpos técnicos y directores deportivos, teniendo en cuenta que el centroatacante tumaqueño de 23 años Ítalo Montaño Cortés acaba de ser oficializado como nueva incorporación del 10 veces campeón de Colombia, pero sin que el estratega venezolano siquiera supiera que llegaría.

“No lo pedí. Antes las decisiones se hacían de manera consensuada. No conozco a ítalo Cortés”, fueron las palabras del anterior estratega de la selección nacional de Venezuela cuando le consultaron en conferencia de prensa por información sobre el futbolista con pasado en el balompié croata y portugués de segunda división.

Pues bien, el presidente de Deportivo Cali, Marco Caicedo, confesó al diario El País que Montaño llegó al equipo porque fue una buena oportunidad para contratar un extremo, posición que necesita el equipo tras el fallido fichaje de Dayro Moreno. Así se refirió al respecto:

En la punta extrema, el profesor manifestó que necesitaba un refuerzo y ante la latente salida de John Vásquez (para el fútbol de Brasil), a nosotros se nos presentó una oportunidad para traer a Ítalo Montaño. Tratamos de traer a Dayro Moreno del Bucaramanga, no se pudo, y este jugador, Ítalo, era apetecido por el mismo equipo y un club ecuatoriano. Es un futbolista fuerte, alto, de buena pegada, rápido, buena saltabilidad, dinámico y joven, y vimos en él una oportunidad para suplir la necesidad que manifestó el profesor Dudamel

Horas antes de la controversial declaración de Rafael Dudamel en conferencia de prensa previa al juego de octavos de final de la Copa Sudamericana, el vicepresidente de Deportivo Cali, Luis Fernando Mena, contó que Ítalo Montaño llegó en calidad de extremo y que el equipo busca quedarse con el 80 % de su pase si se dan los acuerdos para oficializarlo.

Lo que no era de público conocimiento y que reveló el diario Vanguardia de Bucaramanga fue que en primera instancia, Ítalo Montaño aterrizó en Bucaramanga e incluso alcanzó a presentar exámenes médicos con el equipo Leopardo, pero que a última hora hubo un “cambio de planes” y el jugador terminó siendo fichado por el Cali con desconocimiento de Dudamel.

Esta situación de no tener control sobre los fichajes y sacar a la luz contrataciones de jugadores que los técnicos no conocen coincidió con una queja hecha en Twitter en la noche del 29 de junio por el director técnico de Atlético Bucaramanga, Armando Piripi Osma, quien habló con firmeza sobre inconformidades de jugadores que si no quieren estar en el plantel es mejor que den un paso al costado. Esta fue su polémica declaración en la red social:

El que no quiera ESTAR la puerta esta abierta. Los SUEÑOS requieren COMPROMISO. No se trata de PEDIR, también hay que DAR. 💛💚⚽️🏟

El polémico tweet de Armando Osma sobre quienes realmente que no quieren estar en Atlético Bucaramanga / (Twitter: @osma_rueda)

Habrá que esperar si Dudamel le da la oportunidad a Montaño Cortés, jugador a quien directivos lo firmaron por decisión propia, pero cuyo destino estaba en tierras santandereanas. A pesar de ser colombiano, nunca ha competido en el rentado local, pues partió muy joven para Europa, continente en donde jugó para Santa Clara, Operário, Leixoes y Olhanense, de la segunda división de Portugal, en un lapso de tres años. El 31 de mayo de este año el jugador nariñense culminó su vínculo contractual con el NK Radnik Sesvete de la segunda división croata.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Bucaramanga y Cali se ven enfrentados en el mercado de pases, pues Dayro Moreno tenía programada su revisión médica en Cali días atrás, pero recibió el llamado del dueño del club bumangués, Óscar Álvarez, quien lo sedujo con más dinero que el que Deportivo Cali podía ofrecer por el pase del goleador de la campaña 2022-I. La duda ahora recae en saber si el futbolista a quien Armando Osma se refería en su polémico trino es el oriundo de El Espinal, Tolima.

SEGUIR LEYENDO: