“Ni apartamento, ni moto Ducati y mucho menos BMW”: exnovia de Epa Colombia asegura que no se quedó con nada

Sin duda alguna una de las noticias que más dio de qué hablar en el mundo del entretenimiento fue lo sucedido entre la jugadora de la Selección Colombia, Diana Celis y la influenciadora Epa Colombia, que, pese a que llevaban un buen tiempo juntas, acabaron su relación de una manera abrupta, tomando por sorpresa a todos sus seguidores que se cuestionaron sobre esta decisión y qué llevó a que se acabara la relación.

En su momento, Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia manifestó a uno de sus seguidores que, “Amor… es que son muchas cosas, yo algún día te cuento. Pues, cuando yo empecé a ser empresaria y exitosa, como que ya no le gustaba la nueva versión mía, como que le gustaba la antigua. Como que yo ya no le importaba y yo dije, yo me siento preparada ya para darla toda”.

Sin embargo, después de esto, hubo una gran cantidad de indirectas en redes sociales por parte de Celis y de Barrera, en donde incluso se llegó a hablar de los bienes materiales, ya que la influenciadora se convirtió en una exitosa empresaria y tuvo, en varias ocasiones, regalos lujosos para la que era su pareja en aquel entonces.

Epa Colombia, hace algunos meses, señaló en uno de los videos que subió a sus redes sociales que, “Hace un mes yo ya le venía diciendo: ‘amor pasémonos las cosas’, y ella no quería. Si no me las quiere pasar, que se quede con eso porque Dios me ha bendecido y me ha dado todo, entonces creo que me lo volvería a dar”.

Pese a que ya han pasado varios meses, la jugadora Diana Celis decidió explicar lo sucedido con los bienes que le había regalado Epa Colombia durante el tiempo en el que estuvieron saliendo. En una publicación que realizó en su cuenta de Instagram la jugadora de fútbol afirmó que, ”Yo no confiaría tanto cuando la cena ya está servida. Ni Apto Olaya, ni Bochica, ni moto Ducati y mucho menos BMW, solo el Mazda que fue en el que salí ese día ‘de casualidad’”.

Esta publicación contó con varios mensajes de apoyo por parte de sus seguidores quienes destacaron lo que hizo al devolver todas las cosas y la felicitaron por seguir adelante. “Así es Celis lo material va y viene y dios te tiene cosas grandes”; “Porque tú sentimiento fue AMOR y no interés. Dios te bendiga y mejores personas vendrán en el largo camino de tu vida”; “usted es mucho pa’ esa epa pa’ lante fuerte hasta el final”, fueron algunos de los mensajes publicados por sus seguidores.

Otra de las decisiones que tomó por sorpresa a varios seguidores en las redes sociales, fue que, aunque la relación entre Celis y Epa Colombia duró varios años, en pocos meses la influenciadora ya estaba saliendo con alguien. Pese a que trató de ocultar su identidad, finalmente reveló que se trata de una de sus mejores amigas desde hace varios años, Karol Samantha.

“Amiga, yo antes como que me sentía mal y triste porque yo siempre me echaba la culpa donde nunca había una culpa. Siento que cada quién está donde quiere estar, cada quien busca su felicidad y yo decidí buscar mi felicidad, yo decidí buscar mi tranquilidad. Sabía que me iba a costar un montón, me criticaban porque decían -Tú estabas en una relación perfecta- una relación donde se apretaba lo que no había, cuando el amor se acaba, se acaba y hay que cerrar ciclos y avanzar”, aseguró Epa Colombia

Epa Colombia cuenta por qué terminó con Diana Celis y ahora es feliz con Karol Samantha

