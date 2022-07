“A mí no me disgusta la polarización”. María Fernanda Cabal confirmó que le hará una “oposición permanente” al gobierno de Gustavo Petro

La congresista del Centro Democrático aseguró que mantendrá una oposición constante al gobierno de Gustavo Petro. Foto: Colprensa

La elección de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia marcó un hito en la historia de la política colombiana, pues es la primera vez que un candidato de un movimiento alternativo ganó en los comicios electorales. Como era de esperarse, la decisión generó muchos comentarios, tanto positivos como negativos y una de las que más se ha pronunciado al respecto es la senadora María Fernanda Cabal, quien abiertamente aseguró que será parte de la oposición del nuevo gobierno.

Desde que fue elegido como nuevo mandatario del país, Gustavo Petro ha tenido una agenda bastante apretada y empezó a mover una de las banderas de su campaña, el Acuerdo Nacional, reuniéndose con diferentes sectores políticos del país e incluso tuvo una reunión con el líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Esta reunión no pasó desapercibida para nadie y de hecho unos la catalogaron como un suceso histórico ya que dos fuerzas políticas completamente opositoras se reúnen y establecen un canal de diálogo directo. como era de esperarse, esta reunión generó muchos comentarios y para la congresista María Fernanda Cabal se trató de un “gesto de democracia” por parte del exmandatario.

En una entrevista con El Heraldo, la senadora señaló que, “el presidente Uribe hizo un gesto en democracia, porque es un hombre políticamente veterano y sentía que es un momento de establecer puentes. Yo lo leo para distensionar un ambiente extremadamente polarizado y eso que a mí no me disgusta la polarización, porque en el momento en que no haya controversia no hay democracia”.

La senadora del Centro Democrático señaló en que confía en que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, “no se va a mover” de los pilares que consideran fundamentales para el país como lo son las garantías de la libertad, la protección a la propiedad privada, evitar impuestos confiscatorios ya que estos parámetros permiten construir “una sociedad civilizada”.

Para la congresista del Centro Democrático, el Acuerdo Nacional permitió que los partido se alinearan, no con el gobierno de Gustavo Petro, sino “con la mermelada”, y afirmó que, “uno de los mejores exponentes de eso fue Juan Manuel Santos, por eso yo tengo la tesis de que Santos es el jefe de Petro”. Además le garantizó a los ciudadanos que dudan que, “nosotros, o por lo menos yo, vamos a ejercer una oposición permanente”.

Recientemente María Fernanda Cabal estuvo en el ojo de las críticas por la filtración de unos audios en donde arremetió en contra del general Enrique Zapateiro y del presidente Iván Duque. Todo parece indicar que este audio se filtró de una llamada que tuvo con un militar retirado y fue revelado por el medio ‘Cuestión Pública’.

“Zapateiro es un desastre, todo el mundo lo sabe menos este gobierno, que usted sabe que este gobierno nos tiene ad portas de una catástrofe, con ese gordo marica viajando por el mundo con 150 personas de comitiva (…) todo vuelto mierda”, se escucha en los audios filtrados. Esta no es la primera vez que la senadora arremete en contra del actual mandatario, ya que hace unos meses se conoció un audio en el que afirmaba que, “Duque es liberal de izquierda, Duque es mamerto”.

