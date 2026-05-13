Colombia

Interventor de Nueva EPS admite millonaria deuda con clínicas y hospitales: “Le debemos casi a todo el mundo”

Jorge Iván Ospina aseguró que la entidad adelanta acuerdos de pago para evitar el colapso de los servicios, pidió evitar embargos y confirmó un giro cercano a los $22.000 millones al Hospital Universitario de Santander

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Jorge Iván Ospina reconoció la crisis financiera que enfrenta la Nueva EPS durante una reunión con prestadores de salud en Bucaramanga. - crédito Nueva EPS y Alcaldía de Cali
Jorge Iván Ospina reconoció la crisis financiera que enfrenta la Nueva EPS durante una reunión con prestadores de salud en Bucaramanga. - crédito Nueva EPS y Alcaldía de Cali

El interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, reconoció en Bucaramanga que la entidad mantiene una millonaria deuda con clínicas y hospitales del país y afirmó: “Le debemos casi a todo el mundo”. La declaración fue realizada ante prestadores de salud y operadores farmacéuticos durante un encuentro en la Clínica Foscal Internacional, según reportó Blu Radio.

Durante la reunión, Jorge Iván Ospina explicó que la prioridad de la intervención es estabilizar la red de servicios en Santander y Norte de Santander, con énfasis en clínicas privadas de Cúcuta, afectadas por los retrasos en los pagos. Según el interventor, la mora y los giros parciales han generado una fuerte afectación financiera en la red hospitalaria.

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El proveedor de servicios de salud tiene que pagar médicos, enfermeras, medicamentos, insumos, servicios públicos y generales. Si no recibe el pago oportuno, todo queda en inestabilidad”, expresó Ospina, citado por el medio ya mencionado. Indicó además que, aunque algunas instituciones han seguido prestando servicios, la deuda de la Nueva EPS con la red hospitalaria sigue siendo considerable.

Nueva EPS adelanta acuerdos de pago con clínicas y operadores farmacéuticos para estabilizar la prestación de servicios médicos. - crédito Luisa González/REUTERS y Nueva EPS
Nueva EPS adelanta acuerdos de pago con clínicas y operadores farmacéuticos para estabilizar la prestación de servicios médicos. - crédito Luisa González/REUTERS y Nueva EPS

El interventor resaltó que una de las deudas más elevadas corresponde al Hospital Universitario de Santander, aunque indicó que recientemente se realizó un pago cercano a los 22.000 millones de pesos.

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Ospina solicitó a clínicas y hospitales que eviten embargos contra la entidad: “Cada vez que nos embargan, se agudiza la crisis”. Explicó que se adelantan mesas de trabajo y acuerdos de pago con distintos prestadores para evitar el colapso de los servicios médicos.

El funcionario también hizo referencia a situaciones en las que pacientes han sido rechazados por falta de pagos, como el caso de un bebé con una malformación congénita cardiovascular. “No se tiene que esperar un anticipo para atenderlo. Un bebé debe tener prioridad, incluso, por encima de los propios pagos”, afirmó.

Ospina advirtió que negar atención en una urgencia vital puede constituir un delito: “Si una entidad niega la atención a un paciente en riesgo de muerte, está incurriendo en un acto criminal”.

La red de clínicas y hospitales del país enfrenta presiones financieras por la acumulación de deudas y la falta de pagos oportunos en la atención de pacientes. - crédito EFE/Carlos Ortega/Archivo
La red de clínicas y hospitales del país enfrenta presiones financieras por la acumulación de deudas y la falta de pagos oportunos en la atención de pacientes. - crédito EFE/Carlos Ortega/Archivo

Respecto al desabastecimiento de medicamentos denunciado por usuarios en Santander, el interventor confirmó reuniones con Cafam, Ofimedical y Disfarma para mejorar la entrega de tratamientos. El compromiso es que, en un plazo de ocho días, los niveles de cumplimiento en la entrega de medicamentos alcancen entre el 90% y el 100% en municipios como Bucaramanga, Lebrija y Socorro.

Finalmente, Ospina aseguró que la Nueva EPS no será liquidada y que el Gobierno Nacional busca capitalizar la entidad para garantizar la atención de más de 10 millones de usuarios en el país.

Cifras y reacciones del Hospital Universitario de Santander

De acuerdo con El Tiempo, el pasado 7 de mayo, durante la rendición de cuentas 2025 del Hospital Universitario de Santander, el gerente Ricardo Hoyos ofreció un panorama sobre la situación financiera del hospital y del sistema de salud en Colombia. Hoyos reveló que las EPS deben alrededor de 354.000 millones de pesos a la institución. Subrayó que, pese a no existir un riesgo fiscal que implique cierre temporal, el hospital enfrenta deudas significativas.

Además de la deuda acumulada por las EPS, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) mantiene una obligación de aproximadamente 12.000 millones de pesos con el hospital desde agosto de 2025. Hoyos afirmó que el hospital ha implementado herramientas digitales para optimizar los procesos asistenciales y administrativos, incluyendo la sistematización de formatos de historia clínica electrónica.

La administración del HUS argumenta que la formalización enfrenta obstáculos legales y financieros derivados de la Ley de Garantías y restricciones presupuestarias - crédito HUS
El Hospital Universitario de Santander fue mencionado dentro de las principales obligaciones de pago de la EPS, en medio de la búsqueda de estabilidad financiera del sistema. - crédito HUS

El gerente precisó que el hospital ha mostrado avances en la recuperación de la cartera y que el Gobierno ha acompañado las decisiones adoptadas. Durante el último año, el promedio mensual de ingresos del hospital pasó de 27.000 millones a 47.000 millones de pesos. Hoyos señaló que, aunque esto representa un avance, la recuperación de la cartera no ha sido suficiente para resolver el problema de fondo.

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