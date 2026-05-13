Colombia

Hacinamiento en las estaciones de Policía y URI de Bogotá bajó del 172% al 45% en los últimos ocho meses

La reducción se logró tras el traslado de miles de personas privadas de la libertad a cárceles nacionales y la implementación de nuevas herramientas tecnológicas para agilizar procesos judiciales en la capital

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En Colombia hay un hacinamiento del 166% en las Unidades de Reacción Inmediata
Más de 6.000 personas privadas de la libertad fueron trasladadas a cárceles nacionales entre 2025 y 2026. - Camila Díaz/Colprensa

El Distrito anunció una de las reducciones más significativas en materia de hacinamiento carcelario en Bogotá durante los últimos años. Según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el hacinamiento en las estaciones de Policía y URI de la capital pasó del 172% al 45,8% en apenas ocho meses, una disminución de 127 puntos porcentuales.

La estrategia estuvo acompañada por el lanzamiento de PPL Connect, un aplicativo desarrollado junto con el Consejo Superior de la Judicatura y estudiantes de la Universidad Libre, con el que se busca centralizar la información de las personas privadas de la libertad (PPL) en los Centros de Detención Transitoria (CDT) de Bogotá.

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Seguimiento en tiempo real de las personas privadas de la libertad

La nueva herramienta tecnológica PPL Connect tendrá información actualizada y en tiempo real sobre cada persona detenida en las URI y estaciones de Policía de Bogotá. Allí se podrá consultar el estado de sus procesos judiciales, el tiempo que llevan detenidos y otros datos que facilitarán la toma de decisiones por parte de jueces y autoridades.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el objetivo es agilizar los procesos judiciales y facilitar el traslado de personas con condenas en firme a establecimientos penitenciarios del orden nacional.

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Además, el sistema permitirá conectar información judicial y operativa para fortalecer el nuevo modelo de gestión carcelaria en la ciudad. Según las autoridades, contar con datos verificados y actualizados ayudará a dignificar las condiciones de las personas privadas de la libertad y continuar reduciendo el hacinamiento.

Personería de Bogotá hace nuevo llamado de atención a las entidades oficiales por hacinamiento de detenidos en URI y estaciones de Policía - crédito Personería de Bogotá
Autoridades realizaron verificación presencial en los 20 centros de detención transitoria de la capital. - crédito Personería de Bogotá (referencia)

Más de 6.000 personas privadas de la libertad han sido trasladadas

Uno de los factores que permitió disminuir el hacinamiento fue la gestión adelantada para trasladar personas condenadas hacia cárceles nacionales.

La Secretaría de Seguridad informó que durante 2025 fueron trasladadas 4.925 personas privadas de la libertad desde los CDT de Bogotá hacia establecimientos penitenciarios del orden nacional. En lo corrido de 2026, la cifra ya alcanza las 1.147 personas.

Estas acciones se realizaron en cumplimiento de órdenes emitidas por la Corte Constitucional, que exigían mejorar las condiciones en los centros de detención transitoria de la ciudad.

César Restrepo: “La seguridad no es un asunto de policías y ladrones”

Durante el lanzamiento de PPL Connect, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, aseguró que la reducción del hacinamiento también representa un avance en materia de derechos humanos y funcionamiento institucional.

En Bogotá entendemos que la seguridad no es un asunto de policías y ladrones. Es un proceso permanente, con altibajos y con mucho por hacer, donde se deben hacer estos esfuerzos por construir una sociedad que viva en el marco de la ley, pero donde aquellos que cometen delitos también tengan condiciones dignas”, afirmó el funcionario.

El Distrito también destacó el modelo de la Cárcel Distrital de Bogotá, administrada por la Secretaría de Seguridad, señalando que es una de las pocas cárceles del país que no presenta hacinamiento y que además cuenta con certificación internacional.

Secretaría de Seguridad presentó el aplicativo PPL Connect para mejorar el seguimiento judicial de personas detenidas en Bogotá. - crédito Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Secretaría de Seguridad presentó el aplicativo PPL Connect para mejorar el seguimiento judicial de personas detenidas en Bogotá. - crédito Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Bogotá realizó una verificación “celda por celda”

Como parte de la implementación de PPL Connect, entre el 31 de marzo y el 21 de abril de 2026 se adelantó una jornada de verificación en los 20 Centros de Detención Transitoria de Bogotá.

Según el balance entregado por las autoridades, se realizó:

  • Conteo físico en celdas
  • Revisión de 1.880 carpetas físicas
  • Cruce de información con registros judiciales
  • Verificación de datos con el Sistema Penal Acusatorio Oral (SPOA)
  • Capacitación a la Policía para el uso del aplicativo

En total, fueron actualizados 2.061 registros en el sistema PPL Connect, lo que permitió construir una línea base “persona por persona, carpeta por carpeta y celda por celda”, según explicó la Secretaría de Seguridad.

Un detenido llevaba más de cinco años en una estación de Policía

Durante las verificaciones, las autoridades identificaron casos críticos relacionados con demoras judiciales y permanencias prolongadas en lugares de detención temporal.

El hallazgo más grave ocurrió en la estación de Policía de Los Mártires, donde una persona llevaba 2.071 días privada de la libertad, es decir, más de cinco años y medio en un espacio diseñado para permanencias máximas de 36 horas.

Para el Distrito, este caso evidencia que el problema del hacinamiento no solo está relacionado con la capacidad física de los centros de detención, sino también con la lentitud de algunos procesos judiciales y los retrasos en los traslados al sistema penitenciario nacional.

El Distrito busca llegar a 0% de hacinamiento en estaciones de Policía y URI de Bogotá. - crédito EFE/Mauricio Dueñas/Archivo
El Distrito busca llegar a 0% de hacinamiento en estaciones de Policía y URI de Bogotá. - crédito EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

Rama Judicial anunció nuevos juzgados para descongestionar el sistema

En medio del lanzamiento del aplicativo, el magistrado Jorge Enrique Vallejo anunció nuevas medidas para acelerar los procesos penales en Bogotá.

“Creamos cinco despachos judiciales, tres juzgados penales municipales y dos juzgados penales del circuito, para que se agilicen los casos y se tomen decisiones importantes de aquí a diciembre de este año”, señaló el magistrado.

Asimismo, aseguró que estas medidas buscan brindar seguridad jurídica y garantizar los derechos tanto de las víctimas como de las personas procesadas.

Con estas acciones, el Distrito y la Rama Judicial esperan continuar disminuyendo el hacinamiento en estaciones de Policía y URI de Bogotá hasta alcanzar la meta de 0% de sobreocupación en los Centros de Detención Transitoria.

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