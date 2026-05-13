Desarticulan estructura criminal que imponía multas ilegales y extorsionaba en la comuna 13 de Medellín

Entre los detenidos se encuentra alias ‘Yarlinzon’, identificado como presunto cabecilla principal de la organización criminal. - crédito Alcaldía de Medellín

En medio de una ofensiva contra las estructuras criminales que operan en Medellín, las autoridades lograron la captura de ocho presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) ‘El Salado’, señalado de imponer multas ilegales, extorsionar comerciantes y ejercer control armado en varios sectores de la comuna 13-San Javier. Durante el operativo también fue detenido un hombre en flagrancia por porte ilegal de armas de fuego.

La acción fue adelantada de manera conjunta entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional, a través del Gaula Metropolitano del Valle de Aburrá (Meval) y la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol), como parte de las estrategias para debilitar las finanzas y el control territorial de grupos delincuenciales en la ciudad.

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Entre los capturados se encuentra alias ‘Yarlinzon’, identificado por las autoridades como el supuesto cabecilla principal de la organización criminal, que durante años habría sembrado temor entre habitantes y comerciantes de la comuna 13.

Los capturados deberán responder por delitos como extorsión agravada, secuestro y concierto para delinquir. - crédito Alcaldía de Medellín

Así operaba la estructura criminal en la comuna 13

De acuerdo con las investigaciones, el GDCO ‘El Salado’ tenía presencia en sectores como El Salado, Altos de San Juan, Eduardo Santos, Quintas de San Javier, 20 de Julio y Cuatro Esquinas, entre otros puntos estratégicos del occidente de Medellín.

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Las autoridades establecieron que la estructura ejercía presión sobre comerciantes, transportadores y distribuidores de productos básicos mediante cobros extorsivos. Además, imponían las llamadas “multas ilegales” relacionadas con conflictos personales, deudas y hasta construcciones dentro de los barrios bajo su influencia.

Según el reporte oficial, las exigencias económicas oscilaban entre $5 millones y $10 millones, dependiendo del caso y de la capacidad de pago de las víctimas.

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La investigación también permitió evidenciar que el grupo estaría vinculado con otros delitos de alto impacto como:

Tráfico de estupefacientes

Secuestro

Desplazamiento forzado

Reclutamiento de menores

Tentativa de homicidio

Hurto calificado y agravado

Además, las autoridades sostienen que la organización mantenía un control territorial armado para intimidar a la comunidad y consolidar sus economías ilegales.

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Las autoridades identificaron a víctimas y testigos

Durante el proceso investigativo fueron identificadas 12 víctimas y tres testigos, cuyos testimonios resultaron clave para fortalecer el material probatorio que permitió solicitar las órdenes judiciales contra los señalados integrantes de la estructura.

Los capturados deberán responder por delitos como secuestro simple agravado, extorsión agravada, concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado agravado, tentativa de homicidio y hurto calificado y agravado.

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Las autoridades señalaron que el grupo delincuencial obtenía cerca de $200 millones mensuales en rentas criminales, recursos provenientes principalmente de las extorsiones, el tráfico de drogas y otras actividades ilegales que afectaban directamente la economía local y la tranquilidad de los habitantes de la comuna 13.

El operativo fue realizado por el Gaula Meval y Sipol en coordinación con la Alcaldía de Medellín. - crédito Alcaldía de Medellín

“Medellín dejó de ser zona de confort para los delincuentes”

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, destacó el impacto del operativo y aseguró que la ciudad mantendrá las acciones ofensivas contra las organizaciones criminales.

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“En Medellín seguimos avanzando con una ofensiva frontal contra las estructuras criminales que durante años pretendieron imponer miedo y control ilegal en los barrios. Hoy estamos llegando con inteligencia, tecnología, investigación y trabajo articulado para proteger a la ciudadanía y devolver la tranquilidad a los territorios”, afirmó el funcionario.

Villa Mejía también aseguró que la administración continuará golpeando las finanzas ilegales de estos grupos.

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“Vamos a seguir golpeando las finanzas ilegales y capturando a quienes instrumentalizan el miedo para controlar sectores de la ciudad. Medellín dejó de ser una zona de confort para los delincuentes. Aquí hay una institucionalidad que entra a los territorios, actúa con contundencia y trabaja todos los días para proteger a la gente”, agregó.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía

Tras los procedimientos judiciales, los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos.

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Mientras avanzan los procesos judiciales, la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional anunciaron que continuarán desarrollando operativos focalizados e investigaciones contra estructuras dedicadas a la extorsión y otros delitos de alto impacto en diferentes zonas de la ciudad.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez/Archivo

Comuna 13 registra reducción en varios delitos durante 2026

Las autoridades resaltaron que este resultado se suma a los indicadores positivos que, según cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), ha registrado la comuna 13 durante 2026.

De acuerdo con el balance oficial:

Los homicidios disminuyeron un 44%

Las denuncias por extorsión bajaron un 64%

El hurto de motocicletas cayó un 65%

El hurto a residencias se redujo un 62%

El hurto a establecimientos comerciales descendió un 69%

Las autoridades sostienen que estos resultados responden a las estrategias de intervención integral, presencia institucional y operaciones de inteligencia desarrolladas en los territorios con mayor afectación por estructuras criminales en Medellín.