Epa Colombia: “Me siento feliz con la persona con la que estoy, la amo, la admiro y la respeto”

Epa Colombia, influencer colombiana. Foto: Instagram @epa_colombia

Si se habla de la vida sentimental de Epa Colombia, en este aspecto es protagonista Diana Celis, futbolista con la que la creadora de contenido tuvo una larga y pública relación, para ser más concretos su noviazgo duró seis años hasta que terminó a principios de este 2022.

Aunque en múltiples ocasiones la también empresaria dio muestra de lo enamorada que se sentía de su pareja, como se dice popularmente: todo lo que empieza acaba, y esta historia de amor llegó a su punto final después de que sonaran varios rumores sobre una crisis en su relación.

Sin embargo, no fue mucho lo que duró la soltería de Daneidy Barrera -nombre de pila de la influenciadora- pues rápidamente volvió a enamorarse y en esta oportunidad lo hizo de Karol Samantha, una amiga suya de hace varios años.

Inicialmente, la bogotana se mantuvo hermética en confirmar la identidad de su nueva pareja, pese a que era un secreto a voces entre las redes sociales y la prensa rosa, pero finalmente terminó por oficializar su noviazgo y hoy por hoy habla sin tapujos sobre su actual compañera sentimental.

Por ejemplo, recientemente Epa Colombia volvió a poner el tema de su vida romántica sobre la mesa para desde sus redes sociales comentar que en su anterior relación el amor se había acabado y decidió buscar su felicidad en otra parte y es ahora cuando se siente enamorada y feliz con su nueva pareja.

“Amiga, yo antes como que me sentía mal y triste porque yo siempre me echaba la culpa donde nunca había una culpa. Siento que cada quién está donde quiere estar, cada quien busca su felicidad y yo decidí buscar mi felicidad, yo decidí buscar mi tranquilidad. Sabía que me iba a costar un montón, me criticaban porque decían -Tú estabas en una relación perfecta- una relación donde se apretaba lo que no había, cuando el amor se acaba, se acaba y hay que cerrar ciclos y avanzar”, fueron las primeras palabras de Epa Colombia sobre el asunto.

Epa Colombia cuenta por qué terminó con Diana Celis y ahora es feliz con Karol Samantha

Aunque la creadora de contenido no mencionó directamente a Diana Celis, fue con ella con quien tuvo su última relación amorosa, antes de esta que sostiene actualmente con Karol Samantha.

Posteriormente, solo tuvo palabras cariñosas para expresar todo lo que siente por su novia. “Me siento feliz con la nueva persona con la que estoy... la amo, la admiro y la respeto. Y si la primera vez no lo hice bien, en la segunda espero hacerlo cada vez mejor. Amo con la mujer que estoy”.

El hecho de que Epa Colombia terminara una larga relación con Celis y empezara en corto tiempo un noviazgo con Karol Samantha provocó cualquier cantidad de comentarios entre sus seguidores, como ella misma lo expresó, le llovieron críticas. Incluso, entre sus amigos cercanos había algo de desacuerdo con el hecho de que iniciara rápidamente otra relación, por ejemplo, en abril pasado La Jesuu comentó sobre el tema:

“La verdad, yo fui una de las primeras que no estuvo de acuerdo con que ella se metiera en otra relación tan rápido, pero a la hora 30 prima, la vida es una sola y ella no va a dejar de vivir su vida como la quiera vivir simplemente porque hay personas que no estamos de acuerdo con eso”.

