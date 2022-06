Video: Epa Colombia desmintió rumores de quiebra por pautar con Yeferson Cossio

Epa Colombia respondió tras las denuncias de su excontadora. Foto: @epa_colombia

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, es reconocida no solamente por sus escándalos, sino que también por la popularidad que ha adquirido a lo largo del tiempo con sus productos para alisar el cabello, lo que la han llevado a convertirse en una de las empresarias más exitosas en ese campo.

Gracias a la labor que realiza, Barrera ha tenido la oportunidad de generar cientos de empleos y también se ha atrevido a regalar dinero en algunas zonas de la capital del país y el departamento de Cundinamarca.

Sin embargo, en esta oportunidad, como casi nunca ocurre con sus keratinas, decidió utilizar los servicios de Yeferson Cossio como influenciador, quien se encargó de promocionar el producto para que este llegue a más público debido a que el paisa cuenta con más de 9,3 millones de seguidores en su perfil oficial de Instagram.

La oportunidad la vio también la empresaria, como estrategia de mercadeo para aprovechar las elevadas ventas que tuvo el día sin IVA, que se llevó a cabo el pasado 17 de junio en una segunda jornada que tuvo un balance positivo para la mayoría de comerciantes del país.

La situación se presentó de la siguiente manera, Cossio inició su video tratando de imitar la voz de la empresaria, característica fundamental y que ha sido el sello a la hora de comunicarse con sus seguidores a través de la cuenta de Instagram de Barrera Rojas.

“Amiga, cómpreme las keratinas amiga, venga le muestro amiga todo lo que tengo, amiga”, menciona en el video promocional. Y aunque inicialmente la promoción sería para el día sin IVA, los seguidores de los dos creadores de contenido se percataron que el clip menciona que el kit que ofrece es por lo que queda por todo el mes de junio.

Esto, para algunos de los seguidores de la empresaria, dejaría ver el mal momento financiero por el que estaría atravesando en su empresa de keratinas y calificaron la promoción de Cossio como una medida desesperada de Epa Colombia para elevar sus ventas.

Pese a los malos comentarios que recibió en redes sociales por recurrir a este tipo de estrategias y las especulaciones sobre la quiebra de su empresa de keratinas y productos capilares, Daneidy Barrera Rojas salió en sus redes sociales a desmentir esa situación e incluso, se atrevió a ofrecer trabajo para quienes no tengan experiencia y estén buscando una oportunidad laboral.

Le puede interesar: Keylor Navas a Luis Fernando Suárez: “Gracias por llevarnos hasta el Mundial”

Según dijo la bogotana, estaría planeando ingresar a los centros comerciales: “Me voy a meter en todos los centros comerciales de Colombia y te voy a dar trabajo. Así no tengas experiencia, te voy a dar la oportunidad para que tú trabajes. Te dejo el inventario, la facturación y amiga vendes keratinas en el centro comercial”.

Aquí puede ver el contenido completo de Epa Colombia y Yeferson Cossio :

La empresaria desmintió rumores de quiebra de su empresa debido a esta publicidad que contrató

Epa Colombia tiene aburridos a sus vecinos

Resulta que, como es bien sabido, Barrera Rojas también es DJ y tiene su propia consola para mezclar en casa, pero contra todas las reglas del conjunto residencial donde habita, ha decidido usarla a todo volumen.

Así lo deja en evidencia un video grabado por Emily Ortiz, una modelo webcam que vive en un edificio aledaño, el cual ni siquiera pertenece al mismo conjunto de Epa Colombia, pero que se ha mostrado incómoda por la bulla que la figura de las redes sociales hace a diario.

“Les cuento que me desconecté y empiezo a sentir el aleteo intenso y menos mal comenzó cuando terminó el show o si no me tocaba pausarlo (...) Así como cuando la Epa Colombia tiene el ‘ruidaje’ del año, que vieja más ruidosa, en el video no creo que se escuche ¡Pero qué ruido!”, manifestó la mujer, mientras de fondo se escuchan los gritos y el escándalo generado por la influenciadora desde su vivienda.

SEGUIR LEYENDO: